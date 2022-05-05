三大防守悍將全受傷 勇士想贏需更強進攻火力

勇士在G2守不住灰熊的莫蘭特（Ja Morant），讓他攻下目前季後賽最高的單場47分，而自己在進攻方面也沒有足夠的回應，只拿下今年季後賽以來最低的101分。勇士在攻守兩端都沒有打出海量表現的情況下，接下來回到主場該如何調整來奪勝？

這場比賽開打之前，就傳出湯普森（Klay Thompson）因為膝蓋傷勢而被列為可能出賽名單；而開打不久，「小手套」裴頓二世（Gary Payton II）就受重傷退場，接著格林（Draymond Green）也遭對手肘擊而掛彩。即使湯普森和格林仍是照常打完比賽，但這三大防守悍將已經全數帶傷，再也無法全力阻擋莫蘭特的個人發揮。

灰熊主將莫蘭特(中)本來就是很難防守的得分好手，在勇士防守大將接連傷退之後，他在場上更是予取予求。 美聯社

目前三人當中，以湯普森的狀況最不明朗。雖然湯普森和總教練柯爾（Steve Kerr）都沒有說明他是在什麼狀況下受傷，但根據報導指出，湯普森可能是在前一戰和對手布魯克斯（Dillon Brooks）爭搶長籃板時，被撞到了右膝而出現狀況。他在G2賽前投籃練習時還在右膝戴上加壓護套，但正式開打之後就拿掉了。

先前湯普森是左膝前十字韌帶受傷，所以至少不是舊傷復發。而且湯普森始終強調自己感覺良好，他G2也打了全場最高的41分鐘，比對手莫蘭特還高。然而，這場比賽當中，湯普森並沒有辦法像在前一戰最後的關鍵防守那樣，給莫蘭特帶來更多的麻煩。

在沒有小手套單防莫蘭特之後，湯普森得付出更多體力在防守上，這也造成他在進攻方面無力甩開個人的低潮。湯普森目前已經連三場得分沒有破20分，這三場的三分命中率也只有兩成出頭，完全不及個人的生涯水準（.417）。

湯普森(右)本來就是帶傷上陣，還要努力做好防守工作，在進攻方面的表現立刻就受到影響。 美聯社

湯普森在G2不只三分球12投只中1，在追分的最後階段，他也沒有像過去那樣扮演關鍵一擊的角色，反而是一再錯失大好的得分機會。湯普森先是三分出手麵包，接著在落後3分，只剩17秒的狀況下，又發生要命的走步失誤，最終也讓勇士無法壓過對手。

湯普森個人的攻守狀況，也點出了勇士團隊目前在系列賽所面對的難題：接下來的G3，究竟該用力彌補防守的不足，還是衝高進攻火力來和灰熊對轟？

勇士的進攻，在G2出現了很大的問題。雖然柯瑞（Stephen Curry）拿下27分，但他11投中3的三分球命中率，加上其他隊友同樣急凍的外線手感，實在難以捲起追分海嘯。而這一戰，灰熊團隊送出6記阻攻及13次抄截，這兩項數據都遠勝勇士。受到灰熊嚴防的勇士全場只投進7記三分，只有對手的一半，而命中率更低到只有一成八。

柯瑞(中)遭到灰熊嚴家看管，得分明顯無法像首輪打金塊那樣得心應手，也無法與隊友合作發動海嘯般的攻勢。 美聯社

換句話說，勇士在進攻端受到灰熊防守的限制，這才是G3該要著力解決的重點。而在勇士倚賴的三大防守球員全數帶傷的情況下，要顧及團隊攻守的平衡已經變得十分困難。尤其是失去小手套之後，柯爾在這個系列賽所擺出的五小先發被迫得要變陣。

傷兵造成勇士的防守能量下滑，接下來的比賽，若是為了補足缺員造成的跟防漏洞，而讓其他球員耗損更多體力去防守，就可能付出進攻火力不足的代價。與其如此，不如做出取捨，盡全力衝高進攻能量會是相對容易的選擇。

若要透過變陣來改善進攻問題，柯爾除了要減輕湯普森的防守壓力，讓他回復進攻水準之外，也得讓維金斯（Andrew Wiggins）在戰術上打得更有作用性。

在戰情嚴峻、人手又吃緊的情況下，勇士急需前鋒維金斯(右)跳出來飆分，才有機會協助球隊化解危機。 美聯社

雖然維金斯在今年的季後賽只有一場比賽沒有拿下雙位數的得分，但他對比賽的勝負一直沒有決定性的影響力。他在G2拿下全隊第三高的16分，但三分球七投一中，最近七場季後賽，無論三分還是兩分的命中率也都是一路下滑。如何透過戰術調整，來讓維金斯在小前鋒的位置上打出關鍵性的爆發，會是柯爾需要思考的另一層進攻佈局。

莫蘭特超人般的表現，確實將在這個系列賽給勇士帶來巨大的麻煩。在沒有足夠的防守武器應對之後，勇士想要全力封死莫蘭特的活躍，可能只是一場徒勞。若是順勢調整對戰策略，著力在最拿手的進攻上回應對手，加上今年他們在主場打出的超高勝率（31勝10敗），將有利於他們在G3搶回領先優勢。

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