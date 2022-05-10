NBA／安比德成最大絆腳石 熱火麻煩大了！

東區第一熱火在追逐東冠路上出現最大絆腳石，這塊絆腳石是76人中鋒安比德。熱火整季一直有個罩門，一旦三分失準，進攻得分都會遇上麻煩，例行賽還可以混過去，但季後賽高手過招，防守強度和戰術執行力要求都更細膩，一旦熱火不能得分，只能靠明星小前鋒巴特勒單兵硬鑿，比賽就不容易掌控。

76人vs.熱火系列賽G4，熱火全場三分球35投7中，三分命中率僅2成，最終熱火108：116輸76人，七戰四勝系列賽雙方打成2：2平手。熱火全場三分熄火，射手群第四節依舊找不到準星，偏偏76人後衛哈登第四節四記關鍵三分全進，每記三分命中都成功拆了炸彈，每記三分也都澆熄熱火氣焰。

兩軍對峙，氣勢消長，決勝千里，熱火除了自己三分球失靈，最大障礙就是面對安比德當家76人，攻防對位節奏幾乎受困。安比德213公分，球技全能，進攻、投籃、背框技巧沒有死穴，腳步俐落靈活，最後一道防線和禁區防守形成熱火難以跨越屏障，令少了三分火力支撐的熱火，全場進攻陷入更大泥沼。

熱火三分球攻勢失靈，只能靠巴特勒(左)賣力單打，破壞力也就打了折扣。 美聯社

這個系列賽決勝最關鍵人物就是安比德，G3、G4安比德復出，76人一切都回到定位，攻防都展現最大競爭力，熱火原本系列賽2連勝開局氣勢和優勢，都因為安比德復出掌握禁區優勢，系列賽天平五五波，平分秋色。安比德並不是地球上最好籃球員，但他確實正在改變系列賽天平，讓熱火陷入更大困境。

修正戰略和戰術刻不容緩 熱火需要做對一些事

1、對76人打所謂「5 out」，也就是場上五名鋒衛拉開空間，用更多傳切、掩護創造出手機會和場上空間，在安比德復出後這套打法並不管用。

熱火小中鋒阿德巴約沒有能力在外圍產生牽制力，一對一和高位也沒有壓制安比德作用，熱火半場進攻戰術必須要調整，高低位牽制，更多走底線空切接應攻擊籃下，再進行兩翼轉移球，才有機會打出更立體空間，為三分射手創造機會。巴特勒更多居中策應，靈活戰術應變，這是熱火進攻戰術執行最需要的軸心。

安比德(左)戴上黑色面具復出，在防守上更有恐赫力，熱火中鋒阿德巴約(右)無法對他產生牽制，讓熱火在進攻端頻頻踢到鐵板。 美聯社

2、更多高位擋拆，利用安比德對位，把安比德拉出禁區和罰球線以上區塊。熱火必須要能懲罰安比德，拉出禁區空間，否則兩翼和射手空間都很難創造出手機會。

3、熱火迫切需要三分火力回溫，至少得水準發揮，否則很難救。這部分還是要靠戰術創造有效空間，靠控球大腦掌控節奏，先發主控羅瑞得找回外線手感，找回出手自信最關鍵。

76人還可再提升 致命 武器：防守+突破

1、76人防守執行和戰略都執行得不錯，尤其是在安比德能坐鎮禁區，有效保護籃框和籃板情況下，熱火除非三分手氣奇瘋，否則光靠巴特勒單兵攻擊、低位硬鑿，熱火很難跟76人均衡、面大的火力抗衡。76人輪轉必須更快，而且是全面換防，不能給熱火太好三分射手出手機會，否則熱火一旦準起來，熱火情勢和局勢都會看漲。

2、76人二年級後衛麥克西驚人突破和關鍵球，打得比哈登、哈里斯更有侵略性，不但能改變比賽，扭轉局勢，同時能製造熱火防線混亂，措手不及。麥克西是76人對付熱火「終極殺手」，只要麥克西能保持更多突破節奏和快速攻防轉換，撕裂熱區域聯防，還能保持高效得分，熱火這系列賽將岌岌可危。

麥克西(左)在關鍵時刻大膽挺身而出，展開侵略性的攻勢，解放了有些力不從心的哈登，也讓76人的攻勢攻加順暢。 美聯社

熱火沒能在客場拿下一勝，七戰四勝系列賽取得3：1領先優勢，讓這組對決接下來勝負難料，充滿變數。兩隊最終很可能「搶七」決定出線，誰都沒有辦法在六戰終結對手。