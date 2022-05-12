MLB／植松泰良的奇蹟旅程 媲美好萊塢勵志電影

植松泰良剛到美國時，他只是一個來自日本房總半島的17歲高中生，幾乎不會講英文，唯一能完整講出的句子是『去聖塔芭芭拉』。21年後，他被舊金山巨人隊放入正式教練團中，成為大聯盟首位在日本（應該也是亞洲）土生土長的教練。植松自己講：「這是夢想成真，說實話我不知道我是第一個，太棒了。不過這不會改變我做事的方式，我還是會以團隊為中心。」升任植松的總教練凱普勒（Gabe Kapler）也不知道這是歷史性的決定，只是當原本的三壘教練伍托斯（Rob Wotus）在上季季後決定退休，多出了一個助理教練缺，把原本擔任牛棚捕手的植松泰良升任，好像是再自然不過的決定了。

凱普勒表示：「泰良在幫助隊職員其他成員上用盡心力，他的工作態度是第一名。是他的表現，讓他的升職變得理所當然。」當年一手促成植松進入巨人球團的前副總經理伊文斯（Bob Evans，後來也當過巨人總經理）也被這件事的歷史重要性嚇到：「我覺得這太意外了，我無法想像在他之前，大聯盟從來沒有一位來自日本的教練，日本棒球這麼厲害，這些年來我們見證了日本球員在美國的表現，泰良的表現讓我與有榮焉。」

巨人隊總教練凱普勒(右)是球員出身，在大聯盟有過12年征戰資歷。他對植松泰良是非常信任，大膽讓牛棚捕手升任助理教練。 美聯社

植松泰良在巨人球團其實已經待了14年，從一個沒有薪水的工讀生，一路變成深受球員愛戴，教練團倚重的牛棚捕手。如果你回頭看他的棒球路，更是高低迭起，媲美劇本。植村從小三開始就立志要當個職棒選手，而他的父親曾是中央大學的棒球校隊，很願意支持他的棒球夢，高中就把他送去西武台千葉高校這間棒球名校。但進入高中的泰良，就像是一個鄉下國中的第一名，進入建中後的心情，每個人都比他更強、更厲害。學長們霸凌他、欺負他，讓他瞬間掉入人生最低潮，用他自己的話說，「我失去了對棒球的信心，也失去了做人的信心。」

高二球季結束後，泰良不知未來在哪，他沒有足夠的表現機會，得到進大學棒球隊的機會；專注在棒球上的他，學業成績也當然考不上大學。此時他媽媽提出建議：去美國吧。她有個朋友的女兒在加州的聖塔芭芭拉唸書，可以安排泰良去住寄宿家庭。深感被日本棒球背叛的植松，覺得到美國是個也不錯的主意：「我到美國，是因為我可以從零開始。」

當時他只知道一個目標和一個句子：「Go to Santa Barbara。」在不懂英文的情況下，植村居然有辦法坐巴士從機場找到去聖塔芭芭拉的公車總站，還連絡上寄宿家庭。在苦讀一整年的英文後，他決定在大學攻讀運動醫學，因為那是接近棒球隊的最佳途徑。在日本經商的植村爸爸有個客戶，小孩當時在南伊利諾大學唸書，植村在研究過他們的運動醫學學程後，覺得這是個好選擇。植村真的申請上南伊利諾大學的人體運動學系，並且在大三那年被指派去棒球校隊實習。

原本應該只是去幫忙敷敷冰袋、綁綁繃帶的植村，在重新回到那充滿綠草和球棒擊中球聲音的環境，讓他的棒球初心再度燃起。他問助理教練能不能讓他幫忙丟打擊練習，助教不理他，但當時的總教練卡拉漢（Dan Callahan）隔天問他兩個問題：你是認真的嗎？還有，你可以也幫忙接傳球嗎？「反正你丟得比我還直。」卡拉漢這樣跟植村講。

就這樣，植村開始了他的斜槓人生，而且卡拉漢非常喜歡苦幹實幹的植村，到了大四，按照人體運動系的慣例，植村得要換個項目的校隊去服務了，但卡拉漢說服了系上，讓植村繼續留在棒球隊。卡拉漢是植村美國生活的第一個重要貴人，他知道植村很想往職棒界發展，透過他的關係，幫植村找到了去雙城和白襪實習的機會，最後卡拉漢找上了伊文斯，剛好當時巨人的3A球隊要找個牛棚捕手，而「卡拉漢非常推崇泰良，說了很多他的經驗和貢獻。我們當時需要小聯盟的幫手，因為通常你在3A的牛棚捕手是當時蹲在DL的人，這對這些選手不是太公平，所以泰良成為我們雇用的首批牛棚捕手。」

植村馬上就被送去鹽湖城，抵達飯店時因為球團作業的疏失，房客名單中沒有植村的名字，這時剛好在大廳的威爾森（Brian Wilson，後來留起了招牌大鬍子，也成為巨人世界大賽的終結者）趕來幫忙，兩人馬上成了朋友。植村在2006年球季快速贏得球團上下的喜愛，伊文斯說：「他不偷懶摸魚，他積極學習，永遠樂意幫忙，所以在2007年明星週時，我們馬上決定叫他來幫忙。」那年舊金山是明星賽的主辦城市，植村被指派去幫美聯明星隊當牛棚捕手，當初那個被高中學長排擠的捕手，居然能接桑塔納（Johan Santana）、普茲（J.J. Putz）和K-Rod等明星投手的球。更令直村開心的是他在休息是看到了他的偶像：「一朗人超好的，我有跟他合照。」

