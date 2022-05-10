快訊

1劑價差80元…藥妝快篩沒人搶 藥局依舊排

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／安比德成最大絆腳石 熱火麻煩大了！

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
76人對熱火系列賽前兩戰都吞下慘敗，眼看就要陷入絕境，卻在安比德復出後立刻扭轉戰局，在主場連拿兩勝，現在換成熱火要頭痛了。 美聯社
76人對熱火系列賽前兩戰都吞下慘敗，眼看就要陷入絕境，卻在安比德復出後立刻扭轉戰局，在主場連拿兩勝，現在換成熱火要頭痛了。 美聯社

東區第一熱火在追逐東冠路上出現最大絆腳石，這塊絆腳石是76人中鋒安比德。熱火整季一直有個罩門，一旦三分失準，進攻得分都會遇上麻煩，例行賽還可以混過去，但季後賽高手過招，防守強度和戰術執行力要求都更細膩，一旦熱火不能得分，只能靠明星小前鋒巴特勒單兵硬鑿，比賽就不容易掌控。

76人vs.熱火系列賽G4，熱火全場三分球35投7中，三分命中率僅2成，最終熱火108：116輸76人，七戰四勝系列賽雙方打成2：2平手。熱火全場三分熄火，射手群第四節依舊找不到準星，偏偏76人後衛哈登第四節四記關鍵三分全進，每記三分命中都成功拆了炸彈，每記三分也都澆熄熱火氣焰。

兩軍對峙，氣勢消長，決勝千里，熱火除了自己三分球失靈，最大障礙就是面對安比德當家76人，攻防對位節奏幾乎受困。安比德213公分，球技全能，進攻、投籃、背框技巧沒有死穴，腳步俐落靈活，最後一道防線和禁區防守形成熱火難以跨越屏障，令少了三分火力支撐的熱火，全場進攻陷入更大泥沼。

熱火三分球攻勢失靈，只能靠巴特勒(左)賣力單打，破壞力也就打了折扣。 美聯社
熱火三分球攻勢失靈，只能靠巴特勒(左)賣力單打，破壞力也就打了折扣。 美聯社

這個系列賽決勝最關鍵人物就是安比德，G3、G4安比德復出，76人一切都回到定位，攻防都展現最大競爭力，熱火原本系列賽2連勝開局氣勢和優勢，都因為安比德復出掌握禁區優勢，系列賽天平五五波，平分秋色。安比德並不是地球上最好籃球員，但他確實正在改變系列賽天平，讓熱火陷入更大困境。

修正戰略和戰術刻不容緩 熱火需要做對一些事

1、對76人打所謂「5 out」，也就是場上五名鋒衛拉開空間，用更多傳切、掩護創造出手機會和場上空間，在安比德復出後這套打法並不管用。

熱火小中鋒阿德巴約沒有能力在外圍產生牽制力，一對一和高位也沒有壓制安比德作用，熱火半場進攻戰術必須要調整，高低位牽制，更多走底線空切接應攻擊籃下，再進行兩翼轉移球，才有機會打出更立體空間，為三分射手創造機會。巴特勒更多居中策應，靈活戰術應變，這是熱火進攻戰術執行最需要的軸心。

安比德(左)戴上黑色面具復出，在防守上更有恐赫力，熱火中鋒阿德巴約(右)無法對他產生牽制，讓熱火在進攻端頻頻踢到鐵板。 美聯社
安比德(左)戴上黑色面具復出，在防守上更有恐赫力，熱火中鋒阿德巴約(右)無法對他產生牽制，讓熱火在進攻端頻頻踢到鐵板。 美聯社

