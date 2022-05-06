當年陽建福吞8連敗 論中職誰比江少慶還悲情

中華職棒開打了一個多月，擁有最多中華隊成員富邦悍將，跌破眼鏡在目前中職五支球隊排名中敬陪末座。日前好不容易靠著洋投威狄茲(José Váldez)優質表現才擺脫了近期7連敗厄運，但3勝15敗戰績仍是與聯盟位居領先的樂天桃猿，有著相當大勝差。然而富邦整體士氣究竟是為何淪入如此萎靡，已是網路所有專家們熱議話題。但如果王牌江少慶無法走出悲情衰運，那麼富邦悍將想要急追直上，幾乎是件不可能任務。

江少慶已先發出賽4場比賽主投15.1局，無法為球隊爭得一勝，防禦率是不及格的9.39，毫無上季於季中加盟後威風八面壓制力，完全喪失王牌該也有水平。4場比賽中，僅有1場比賽完成5局投球局數，前3場比賽總計也才為球隊吃下10局，因此導致富邦牛棚調度大亂，環環相扣之下，富邦戰績也可想而知。

然而江少慶狀況不佳，與富邦悍將不振，不能完全劃上等號。沒有隊友協助，身為王牌的江少慶也難為無米之炊。最經典例子就屬兩週前與中信兄弟對壘單場掉9分但都是非自責分比賽。如果該場比賽富邦守備沒有出現亂流，那麼江少慶很有機會提前跳脫出連敗苦情。

陽建福2007年中華職棒季賽，從4月20日協助球隊打敗對手統一獅後，就一直與勝利無緣，吞下職業生涯最黑暗8連敗 報系資料照

該場比賽江少慶因為隊友守備大亂導致狂失9分，不禁令老球迷聯想到中職另一名以悲情著稱王牌—陽建福。當年北京奧運與韓國隊比賽，如果中華隊守備沒有出現狀況，那麼陽建福可望提早下莊，不至於落至一局掉7分窘境，以致最後雖然中華隊力往狂瀾都無法脫離輸球命運。球迷可能永遠會記得身為中華主砲彭政閔不顧一切試圖以短打拼命撲上一壘的場面，但是早已忘記陽建福被迫退場無奈神情。

陽建福悲情還不僅如此。2007年中華職棒季賽，從4月20日協助球隊打敗對手統一獅後，就一直與勝利無緣，甚至吞下職業生涯最黑暗8連敗，直到該年7月底與誠泰比賽才終於結束連敗厄運。陽建福當年悲情有如現今江少慶所面臨困境如出一徹。有趣的是，雖然球隊經營者早已從興農集團換成富邦，但不可否認兩人所屬的球隊乃是血脈相連，這也為江少慶悲情命格添加了不少巧合之處。

當然放眼中職30多年歷史中，命運多舛求勝一郎不僅是現在的江少慶與其前輩陽建福，相較之下，前三商虎隊左投陳明德所經歷的遭遇，可說是集齊所有投手悲情之大成。陳明德最經典代表作就屬職棒4年與俊國熊隊鏖戰4小時12局完封不勝，有興趣球迷不妨可以上各大影音網站找到該場比賽回顧畫面，在此不再多加贅述。

陳明德代表作就屬職棒4年與俊國熊隊鏖戰4小時12局完封不勝。 報系資料照

話說回來，江少慶身為富邦王牌先發如果能夠找回去年剛加盟時身手，乃是為戰績低迷悍將吃下一枚定心丸。在此以為，江少慶近期所出現走鐘狀況僅是受到整體球隊士氣影響，導致信心上出了問題，相信只要時間允許，江少慶是可以重持其王牌位置且擺脫悲情的運勢，只看球團有沒有這個耐心與意願而已。