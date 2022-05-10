NBA／湖人不滿佛蓋爾用兵 請傑克森找會用衛少的新帥

歷經失敗球季，擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的洛杉磯湖人隊沒太多輸球藉口，必須針對陣容重整，包括開除2019-20年帶隊奪冠的總教練佛蓋爾（Frank Vogel）。最近，媒體透露湖人高層對佛蓋爾不會用衛斯特布魯克不滿，決定將掃地出門，同時找上傑克森（Phil Jackson）選新帥。

談及湖人失利，摒除衛斯特布魯克屢屢於季後賽失利，他例行賽得分、助攻和籃板的數據可圈可點。只是，就是無法融入整個體系，即便外傳詹姆斯和衛斯特布魯克不宜同時上場，在前者受傷休戰時，佛蓋爾也無法讓健康的衛斯特布魯克帶隊往前衝。運動媒體 The Athletic 撰文披露，高層對佛蓋爾處理衛斯特布魯克的方式，以及嘗試整季均沒打出成效失望。他在湖人隊平均18.5分、7.4個籃板和7.1次助攻，即使與生涯顛峰比有差，但數據都在水平之上。既然如此，若總教練無法用18.5分、7.4個籃板和7.1次助攻的控衛贏球，執教表現就是低於平均值。

近日有媒體撰文披露，湖人總教練佛蓋爾(右)連一位平均18.5分、7.4個籃板和7.1次助攻的控衛(左)加盟都沒辦法贏球，讓球團大為光火，遂將其掃地出門。 歐新社資料照片

衛斯特布魯克能不能用？曾帶湖人隊兩度連霸的教頭傑克森（Phil Jackson）發聲，表示自己是衛斯特布魯克的粉絲，直言湖人隊不該送走這位球星，而是找到正確方法。此言一出掀起波瀾，各界臆測傑克森是否重掌兵符，擔任湖人隊下個球季教頭，也許有辦法讓詹姆斯、安東尼和衛斯特布魯克一起打球。

雖說沒有什麼不可能，但湖人隊退役的傳奇強森（Magic Johnson）認為，傑克森只是以顧問角色協助球團，終究老教頭已76歲高齡，能否禁得起舟車勞頓隨隊往返美國、加拿大各城市比賽，將是嚴苛考驗。以顧問角色而論，傑克森的話有一定份量，上世紀與喬丹（Michael Jordan）領軍的芝加哥公牛隊摘六屆總冠軍，2000年與顛峰的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）聯手，先為洛杉磯帶來三屆總冠軍，即便在歐尼爾出走邁阿密後，又以布萊恩為核心兩度奪冠，手上共11枚冠軍戒指。

該不該送走衛斯特布魯克，曾帶領湖人隊奪冠的傑克森(左)抱持留人態度，他覺得只要找對方法，就可以找到贏球方程式。 陳光立／攝影

這樣一號人物，對湖人隊的感情自然難以割捨，會發聲呼籲球團留下衛斯特布魯克，勢必有他的理由。尤其走過風風雨雨的幾年，「禪師」話語份量比現任總經理佩林卡（Rob Pelinka）更具說服力，包括向新任總教練面授機宜，如何讓衛斯特布魯克發揮實力。球團說法，湖人隊新任總教練可望在2022 年 NBA 選秀會前誕生，接班人選也將參與選秀事務，為下一季賽事準備。目前，已經鎖定幾位候選人，同時湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）亦徵詢傑克森意見，為該隊找到最適合的總教練。