2、更多高位擋拆，利用安比德對位，把安比德拉出禁區和罰球線以上區塊。熱火必須要能懲罰安比德，拉出禁區空間，否則兩翼和射手空間都很難創造出手機會。

3、熱火迫切需要三分火力回溫，至少得水準發揮，否則很難救。這部分還是要靠戰術創造有效空間，靠控球大腦掌控節奏，先發主控羅瑞得找回外線手感，找回出手自信最關鍵。

76人還可再提升 致命 武器：防守+突破

1、76人防守執行和戰略都執行得不錯，尤其是在安比德能坐鎮禁區，有效保護籃框和籃板情況下，熱火除非三分手氣奇瘋，否則光靠巴特勒單兵攻擊、低位硬鑿，熱火很難跟76人均衡、面大的火力抗衡。76人輪轉必須更快，而且是全面換防，不能給熱火太好三分射手出手機會，否則熱火一旦準起來，熱火情勢和局勢都會看漲。

2、76人二年級後衛麥克西驚人突破和關鍵球，打得比哈登、哈里斯更有侵略性，不但能改變比賽，扭轉局勢，同時能製造熱火防線混亂，措手不及。麥克西是76人對付熱火「終極殺手」，只要麥克西能保持更多突破節奏和快速攻防轉換，撕裂熱區域聯防，還能保持高效得分，熱火這系列賽將岌岌可危。

麥克西(左)在關鍵時刻大膽挺身而出，展開侵略性的攻勢，解放了有些力不從心的哈登，也讓76人的攻勢攻加順暢。 美聯社
麥克西(左)在關鍵時刻大膽挺身而出，展開侵略性的攻勢，解放了有些力不從心的哈登，也讓76人的攻勢攻加順暢。 美聯社

熱火沒能在客場拿下一勝，七戰四勝系列賽取得3：1領先優勢，讓這組對決接下來勝負難料，充滿變數。兩隊最終很可能「搶七」決定出線，誰都沒有辦法在六戰終結對手。

NBA專欄 76人 熱火 安比德 哈登 巴特勒

相關新聞

NBA／安比德成最大絆腳石 熱火麻煩大了！

東區第一熱火在追逐東冠路上出現最大絆腳石，這塊絆腳石是76人中鋒安比德。熱火整季一直有個罩門，一旦三分失準，進攻得分都會遇上麻煩，例行賽還可以混過去，但季後賽高手過招，防守強度和戰術執行力要求都更細膩

NBA／湖人不滿佛蓋爾用兵 請傑克森找會用衛少的新帥

歷經失敗球季，擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的洛杉磯湖人隊沒太多輸球藉口，必須針對陣容重整，包括開除2

日職／樂天怒濤10連勝 黃金週後與巨人分處天堂及地獄

日本一年一度的黃金週已結束，在這長達10天的連續假期後，兩聯盟的排名也出現了一些變化，其中從開季以來幾乎一直都在央聯首位的巨人，更在這段期間丟掉了龍頭寶座。 巨人今年展現要奪回優勝的氣勢，在4月

勇士進攻蠶食鯨吞變化莫測 拖垮灰熊防守體能

灰熊勇士第三戰，換前一場被破招的勇士做出回應，最終打出142：112的懸殊分差大捷！誠如第二戰賽後分析「防守肉搏成基調 三分攻勢成效牽動勇士灰熊勝負」結論所言，這系列戰接下來兩隊的致勝課題都將是體能、

日職／季中換帥難扭轉戰局 少數成功也是短命政權

阪神虎隊今年開季之後戰績低迷，竟然以9連敗開局，雖然4月底拉開6連勝，不過球季才剛開始就讓媒體炒作矢野燿大監督是否會在季中被解任的話題，對於這名去年奪下兩聯盟最多77勝的總教頭來說，情何以堪！

中職／隊友就是不捧場 地獄倒楣鬼不只江少慶

月薪逾百萬元的富邦悍將王牌投手江少慶，本季先發5場總計投22.1局，在責任投球局數內，隊友得分援護率竟然是誇張的0分，讓他一勝難求，苦吞4敗，防禦率6.45。 其實，中職歷年悲情投手不在少數，單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。