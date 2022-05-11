精研「山大王」變速球 羅培茲成馬林魚新一代王牌

在2022賽季開打前，你可能不會想到響尾蛇33歲投手凱利（Merrill Kelly）可以帶領球隊在國聯西區打出五成以上勝率；水手二年級生吉伯特（Logan Gilbert）在休賽季改變投球姿勢及握法後躍升聯盟一線強投；38歲、直球只剩88英里、每9局只能三振2名打者的葛蘭基（Zack Greinke），還能以2.67的防禦率優雅地解決打者；而本文的主角——馬林魚新一代「魚王」羅培茲（Pablo Lopez）以1.00的超低ERA成為目前為止的聯盟防禦率王；本文將以筆者的角度進行觀察，羅培茲究竟藏有什麼過人之處？

26歲的羅培茲是2017年費爾普斯（David Phelps）交易案中從水手來到馬林魚的新秀，直到2019年才算有個完整的大聯盟賽季，當年他整季出賽21場，111.1局的投球局數中繳出ERA 5.09、FIP（投手獨立防禦率）4.28的成績，每9局投出7.68次三振，各項數據看來乏善可陳，似乎只是個聯盟5號等級的先發，但他卻在隔年（2020）的縮水賽季破繭而出，每9局三振數來到9次以上，飛球形成全壘打的比例也從19年的14.6%降到8.7%，其中被擊球初速是85.7英里，為聯盟前10%低，成就他最大的功臣，莫過於那顆將打者玩弄於股掌間的變速球。

羅培茲的變速球控球精準，球速投得更快後也變得更有壓制力，今年他再強化四縫線直球，正式邁入頂尖強投之列。 美聯社

羅培茲曾在一次訪談中透露，他研究了同為委內瑞拉出身的「山大王」桑塔納（Johan Santana）的變速球投法，有別於過去使用率約20%的變速球，羅培茲的新武器有著更大的橫向及縱向位移，相當於是一顆嶄新的球種，而這顆變速球有多誇張呢？它在2020年製造了32.9%的揮空率，再與進壘軌跡極為相似的伸卡球做「共軌」，成了他在2020年賽季主宰投手丘的關鍵。另外，從投球機制上不難發現，羅培茲的動作有了肉眼可見的改變，那就是他改為聯盟主流的「短揮臂」，這讓他出色的變速球提升了約2英里的球速，更接近速球系球種，也讓打者更難判斷，飛向本壘板的球究竟會向下墜，抑或直直飛入手套。

影片來源：大聯盟官方網站

在去年對上勇士的比賽中，羅培茲投出刷新聯盟紀錄的開局連續9次三振，其中5K就是靠這顆變速球拿下，影片中可以發現這顆變速球既能面對左打者，對上右打時也可以塞進內角使其揮空，再搭配極速可達95英里的速球凍結打者。

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時間拉回到現在，羅培茲的配球策略又出現了改變，伸卡球再度成為配菜，反之則提升了四縫線速球的使用量，過去他的四縫線有個嚴重的問題，那就是該球種下降的幅度高於聯盟平均，與現今高轉速造成視覺上向上竄錯覺的理論背道而馳，因此揮空率相較其他球種不是太過突出（16.8%），但羅培茲反利用這點「投給打者打」，讓打者擊出沒有威脅性的軟弱觸擊，效果可說十分顯著，本季的滾地球率高達46.8%，即便擊成飛球，形成全壘打的機率也只有3.6%，從他名列聯盟前18%的HardHit%（強力擊球比例）也可看出，羅培茲除了倚靠招牌的變速球使人揮空，還有讓人怎麼也打不好的四縫線直球，而這也是他從前段輪值一躍成為王牌投手的關鍵。