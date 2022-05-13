八仙過海各顯神通 太陽最有可能奪下總冠軍

季後賽第二輪來到尾聲，目前四個對戰組合都已經來到3比2的聽牌階段，下一場沒有退路的生死戰，想必各組合都將是精彩可期的一役。

目前國外賭盤開出的奪冠賠率來說，太陽與勇士最被看好封王，其次則是東區的混戰，依序是公鹿、熱火、塞爾蒂克，76人，再來才是灰熊與獨行俠。

勇士連兩場狀態不好 主場關門有危險

在主將莫蘭特缺陣的情況下，灰熊在第5戰打出壓倒性的勝利，等於是給全隊都打了一劑強心針，勇士想要在第6戰就打包灰熊恐怕是沒那麼容易。 美聯社

然而每個組合的球隊都有各自問題，沒那麼絕對。舉例來說，與太陽並列最被看好的勇士，真的那麼穩嗎？勇士明明人手充足卻在聽牌的第五戰被沒有莫蘭特(Ja Morant)的灰熊血洗，難堪創下球隊季後賽的最慘紀錄。

況且勇士雖然在第四戰贏球取得聽牌，但檢視比賽內容，勇士全隊找不到準心，加上灰熊有著亞當斯(Steven Adams)回歸坐鎮，防守整個大升級，影響勇士打的綁手綁腳，要不是柯瑞(Stephen Curry)在第四節靠著一己之力帶領球隊奪得重要一勝，系列塞戰局還能難講。

灰熊雖然處於弱勢且將面對客場的背水一戰，但是從來沒有人相信他們可以把勇士在四節內打到這步田地。現階段的灰熊全隊信心大增，強悍的壓迫防守，無私均衡的進攻，就算是追平戰線，也無須意外。

比較令人擔心的是勇士已經連續兩場狀態不好，行雲流水式的進攻被封鎖，防守溝通出現問題，不用說最被看好奪冠，連踏進西區冠軍賽都還有一絲懸念。

太陽強悍戰力 獨行俠難以撼動

保羅(左)的豐富季後賽經驗，與唐西奇(中)的超級天賦各自為球隊做出重大貢獻，但太陽的團隊戰力實在太強，擺脫獨行俠應該是難有意外，而且有很高的機率能奪得總冠軍。 美聯社

再看看西區另一組合，獨行俠唐西奇(Luka Doncic)的個人能力依舊無解，系列賽場均32分7.4助攻9.6籃板，雙槍搭檔布朗森(Jalen Brunson)也有17.8分，以這兩人主導的攻勢還是抵擋不了太陽強大的團隊戰力。

太陽陣容完整，禁區相對高大，人手輪替眾多，有艾頓(Deandre Ayton)、麥基(JaVale McGee)，連季中補強找來的畢永柏(Bismack Biyombo)都能作出有效貢獻，雙方禁區攻防質量的差距，顯而易見。側翼方面，太陽有著大鎖級別的布里吉斯(Mikal Bridges)以及強森(Cameron Johnson)與克勞德(Jae Crowder)的互相搭配，獨行俠的前場多偏向角色球員自然也討不到便宜。

太陽的策略就是守不住唐西奇、布朗森的發揮沒關係，那就阻斷他們與隊友間的連結，讓他們越打越孤立無援，失去耐心。 前一戰唐西奇雖繳出28分卻僅拿下2助攻，布朗森21分2助攻，完全就是不合格的進攻發動機。

至於太陽這邊有著年度最佳教練威廉斯的運籌帷幄，用兵的調度、戰術執行的確實與否，因應戰局的快速臨場對策，都比獨行俠出色。再者，球隊目前沒有主力傷兵，團隊攻守體系的建置完整，兩大王牌布克(Devin Booker)、保羅(Chris Paul)更不必整場球執著於進攻，能調節體能在決勝節接管戰局。

