快訊

周五首波「梅雨季滯留鋒」到 吳德榮：慎防致災降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／老闆嗆不爽不要看 紅人正朝史上最爛球隊邁進

聯合新聞網 / tyruschen
紅人開季至今團隊打擊相當低迷，投手群則是大量崩盤，近期好不容易中止11連敗，隨後又吞下另一9連敗，昨天才好不容易再止敗，繳出非常難堪的4勝23敗戰績， 美聯社
紅人開季至今團隊打擊相當低迷，投手群則是大量崩盤，近期好不容易中止11連敗，隨後又吞下另一9連敗，昨天才好不容易再止敗，繳出非常難堪的4勝23敗戰績， 美聯社

大聯盟史上最爛的球隊是哪一隻？這個考古題可以追溯到上上世紀西元1899年的克里夫蘭蜘蛛隊。當年他們打了154場例行賽狂輸134場，勝率是低到不可思議的.130。蜘蛛隊之所以這麼爛是因為他們的老闆這一年剛買下另一隻球隊——聖路易布朗隊（紅雀的前身），而且覺得「新玩具」顯然更有票房吸引力，於是把蜘蛛隊大批球星（其中還包括大名鼎鼎的塞揚（Cy Young））全都帶到聖路易，這才催生了蜘蛛隊的「死屍級」紀錄。蜘蛛隊的沒底限搞到對手都看不下去，紛紛拒絕到克里夫蘭出賽——不是出於正義感，而是因為蜘蛛隊主場票房收入連他們的旅費都付不起（平均每場只有145位觀眾）。

這樁百餘年前的草創聯盟故事如今聽起來不過是一則奇聞軼事，但如果發生在自家球隊身上可就不那麼有趣。就在今年，歷史最悠久（1869年建隊）的辛辛那提紅人隊老闆也決定「我不想努力了」，在季前送走大批主力球員宣告今年蓋牌。不僅如此，當紅人執行長菲爾．卡斯提里尼（Phil Castellini，老闆的兒子）被問到這樣胡搞辛辛那提球迷要怎麼支持他們時，菲爾還直接嗆明：「不然你要投給…不然你們還能怎樣？你以為這隻球隊還能賣給誰？」言下大有「這是老子的球隊，球迷不爽不要看」之意。

球隊戰績奇爛無比，紅人執行長不但不道歉還敢嗆球迷，主場球迷自然會大量流失。 美聯社
球隊戰績奇爛無比，紅人執行長不但不道歉還敢嗆球迷，主場球迷自然會大量流失。 美聯社

雖說菲爾事後火速道歉，但棒球之神的懲罰總是來得又狠又急。原本陣容已半殘的紅人開季不但一票人受傷，以老大哥瓦托（Joey Votto）為首的主力球員幾乎無一不陷入生涯最大低潮。四月打完紅人戰績是慘不忍睹的3勝18敗，進入五月仍不見好轉。昨天大勝在擺爛一事上跟紅人堪稱是哥倆好的海盜後，勝率僅從.143微幅拉升到.148，仍頗有機會挑戰2003年老虎隊創下的162場例行賽最低勝率（.265，43勝119敗）紀錄。不過比蜘蛛隊幸運的是，戰績這麼爛的紅人竟還有不少死忠球迷到場相挺——目前平均每場觀眾人數仍有18,662人——暫居美聯中區第一平均每場觀眾卻只有17,859人的雙城老闆看了大概會血壓升三級。

雖說實質上已放棄這一季，但百足之蟲死而不僵，紅人陣中畢竟還有去年老來俏打出第二春的瓦托（36發全壘打及OPS .938均是五年來新高）、新科新人王英帝亞（Jonathan India）以及兩大先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）、馬勒（Tyler Mahle），季前Fangraph預測他們仍有75勝的實力，不但樂勝海盜，甚至強過小熊，任誰也沒想到他們竟會變得如此差勁。

紅人二壘手英帝亞去年以.269打擊率、21轟、12盜、71次保送、23次觸身球成績拿下國聯新新人王，但本季開季至今打了11場比賽，全壘打、盜壘跟觸身球都還掛蛋，保送也1次。 美聯社
紅人二壘手英帝亞去年以.269打擊率、21轟、12盜、71次保送、23次觸身球成績拿下國聯新新人王，但本季開季至今打了11場比賽，全壘打、盜壘跟觸身球都還掛蛋，保送也1次。 美聯社

