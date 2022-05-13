季後賽頻見超懸殊比數 NBA出了什麼問題？

季後賽第二輪東、西區八強四組對決，這應該是NBA最激情、最精采、最高水準精華，一直以來，都是如此。但2022年卻有大意外。76人對熱火G5，76人85：120負熱火，76人直接躺平輸35分。獨行俠對太陽G5，獨行俠80：110被太陽坦了，獨行俠慘輸30分。勇士對灰熊 G5，勇士95：134被灰熊狠揍39分，很重要一個細節「勇士G5最多落後55分」。

三組高峰對決，客場三隊至少輸30分起跳，比賽早早流局失控，NBA季後賽史上僅見。

從專業、現代NBA大三分趨勢、NBA娛樂多元化角度看，幾個理由可以理解：

1、三分球定生死：NBA大三分、小球化世代，三分球經常一開賽就能決定比賽生死，第四節也能逆轉落後20分+比賽。熱火對76人，第一節熱火三分就投開，氣勢難擋。灰熊對勇士第一節，灰熊12投7中三分球早早掌握比賽，勇士防不勝防，第二節輾壓勇士禁區，籃板、二波、利用失誤快攻反擊，瞬間打爆勇士。

熱火在G5也是首節就展開三分球大轟炸，提前拉開比數，斯特魯斯在第一節投進的個人第二顆三分球把比數拉開到10分以上，在氣勢上就此一路壓著76人到底。 美聯社

2、比賽節奏：現代NBA攻防轉換更快、更多，節奏氣勢更加明顯，大三分世代和小球、速度主導戰局，比賽往往幾分鐘內就豬羊變色。

3、專注力：跟80、90年代NBA不同，當年球員比賽專注力、紀律性和比賽文化更嚴謹，現代NBA球員、球星都很容易過於自在、享受放鬆，莫名失去對比賽和打關鍵球的緊迫性。

4、執法尺度：主場優勢多少有一點，執法尺度鬆緊也會影響比賽節奏、走向，形成氣勢落差。一旦外線手氣好壞變大，比賽節奏反擊更多更快，比賽單節失控比例愈來愈多。

裁判在季後賽的吹判尺度對比賽節奏影響很大，同時也可能讓球員的心情變得過於浮動。 美聯社

不只是季後賽，這些年例行賽這樣慘烈的比賽和大逆轉時有所聞。從球員極度失常和比賽大反常去看，動輒輸30分以上比賽就很難讓人理解，季後賽第二輪高手過招，每一場比賽都攸關生死，豈能容許這麼多內外在、主客觀因素影響比賽結果！

但輸30分的意外和慘案，就是一再發生。裁判執法尺度高度影響比賽，甚至控制比賽節奏和防守對抗，這是很重要因素。今年季後賽不難發覺，裁判哨音太搶戲也太入戲，經常反客為主成了比賽最焦點，球員動作大一點就不允許，眼神怒目一瞪也會換來技術犯規，一分鐘來回三次進攻犯規，哨音不是小題大作，就是矯枉過正，過猶不及都不恰當。

讓比賽更精采、對決更好看，戰線拉長勢均力敵，這很正常，但比賽流暢性和節奏更重要，這才是純粹的籃球，不是愈來愈複雜的尺度、太多回放和經過推敲的哨音。個人看法，季後賽最怕裁判秀過頭，哨音太搶戲，比賽往往更容易失去平衡。

哨音太過頻繁、一直看回放，或是抓技術犯規太過嚴厲，容易出現矯枉過正的情況，看似公平，卻打亂了比賽的流暢性與精彩度。 美聯社

我不認同也不喜歡網路鄉民議論紛紛的「類演員」說法。鄉民形容當代NBA球員很多都是「類演員」，非常入戲。現代NBA和大三分世代，三分手感會影響很多王牌、球星臨場發揮和表現，塞爾蒂克泰托姆、勇士柯瑞+湯普森+普爾、老鷹楊恩、獨行俠唐西奇全都如此，只有不靠外線和三分球做為主要進攻得分武器的公鹿前鋒安戴托昆波最不受影響。

安戴托昆波的發揮也是NBA今年季後賽最穩定、最有統治力超級球星，因為他的打法、球路最不受困於三分手感和外線跳投。

今年季後賽各隊球星幾乎都有大失常的演出，只有公鹿主將字母哥(中)最為穩定，表現始終如一。 美聯社

NBA比賽面貌、風格一直在改變，從大三分世代到小球風潮，從傳統籃球到五小跑轟，比賽反差愈來愈大，裁判入戲愈來愈深，影響球員臨場發揮變數更多更雜，或許這就是我們都要適應的當代NBA文化。

如果NBA是要證明籃球沒有絕對，沒有所謂的專家，那也很棒。但我還是要大膽預測，東區塞爾蒂克、76人都會拚到搶七，西區G6都會關門。