況且，你永遠不知道最鬼神的保羅會在甚麼開始爆發，除了無法以數據體現的多方價值價，當他開啟得分模式時的戲耍全場，無解的進攻手段與完美命中率，主宰著比賽，是太陽在關鍵期的最大王牌。 太陽要率先進入西區冠軍賽的機率相較於勇士是大多了，同時我也看好太陽能在西部登頂，再次叩關總冠軍賽。

公鹿仍被看好晉級 綠衫軍錯失聽牌良機

塞爾蒂克在G5打了三節的好球，卻在第四節自毀長城而功虧一簣。公鹿能否能趁勝追擊，就看字母哥(中)是不是開掛到底了。 美聯社

謎樣的東區彼此實力更接近，塞爾蒂克很可惜的在第五戰浪費即將聽牌的大好優勢，最後讀秒階段史馬特(Marcus Smart)聰明哥反被聰明誤，接連的掉球與自殺式切入，斷送綠衫軍奪下系列賽關鍵一勝，也讓雙探花的好表現白搭。

衛冕軍有著安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)攻守兩端無解的全方位存在，前五戰已兩度得到40分，更加進化的表現，使得公鹿即便在面臨強敵塞爾蒂克的糾纏還是被看好能出線，甚至尋求衛冕。但公鹿要繼續往上打的話，以現在陣容表現，安戴托昆波即便全能但還是辛苦了些，少了二當家米道頓(Khris Middleton)的分擔壓力，在更高強度的對決中將會更容易看見差別。

系列賽接下來的走向，塞爾蒂克在四支系列塞落後球隊中最被看好有機會翻盤，雙探花的強悍表現，老將霍福德超乎預期的門神守護，讓公鹿不得不考慮評估米道頓的出賽狀態與否。雖然米道頓休息一段時間，不過若他能歸隊，對公鹿的點線面的團隊發揮將有定錨性的象徵。

熱火重現前年東區王者風範 安比德復出也難擋

在熱火的嚴密防守下，很難指望哈登會有什麼爆發生的演出。76人只能期待安比德(右)一夫當關萬夫莫敵，但士官長巴特勒(中)恐怕不會同意。 美聯社

東區另一組合，76人便是在得分王安比德(Joel Embiid)歸隊後，壓制過熱火二連勝的氣焰，連拿兩場追平戰局。無論是攻防兩端，高大又靈活的安比德都對熱火較矮小的陣容起了關鍵作用，且大幅讓阿德巴約(Bam Adebayo)的破壞力下降。

但熱火堅強的區域聯防與快速輪替在第五戰收到成效，安比德無法朝油漆區攻擊，多半只能在高位拿球投射，或者擋拆掩護後向外拉的接應攻擊。 76人的問題在於安比德若被限制住，其餘球員的發揮就會大受影響，就連哈登(James Harden)也不是過去那種一夫當關的樣子，系列賽平均19.6分6.6助攻6.8籃板，即便他在第四場有著31分9助攻7籃板的系列賽最佳表現，但主宰戰局能力不如以往。

而現階段的熱火則是有2020賽季東部王者的那種氣勢，全員皆兵的陣容，堅強紮實的防守體系，以防守帶動進攻，多點開花的攻擊系統，可用之兵眾多，人人都有表現的空間。士官長巴特勒(Jimmy Butler)沉著冷靜，喜愛身體碰撞的打法，更特別能帶動熱火激昂的情緒去領導球隊。過去冒出羅賓森(Duncan Robinson)、赫洛(Tyler Herro)，今年更有射手斯特魯斯(Max Strus)、後衛文森的源源不絕的加入戰局，還有兩位前明星球員羅瑞的控場經驗，以及歐拉迪波的板凳挹注。

熱火算是沒有陣容上調度問題的球隊，與太陽較有機會以完整陣容叩關更高舞台，看好這兩隊在最近三年內再次登上總冠軍舞台，前兩年在總冠軍殿堂落敗的缺憾今年有機會將有一隊一圓奪冠美夢，相對看好高度更佳，禁區更完整的太陽有機會成為今年聯盟的總冠軍。

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