然而事實擺在眼前，目前紅人的團隊防禦率高達6.75（當然是墊底），不僅遠高於倒數第二的國民（4.91），更直追費城人於1930年所創的單季最高防禦率（6.71）。離譜的是，由於今年大聯盟又一次改變用球，再加上所有球隊都將比賽用球儲藏在保濕器，擊球飛行距離因此大幅降低，以至於出現空前的投強打弱現象，全聯盟打擊率下降到可能刷新歷史紀錄的.233，全壘打也掉到平均一場只有0.92隻。但即便如此，紅人投手照樣個個被打得體無完膚。去年全隊最多勝（13勝6敗）的馬勒防禦率暴增近一倍（從3.75上升到7.01），但已是表現相對較佳的投手，二年級的古提耶瑞茲（Vladimir Gutierrez）至今一勝難求（0勝5敗），防禦率更高達8.86。就連球速飆上頭條新聞的新科火球男格林（Hunter Greene）也慘遭無情砲轟，上一戰僅先發2.2局就被狂轟五發全壘打後，防禦率也上漲到8.71。

紅人先發投手火球男格林投出160公里球速是家常便飯，但開季至今20.2局投球就被打出10支全壘打，簡直像是幫對手做打擊練習。 美聯社
紅人先發投手火球男格林投出160公里球速是家常便飯，但開季至今20.2局投球就被打出10支全壘打，簡直像是幫對手做打擊練習。 美聯社

投手表現差勁，紅人的打擊更是奇爛無比。.598的OPS雖說「險勝」同樣在擺爛的運動家，暫居聯盟倒數第二。但考慮到紅人主場對打者十分有利，經過主場優勢校正的進階數據OPS+ 66（運動家是77）才能現出他們打擊的「原形」。不僅瓦托的打擊三圍.122/.278/.135像個蹩腳的投手，不斷進出傷兵名單的英帝亞也沒好到哪去（OPS .652），過去一度被視為超級新人的杉賽爾（Nick Senzel）如今已讓人不期不待（OPS .530），新人年205個打數就轟出19發全壘打的砲手艾奎諾（Aristides Aquino）更是「沒有最慘，只有更慘」，連紅人自己也受不了他那.049/.093/.122的打擊三圍，冒著被其他隊撿走的風險也要下放他到農場。

雖說現況如此悽慘，但球季畢竟只進行了不到五分之一。長遠看來，紅人想刷新「遺臭萬年」的1899年蜘蛛、2003年老虎等「禽獸級」紀錄並不容易。在眾多傷兵陸續歸隊後，他們的表現應會更加接近季前預測的實力。但也別忘了，由於開季打得如此糟糕，紅人這一季與季後賽無緣早已無懸念。接下來包括不斷傳出交易傳聞的投手卡斯提歐、馬勒，或是少數打得不錯的傭兵野手范姆（Tommy Pham）、朱力（Brandon Drury），以至於名單上任何一位稍有交易價值的球員，都大有可能在交易大限前被送往其他球隊。可以預見未來紅人的戰力只會不斷向下沉淪。因此別說不可能——紅人確實是朝著成為史上最爛球隊的目標大步邁進。

MLB專欄 紅人

相關新聞

中職／隊友就是不捧場 地獄倒楣鬼不只江少慶

月薪逾百萬元的富邦悍將王牌投手江少慶，本季先發5場總計投22.1局，在責任投球局數內，隊友得分援護率竟然是誇張的0分，讓他一勝難求，苦吞4敗，防禦率6.45。 其實，中職歷年悲情投手不在少數，單

MLB／老闆嗆不爽不要看 紅人正朝史上最爛球隊邁進

大聯盟史上最爛的球隊是哪一隻？這個考古題可以追溯到上上世紀西元1899年的克里夫蘭蜘蛛隊。當年他們打了154場例行賽狂輸134場，勝率是低到不可思議的.130。蜘蛛隊之所以這麼爛是因為他們的老闆這一年

日職／季中換帥難扭轉戰局 少數成功也是短命政權

阪神虎隊今年開季之後戰績低迷，竟然以9連敗開局，雖然4月底拉開6連勝，不過球季才剛開始就讓媒體炒作矢野燿大監督是否會在季中被解任的話題，對於這名去年奪下兩聯盟最多77勝的總教頭來說，情何以堪！

防守肉搏成基調 三分攻勢成效牽動勇士vs.灰熊勝負

灰熊勇士第二戰，誠如首戰賽後分析「數據解析勇士流暢跑動傳導 灰熊攻守如何調整因應？」中所述，灰熊確實把對抗強度再拉高，拿出長年「Grit and Grind」的球隊信條，一開賽就祭出強悍防守，嚴密對人

當年陽建福吞8連敗 論中職誰比江少慶還悲情

中華職棒開打了一個多月，擁有最多中華隊成員富邦悍將，跌破眼鏡在目前中職五支球隊排名中敬陪末座。日前好不容易靠著洋投威狄茲(José Váldez)優質表現才擺脫了近期7連敗厄運，但3勝15敗戰績仍是與

太陽宛如獨行俠天敵 唐西奇大招放盡卻是孤掌難鳴

獨行俠後衛唐西奇對太陽系列賽前兩戰場均40分、8.5籃板、7.5助攻，投籃命中率5成46，三分命中率4成32，簡直就像天神下凡，無人能擋。沒想到獨行俠兩戰都被太陽給幾乎打趴，毫無招架之力。 獨行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。