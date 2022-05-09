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周五首波「梅雨季滯留鋒」到 吳德榮：慎防致災降雨

中職／隊友就是不捧場 地獄倒楣鬼不只江少慶

聯合新聞網 / Ramos
悍將先發投手江少慶開季表現不佳，又遇到隊友瘋狂失誤而造成大量失分。他近期表現開始回穩，但隊友還是不給他火力支援，讓他一勝難求。 圖／富邦悍將隊提供
悍將先發投手江少慶開季表現不佳，又遇到隊友瘋狂失誤而造成大量失分。他近期表現開始回穩，但隊友還是不給他火力支援，讓他一勝難求。 圖／富邦悍將隊提供

月薪逾百萬元的富邦悍將王牌投手江少慶，本季先發5場總計投22.1局，在責任投球局數內，隊友得分援護率竟然是誇張的0分，讓他一勝難求，苦吞4敗，防禦率6.45。

其實，中職歷年悲情投手不在少數，單季投球局數至少滿百局的先發投手當中，最慘的是2003年第一金剛洋投蓋瑞，該季蓋瑞先發投了105.1局，援護率居然只有1.71分，為史上最低數據。那一年蓋瑞先發戰績1勝13敗、防禦率4.19，真是無語問蒼天。

蓋瑞曾效力味全龍、和信鯨、第一金剛，1996年他在味全時期先發125局，援護率高達7.11分，和第一金剛火力截然不同，也讓他先發拿下12勝4敗，防禦率2.45。

在更古早年代，1991年三商虎洋投武侯先發111.1局，援護率僅2.1分，期間慘吞8連敗，最終先發拿到3勝11敗，防禦率3.48。

年代拉近一點，2008年中信鯨洋投威鯨其實是一名很不錯的投手，可惜待在積弱不振的鯨隊，攻守都貧乏，要奪勝投談何容易，威鯨那一年先發112局，援護率只有2.33分，讓他先發吞下11敗，只拿4勝。

要論近年最悲情的投手，莫過於味全龍右投林子昱和富邦悍將左投陳仕朋。林子昱去年先發戰績2勝11敗、防禦率4.77，帳面成績不佳，關鍵之一是隊友熄火，先發103.2局，援護率僅2.08分。

味全龍先發投手林子昱去年整體表現不差，但隊友的火力支援極差，造成他的帳面成績並不好看，還好球隊肯定他的貢獻給他調薪90%，月薪達到19萬元。 聯合報系資料照片
味全龍先發投手林子昱去年整體表現不差，但隊友的火力支援極差，造成他的帳面成績並不好看，還好球隊肯定他的貢獻給他調薪90%，月薪達到19萬元。 聯合報系資料照片

陳仕朋去年先發拿到2勝12敗、防禦率4.56，先發102.2局，援護率2.1分，幾乎所有數據都和林子昱類似，你說悲不悲情？

有人悲情，就有人幸福，歷年單季先發滿百局的投手，誰最幸福？答案是前年中信兄弟黃恩賜，該季他先發102.1局，防禦率高達4.40，卻能進帳9勝2敗，他的援護率高達8.97分為史上新高，平均每先發9局，隊友就能幫你打9分，平均1局拿1分，還有什麼比這更幸福的事？

2013年義大犀牛側投林晨樺以15勝勇奪勝投王，他的援護率也高達8.62分；2007年巔峰時期的統一獅潘威倫，援護率是亮眼的8.83分，單季豪取16勝，只有2敗，防禦率2.26，隔年潘威倫援護率也有7.46分，拿下12勝，另有2敗，防禦率2.76。

潘威倫2007至08年賽季，締造跨季21連勝聯盟紀錄，除了隊友打擊幫大忙，關鍵還是自身投得好才能寫大紀錄。

從上述例子不難發現，先發投手援護率低，很高比例是所屬球隊攻擊火力本來就貧乏，援護率高的先發投手，多半待在成熟且強攻球隊，江少慶效力的富邦悍將本季團隊打擊率0.225、得點圈打擊率0.211、平均每場比賽只得2.4分，這些數據都是聯盟最差，也讓江少慶悲情指數飆高。

棒球專欄 富邦悍將 江少慶 林子昱 陳仕朋 潘威倫

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