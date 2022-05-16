日職／優質新洋砲難尋 各隊遇上大麻煩不輸中職

中華職棒各球團今年引進多名外籍洋砲，包括：富邦悍將霸帝士（Xavier Batista）、統一獅隊羅薩（Wilin Rosario）、味全龍隊龍德力（Ronny Rodríguez）、中信兄弟福來喜（Francisco Peña）與味全龍隊鈦龍（Telvin Nash）等，不過成績以及貢獻度普遍不佳。兩名具有NPB日本職棒資歷的選手，霸帝士曾經因表現不佳下二軍，羅薩先因左小腿拉傷下二軍，之後又回母國多明尼加處理私事，最快也要5月底、6月初才能歸隊。

無獨有偶，日本職棒今年各隊的新洋砲也普遍表現不突出，首先看看太平洋聯盟。

軟銀雖然團隊攻擊力居洋聯第一，不過洋砲的貢獻度並不高，迪斯派（Alfredo Despaigne）至今未上一軍，葛拉西亞（Yurisbel Gracial）只有1支全壘打。軟銀對大聯盟109轟的左右開弓新洋砲賈維斯（Freddy Galvis）期待甚深，無奈他的打擊率只有0.129（70個打數9安打），4月底就下二軍調整至今。

軟銀新洋砲賈維斯在大聯盟累積109轟，不過開季後他的打擊率只有0.129，4月27日就下二軍調整。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

以過7成勝率在洋聯排名第一的樂天金鷲，補進年薪超過1億日圓的吉騰斯（Chris Gittens）只打2個打席就骨折，預計要到明星賽前後才會痊癒，貢獻度極低。另一名新洋砲馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）是陣中唯一固定先發的外籍打者，至今繳出0.246打擊率、4支全壘打、19分打點，成績平平，樂天攻擊主要是靠淺村榮斗、島內宏明以及新加入的西川遙輝，加上兩聯盟唯一保持單位數失誤的守備力（36場比賽團隊6次失誤），才能高居第一名。

西武今年洋將陣容大換血，其中外野手歐葛萊迪（Brian O'Grady）固定出賽，以0.262打擊率名列聯盟第十，但可惜的是他五月打擊狀況正好，卻碰到陪太太生小孩而返回美國，對西武打線是一大傷害。 日本火腿隊內野手阿爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）去年在舊金山巨人隊3A出賽71場擊出17支全壘打，加入日本火腿至今打擊率雖然偏低只有0.238，不過已經擊出6支全壘打，與柳田悠岐、隊友今川優馬等人並列洋聯第二。不過西武山川穗高的14轟太突出，短期之間內很難追趕得上。不過前大聯盟30轟重砲努涅斯（Renato Nunez），至今打擊率只有0.190，全壘打1支，顯然適應日本職棒的狀況相當差，不符1億8,000萬日圓的高身價。歐力士新的外籍內野手瓦雷拉（Breyvic Valera）也是類似狀況，至今出賽34場比賽只有0.204打擊率、1支全壘打、5分打點，加上杉本裕太郎、紅林弘太郎等主力陷入大低潮，去年聯盟優勝歐力士成了目前攻擊力最差的球隊。

中央聯盟方面，巨人隊今年則是新洋砲補強成功的球隊。兩屆美國獨立聯盟MVP沃克（Adam Walker）擊出7支全壘打居央聯第六，大聯盟生涯96支全壘打的波蘭柯（Gregory Polanco）則在最近打出追平隊史外籍打者紀錄的連續9打數安打之後，打擊率上升到0.282，另外有7支全壘打、16分打點。兩人目前都是巨人打線之中的要角，也使得資深洋砲威勒（Zelous Wheeler）逐漸無用武之地。

廣島鯉魚隊在艾爾德萊德（Brad Eldred）之後一直沒有補到堪用的洋砲，歷經多年的失敗之後，今年找來前皇家隊外野手麥克布魯姆（Ryan McBroom）目前以0.288打擊率擠身央聯第八，另外有5支全壘打、21分打點，是今年各隊新洋砲之中頗為突出的選手。