中職／林子豪球棒超級火熱 陳子豪卻陷空前低潮

要說本季至今最令人驚豔的年輕小將，那非統一的林子豪莫屬了。3月剛滿20歲的林子豪2020年從平鎮高中畢業後，被統一在季中選秀以第1指名選進，隔年球季便獲得許多在一軍出賽的機會，上季總共出賽80場，有多達247個打席，打出56支安打、26分打點，打擊率為2成56，以一個高中畢業生球員來說，在新人年就能打出這樣的成績已是十分優異，沒想到今年的表現更上一層樓。

林子豪今年從開季就在一軍名單內，前兩場以代打上場都擊出安打，之後進入先發打線，到4月14日止連續8場比賽有安打，期間打擊率超過5成5，穩定的打擊內容讓他近幾場被安排在中心打線，還曾扛過幾場的第4棒打者，表現也沒有因為這樣而大幅退步，目前的打擊率仍在4成以上，全壘打及打點也正常產出，對身陷傷兵潮的統一有很大的幫助。

20歲小將林子豪本季至今的打擊表現讓人驚艷，是獅隊這波傷兵潮中的及時雨。 聯合報系資料照片

相較於林子豪，同名且同樣也是高中畢業生選秀前輩的中信陳子豪，今年的打擊表現也令人意外，只不過意外的點完全相反。陳子豪是在2013年的選秀會上被兄弟以第2指名選進，他在當年的球季最終戰出賽，以18歲又76天成為當時中職史上最年輕的出賽選手，隔年在一軍出賽85場，有276個打席，打出62支安打、29分打點及4轟，打擊率為2成47，與林子豪在新人年的打擊成績並沒有相差多少；隔年出賽達到100場，打擊率進步到近3成，有88支安打及44分打點，全壘打也有5支，自此成為中信打線主力。

從15年開始，除了17年因左手傷勢及20年上半季狀況不佳被下放二軍較長時間外，陳子豪其餘球季的出賽都在百場以上，安打及打點也是20年較低，其他幾年都有百安及60分打點以上的成績，這7年來打擊率最低僅是上季的2成76打擊率，由此可見陳子豪近幾年的打擊對中信的戰績來說有很重要的助益。

不過陳子豪今年似乎又重陷20年時的狀況，季初曾因肩傷休養數場，傷好之後的打擊姿勢也稍做微調，但效果尚未顯現，開季至今打擊狀況一路低迷，近2場先發7個打數未敲安，從4月中開始的31個打數僅有2安，目前出賽16場，52個打數中只打出5支安打，打擊率連1成都不到，也僅有1轟及3分打點，今年的被三振率也是歷年最高，平均不到4個打數就會被三振1次，是打擊內容不佳的原因之一，或許可以考慮將他先降至二軍調整。

陳子豪為高中畢業生選秀的前輩，過往一直保持穩定的攻擊火力，但今年的打擊卻是非常的低迷。 聯合報系資料照片

話說，身穿1號球衣的球員今年打擊狀況都不理想，除了陳子豪之外，富邦的林哲瑄同樣陷入生涯最低潮，林哲瑄在15年回台被義大以第1指名選進，隔年開始到19年每年的打席數都在400個以上，但20年因傷及打擊狀況不佳被二度下放二軍，使得打席數只剩下261個；去年更因肩膀關節唇撕裂而休養近3個月，雖然因疫情延賽關係，讓他沒有錯過太多場比賽，仍出賽84場，有336個打席，不過打擊表現明顯有落差，打擊率僅有2成38，全壘打有5支，打點則是23分。

林哲瑄今年的打擊更慘，出賽12場，31個打數中只有4支安打，打擊率低到1成29，也僅有1分打點，一向為人稱道的守備也出現失誤，守備率連兩年都不到0.970，因此在4月底被下放二軍，但在二軍出賽4場，10個打數仍只有1支安打，打擊率只有1成，打擊狀況顯然尚未調整回來，要回到一軍還是有難度。

林哲瑄與陳子豪一樣身穿1號球衣，本季同樣面臨打擊嚴重不振的情形，日前被下放二軍，且在二軍打擊仍毫無起色。 聯合報系資料照片

註. 數據皆統計至5月10日