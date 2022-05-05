楚奧特等三大巨星出道10年 攜手進名人堂指日可待

楚奧特(Mike Trout)、哈波(Bryce Harper)和馬恰多(Manny Machado)可說是當今大聯盟中生代的三大巨星，他們的新人球季剛好都在同一年，轉眼10年過去了，當年的三大超級新秀如今都還是聯盟的看板球星。未來他們是否有機會進入名人堂？在他們初登大聯盟10年之際，正好值得回顧與檢視一番。

2012年國人對大聯盟仍相當關注，因為那是陳偉殷站上大聯盟舞台的第一年，也是王建民在國民隊的最後一年，正好馬恰多與哈波在那年分別與兩位台灣好手當隊友，等於也是「台灣之友」，因此國人對他們相當熟悉。然而當年真正衝擊到整個棒球界的是楚奧特，他的出現扭轉了超級巨星的定義，也掀起了傳統數據派與進階數據派的論戰，讓WAR值這個包辦一切打、守、跑貢獻的綜合數據一炮而紅。

哈波和馬恰多在菜鳥時期就廣為台灣球迷所熟知，因為當時他們分別是王建民(左)和陳偉殷(右)可靠的火力支援。 歐新社資料照片

楚奧特新人年的bWAR值是全聯盟最高的10.5，可說是大聯盟史上最佳的新人球季，他當時被拿來與傳奇球星曼托(Mickey Mantle)作比較，甚至不少人認為他是有史以來最優秀的棒球員。當年棒球界對於該將MVP頒給進階數據超群但打不進季後賽的楚奧特，還是該給拿下打擊三冠王且晉級季後賽的卡布雷拉(Miguel Cabrera)掀起了一番激辯，最後卡布雷拉拿下了MVP，而楚奧特則獲得新人王，傳統派還是佔了上風。

10年過去，卡布雷拉剛完成500轟與3000安打的壯舉，而楚奧特也已拿下了三座MVP。根據Baseball-Reference，歷年與楚奧特數據相似的球員包括羅賓森(Frank Robinson)、曼托與史奈德(Duke Snider)，他們都是名人堂成員。礙於2020年的縮短球季與去年因傷幾乎整季報銷，楚奧特近兩年累積數據的速度較為放緩，但現年30歲的他仍累積了1441安與316轟，OPS與OPS+分別高達1.004與177。他有6個球季的OPS+高居美聯之冠，可說是現代神獸。楚奧特是個沒有低潮的男人，只要保持健康隨便打都是全聯盟最強的球員，今年傷癒復出後目前bWAR值1.8又是美聯第2，因此他最大的敵人是健康。此外他至今只打過一次季後賽，且那次在第一輪就被橫掃出局，這也是他生涯到目前為止最大的遺憾。

從2012到2018球季，楚奧特拿過美聯新人王、3次美聯MVP等獎項，並有4次在美聯MVP的投票排名第2名，可說是一上大聯盟後就不停打出怪物般的成績。 美聯社

哈波當年被譽為棒球天才，甚至被稱作棒球界的詹姆斯(LeBron James)，他是2010年的選秀狀元，新人年的數據雖不及楚奧特，但名聲一樣響亮，拿下了國聯新人王，並幫助國民打進隊史首次的季後賽。哈波進大聯盟的前三年表現雖不差，但並沒有超級巨星般的成績，因此常被認為是最過譽的球員，直到2015年打出怪物級成績並拿下MVP後才證明了自己的能耐。去年他拿下生涯第二座MVP，向世人宣告他即便轉戰費城人但身手依舊。他目前累積了1295安、271轟，生涯OPS達.913，儘管數據上不如楚奧特，但他28歲時數據最相似的球員是邦茲(Barry Bonds)。邦茲28歲時累積了1165安、222轟與.917的OPS，因此哈波未來也是有機會進入名人堂。

哈波的成績雖然不像楚奧特那麼誇張，但他也拿過國聯新人王，以及兩次國聯MVP，生涯成績也是相當出色。 美聯社

馬恰多當年也是超級新秀，樣板是羅德里奎茲(Alex Rodriguez)，他因為與陳偉殷當了四年隊友，在國內獲得不少支持。他這10年雖然沒有如楚奧特與哈波那種爆炸性的表現，但卻相當穩健，且守備功力一流，讓他的生涯bWAR值47.3能夠排在現役球員第13名，現役打者第9名(楚奧特的77.9是現役第2)。他累積了1458安與255轟，其中生涯安打數甚至高於楚奧特與哈波。歷年與他最相似的球員有貝爾崔(Adrian Beltre)和桑托(Ron Santo)，前者是生涯3000安的準名人堂球員，後者已進入名人堂，因此馬恰多也正走在名人堂的路上。馬恰多今年的狀態相當巔峰，目前打擊率與OPS高達.375與1.031，bWAR值2.1也是全聯盟最佳。或許他有機會在今年拿下生涯第一座MVP，若他能與貝爾崔一樣越老越強，未來也有達成生涯3000安的可能。

馬恰多的打擊不像楚奧特、哈波那麼有爆炸性，生涯全壘打255支也是三人中最少，也沒有拿過MVP獎項，但他長期表現穩定，目前生涯打點數767跟哈波完全一樣，總安打數1458比楚奧特的1442支還要更多。 美聯社

楚奧特、哈波與馬恰多不約而同都在2019年拿到超級大約，且先後破了紀錄。先是馬恰多以10年3億美元加入教士隊，打破當時北美職業運動史上自由球員簽約的最高金額紀錄。這紀錄只維持了兩週，就被哈波的13年3億3000萬給超越。但成就最高的楚奧特終究還是成了史上最貴的球員，他與天使隊簽下了12年4億2650萬的合約再度打破了紀錄，至今他還是身價最高的棒球員。

這三大巨星在同一年出道，在同一年拿下破紀錄的超大合約，且現在都還維持著高檔的狀態。他們的生涯數據樣板都是已進入名人堂或成績夠格進入名人堂的球星，相信未來他們也很有機會攜手進入棒球界的最高殿堂。