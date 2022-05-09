MLB／老闆嗆不爽不要看 紅人正朝史上最爛球隊邁進

大聯盟史上最爛的球隊是哪一隻？這個考古題可以追溯到上上世紀西元1899年的克里夫蘭蜘蛛隊。當年他們打了154場例行賽狂輸134場，勝率是低到不可思議的.130。蜘蛛隊之所以這麼爛是因為他們的老闆這一年剛買下另一隻球隊——聖路易布朗隊（紅雀的前身），而且覺得「新玩具」顯然更有票房吸引力，於是把蜘蛛隊大批球星（其中還包括大名鼎鼎的塞揚（Cy Young））全都帶到聖路易，這才催生了蜘蛛隊的「死屍級」紀錄。蜘蛛隊的沒底限搞到對手都看不下去，紛紛拒絕到克里夫蘭出賽——不是出於正義感，而是因為蜘蛛隊主場票房收入連他們的旅費都付不起（平均每場只有145位觀眾）。

這樁百餘年前的草創聯盟故事如今聽起來不過是一則奇聞軼事，但如果發生在自家球隊身上可就不那麼有趣。就在今年，歷史最悠久（1869年建隊）的辛辛那提紅人隊老闆也決定「我不想努力了」，在季前送走大批主力球員宣告今年蓋牌。不僅如此，當紅人執行長菲爾．卡斯提里尼（Phil Castellini，老闆的兒子）被問到這樣胡搞辛辛那提球迷要怎麼支持他們時，菲爾還直接嗆明：「不然你要投給…不然你們還能怎樣？你以為這隻球隊還能賣給誰？」言下大有「這是老子的球隊，球迷不爽不要看」之意。

球隊戰績奇爛無比，紅人執行長不但不道歉還敢嗆球迷，主場球迷自然會大量流失。 美聯社

雖說菲爾事後火速道歉，但棒球之神的懲罰總是來得又狠又急。原本陣容已半殘的紅人開季不但一票人受傷，以老大哥瓦托（Joey Votto）為首的主力球員幾乎無一不陷入生涯最大低潮。四月打完紅人戰績是慘不忍睹的3勝18敗，進入五月仍不見好轉。昨天大勝在擺爛一事上跟紅人堪稱是哥倆好的海盜後，勝率僅從.143微幅拉升到.148，仍頗有機會挑戰2003年老虎隊創下的162場例行賽最低勝率（.265，43勝119敗）紀錄。不過比蜘蛛隊幸運的是，戰績這麼爛的紅人竟還有不少死忠球迷到場相挺——目前平均每場觀眾人數仍有18,662人——暫居美聯中區第一平均每場觀眾卻只有17,859人的雙城老闆看了大概會血壓升三級。

雖說實質上已放棄這一季，但百足之蟲死而不僵，紅人陣中畢竟還有去年老來俏打出第二春的瓦托（36發全壘打及OPS .938均是五年來新高）、新科新人王英帝亞（Jonathan India）以及兩大先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）、馬勒（Tyler Mahle），季前Fangraph預測他們仍有75勝的實力，不但樂勝海盜，甚至強過小熊，任誰也沒想到他們竟會變得如此差勁。

紅人二壘手英帝亞去年以.269打擊率、21轟、12盜、71次保送、23次觸身球成績拿下國聯新新人王，但本季開季至今打了11場比賽，全壘打、盜壘跟觸身球都還掛蛋，保送也1次。 美聯社

然而事實擺在眼前，目前紅人的團隊防禦率高達6.75（當然是墊底），不僅遠高於倒數第二的國民（4.91），更直追費城人於1930年所創的單季最高防禦率（6.71）。離譜的是，由於今年大聯盟又一次改變用球，再加上所有球隊都將比賽用球儲藏在保濕器，擊球飛行距離因此大幅降低，以至於出現空前的投強打弱現象，全聯盟打擊率下降到可能刷新歷史紀錄的.233，全壘打也掉到平均一場只有0.92隻。但即便如此，紅人投手照樣個個被打得體無完膚。去年全隊最多勝（13勝6敗）的馬勒防禦率暴增近一倍（從3.75上升到7.01），但已是表現相對較佳的投手，二年級的古提耶瑞茲（Vladimir Gutierrez）至今一勝難求（0勝5敗），防禦率更高達8.86。就連球速飆上頭條新聞的新科火球男格林（Hunter Greene）也慘遭無情砲轟，上一戰僅先發2.2局就被狂轟五發全壘打後，防禦率也上漲到8.71。

紅人先發投手火球男格林投出160公里球速是家常便飯，但開季至今20.2局投球就被打出10支全壘打，簡直像是幫對手做打擊練習。 美聯社

投手表現差勁，紅人的打擊更是奇爛無比。.598的OPS雖說「險勝」同樣在擺爛的運動家，暫居聯盟倒數第二。但考慮到紅人主場對打者十分有利，經過主場優勢校正的進階數據OPS+ 66（運動家是77）才能現出他們打擊的「原形」。不僅瓦托的打擊三圍.122/.278/.135像個蹩腳的投手，不斷進出傷兵名單的英帝亞也沒好到哪去（OPS .652），過去一度被視為超級新人的杉賽爾（Nick Senzel）如今已讓人不期不待（OPS .530），新人年205個打數就轟出19發全壘打的砲手艾奎諾（Aristides Aquino）更是「沒有最慘，只有更慘」，連紅人自己也受不了他那.049/.093/.122的打擊三圍，冒著被其他隊撿走的風險也要下放他到農場。

雖說現況如此悽慘，但球季畢竟只進行了不到五分之一。長遠看來，紅人想刷新「遺臭萬年」的1899年蜘蛛、2003年老虎等「禽獸級」紀錄並不容易。在眾多傷兵陸續歸隊後，他們的表現應會更加接近季前預測的實力。但也別忘了，由於開季打得如此糟糕，紅人這一季與季後賽無緣早已無懸念。接下來包括不斷傳出交易傳聞的投手卡斯提歐、馬勒，或是少數打得不錯的傭兵野手范姆（Tommy Pham）、朱力（Brandon Drury），以至於名單上任何一位稍有交易價值的球員，都大有可能在交易大限前被送往其他球隊。可以預見未來紅人的戰力只會不斷向下沉淪。因此別說不可能——紅人確實是朝著成為史上最爛球隊的目標大步邁進。