但這次經驗結束後，他還是得回到南伊利諾大學，直到下次機會來臨。隔年伊文斯又叫植村去亞利桑納的春訓基地幫忙，替一些巨人要測試的投手先接牛棚。其中一人是來自阪神虎的藪惠壹，他在2005年是運動家隊的中繼投手。當巨人決定簽下藪惠壹時，植村覺得他的機會來了，他鼓足勇氣，去敲總教練波奇（Bruce Bochy）的門，毛遂自薦說他可以當藪惠壹的翻譯。波奇說：「我早就聽過他在3A的貢獻了，所以我們把他拉上來幫忙。我老實說，我從沒遇過任何一個工作人員這麼拼的，我暱稱他『無所不在先生』，每次我往場上看，泰良永遠在那，不管是什麼時候，連早上五點半都不例外，他會是第一個到治療室準備的人。」

植村這樣在治療室、牛棚、休息室四處兼差了一整個球季，深得球員和教練們的信任。隔年巨人沒和藪惠壹續約，而此時巨人總經理賽賓（Brian Sabean）打算精簡人力，列出了一份要資遣的隊職員名單，植村的名字赫然在列。但此時波奇已經跟卡拉漢一樣，對植村的能力深信不疑，他跟賽賓說：「老總，我可以滾，我旗下任何一個教練都可以滾，而這支球隊還會繼續運作。但如果泰良走了，它就停止了，他為球隊帶來太多貢獻，他什麼都可以做。」在波奇的力保下，植村繼續留下來。

植松泰良在巨人隊球團從工讀生做起，積極負責的態度讓他受到球員與教練團的尊敬，一步一步地完成各種歷練，為球團做出重大的貢獻。 擷圖自植松泰良twitter

所有人都喜歡植村泰良。波奇時期的板凳教練莫林斯在棒球經典賽時，還把植村一起帶去荷蘭隊當牛棚捕手。他和外野手鮑克（John Bowker）成為最好的朋友，而塞揚獎巨投齊托（Barry Zito）時常找植村一起吃早餐，順便談起禪味十足的話題。

有一次齊托發現植村在把球回傳時不大對勁，善體人意的齊托知道牛棚捕手都是有傷不敢講，怕球團會直接炒人，所以齊托私下問植村怎麼回事，當他知道植村的手肘很不舒服時，他自己安排了骨科醫生幫他治療，而且所有費用由他買單。植村的手肘韌帶幾乎完全撕裂，如果他不去復健，那大概就得報銷了。沒有球隊會花金錢在牛棚捕手的身上，更何況當時植村領的薪水在美國還在貧窮線以下。還好伊文斯很幫忙，在那季幫植村爭取到房屋津貼和餐費。

當巨人隊全新的制服組和教練團在2020年球季抵達後，植村發現了一件大事：他不再是那個在打擊練習時頭一組打者的餵球投手了。這個工作對他來說，就像是交響樂團的首席小提琴手一樣嚴重。「慘了慘了，我要沒頭路了。」這是植村的第一個念頭。凱普勒帶了一群極為年輕，想法新穎的教練團成員來到灣區，「每個人都這麼聰明，我在他們身邊超緊張的，我一直想，每天想，搞不好真的要被炒魷魚了。」

但接下來疫情席捲全球，在萬事停擺的情況下，凱普勒的教練團們透過Zoom發起了視訊讀書會。負責的教練是女教練南肯（Alyssa Nakken），她挑的第一本書是『高效團隊默默在做的三件事：Google、迪士尼、馬刺隊、海豹部隊都是這樣成功的』。植村說：「這本書改變我的一生。我沒有在誇張，我的故事沒有這本書，是不可能發生的。」

他發覺他的棒球生涯不只局限於一個備受愛戴的職員，他有更多可以貢獻的地方。凱普勒的團隊心態非常開放，他們歡迎一切建議，對於一個已經接過上萬球的牛棚捕手的回饋，他們鼓勵他多多提出。他們不只尊重泰良的工作態度，也尊敬他的為人。很快地植村不再擔心他的職位，並且全心信任這個和他年紀相近的教練團。

植村泰良覺得該是往下一個階段邁步的時候了。在2021年，巨人隊這個歷史性的球季結束後，他再度去敲總教練的門，說他準備好了。凱普勒在思考了幾天後，找正在健身房的植村去他辦公室：「好，這個工作是你的了。可以吧？」

植村泰良在東京池袋拉麵名店『大勝軒』唯一一間海外分店接受運動家網站灣區作家巴格利（Andrew Baggarly）的訪問，他點了大勝軒創始的沾麵，外加一份豬排飯。植村的大胃王能力也是巨人隊的傳奇之一，他說他還有個目標，就是要成為大聯盟場上的壘包教練。「每件大小事都是激勵我的動力，每件事都很刺激。」就是這種滋滋不倦的動力，讓一個17歲就離家的日本人，在美國找到了第二個家。