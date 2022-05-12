年度MVP倒在季後賽第一輪 約柯奇不是第一個

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）拿下了今年的MVP，在成功連莊之後，卻出現許多不解和反對的聲音。除了為其他候選人抱不平之外，也有人認為MVP得主居然這麼早就在季後賽打包，獎項公布的時候只能在家看其他兩位對手打球，質疑約柯奇這第二座MVP的純度不足。

在MVP爭奪戰勝出的約柯奇，這個球季確實過得不太順遂，一路都是扛著巨大的壓力在打球。開季不久，和熱火大莫里斯（Markieff Morris）的肢體衝突導致對方長期受傷，進而引起兩派人馬的口水論戰，就連雙方的兄弟也捲入戰局，讓他一整季都逃不開這個話題。

接著明星隊友持續缺陣，球隊戰力也一直七七八八，像個不斷掉件的老貨車，整季就看約柯奇一人又推又拉，勉力把球隊維持在正軌上。好不容易打進了季後賽，最終戰力不齊的劣勢，讓金塊首輪不敵勇士而出局。

然後，就是這一波「誰才該是MVP」的討論浪潮，在媒體和社群上不斷發酵。拿到最有價值球員，該是值得開心的成就，但卻一直被拿來批評甚至嘲諷。從一開始戰績低迷而不被看好，到最後逆勢拿到了MVP還不被認同，對這位歐洲頂級球星來說，實在不太公平。

約柯奇受到攻擊和質疑的論點很多，他沒有拿下更驚人的數據，他的球隊只是西區第六，他甚至在連莊的這一年，連季後賽第二輪都打不進去。

這樣的情況，不禁讓人想到2017年的MVP得主衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。兩人拿獎的狀況確實有相近的地方，衛少那年在雷霆一人當家，同樣只打到西區第六，也一樣在第一輪就出局。衛少那年拿下聯盟久違的球季大三元紀錄，而約柯奇則是史上第一次單季總計超過2,000分1,000籃板及500助攻。

過去十年的MVP得主當中，就只有衛少和今年的約柯奇在季後賽首輪止步。然而，那時質疑衛少的聲音，遠不如今年這麼強烈。約柯奇自己在首度拿獎的時候，也是至少挺進第二輪。等於是和自己相比，約柯奇都輸了一手。而衛少接下來連三季創造全季大三元的神話，甚至還連拿兩次助攻王，但隔年就敗給哈登（James Harden）而無法連莊MVP。

究竟約柯奇值不值得拿下這個獎項？回顧三大長人的獲獎優勢及劣勢，他們都一樣扛著球隊走過這一季充滿傷病衝擊的動盪。約柯奇勝在球隊體質最差，敗在勝場數和人氣不足。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）勝在個人打法再進化，但敗在升級門檻太高。安比德（Joel Embiid）則是勝在新鮮感，敗在媒體爭議太多。

約柯奇在今年的MVP投票中獲得37張第一名選票，遠優於安比德的13張，總分445分也大幅勝過安比德的325分，但還是受到不少人的質疑。 2020-21 Panini Contenders 球員卡

三人之中，約柯奇的球隊是整體星度最低的一支，就算兩大副手穆雷（Jamal Murry）和小波特（Michael Porter Jr.）沒受傷，再加上在陣的葛登（Aaron Gordon），金塊仍稱不上是支明星球隊。約柯奇能夠拿下聯盟第一的總籃板數，進而創造單季得分／籃板／助攻總數紀錄，確實展現出了他個人對球隊的價值。然而，金塊例行賽只拿第六，球隊平均上座率在聯盟也只排16，遠不及第2名76人的人氣。

已經拿過兩座MVP的安戴托昆波，今年成功頂上了主戰中鋒洛培茲（Brook Lopez）長期缺陣的大洞，打出更全面的統治級表現，但因為他先前的獲獎紀錄，讓他想要超越對手之前，得先打破自己在媒體記者腦中設下的天花板才行。

至於充滿新鮮感的安比德，是三人當中唯一從未獲獎的球員，更是2000年歐尼爾（Shaquille O’Neal）以來，NBA再一次有中鋒球員拿下年度得分王。媒體話題滿滿的他，先前確實是得獎的大熱門，畢竟他不只要克服西蒙斯（Ben Simmons）的離隊風波，還得整合入隊的哈登。現在也因為安比德仍在打季後賽，帶傷拚戰卻被逼到淘汰邊緣，加上這個落選的意外，都讓安比德受到極大的關注，相對也讓約柯奇現下的媒體處境更為尷尬。

約柯奇得獎的氛圍，其實很像那時的衛少，兩人同樣是在沒有大咖球星隊友的情況下，一人支持住球隊的競爭力，扭轉了原本會是一季災難的命運。這樣的表現，確實強調出了個人的「價值」之所在，而這正是年度例行賽MVP得主的意義。

約柯奇寫下NBA史上首次的2000分、1000籃板、500助攻紀錄，這實在是非常神奇的成績，也因此撐住了金塊的戰績。 2021-22 Panini 球員卡

至於用打不進季後賽第二輪來攻擊約柯奇的MVP純度，這樣的說法，其實忽略了MVP是以例行賽的表現來評價，而不是拿季後賽的戰績做參考。

約柯奇拿獎已是事實，而接下來的季後賽，就看兩位落選的球星如何用自己的表現，來向球迷和記者證明自己也值得一座MVP。