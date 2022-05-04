中職／守備失意不要氣餒 張閔勛靠苦練找回捕手靈魂

Lamigo時期，桃猿隊長期由捕手出身的洪一中總教練執教，球隊多年捕手人才濟濟，當時多靠林泓育、廖健富及劉時豪分擔捕手工作。在劉時豪被味全挑走後，則由嚴宏鈞補上三號捕手位置。然而今年球季廖健富因為髖關節發炎尚未歸隊，球隊選擇由令人期待已久的張閔勛成為主戰捕手，他雖然被盜壘仍多，但整體表現已經有長足進步。

2016年季中選秀會被預期是業餘好手的大年，當時包含張閔勛、蘇智傑、陳傑憲在內，有多位曾參與2014年U-21中華隊的球員。張閔勛被當時中華隊的打擊教練克魯茲評為未來將成為頂級的捕手，他被認為頭腦不錯，配球、擋球都在水準之上，評估有機會成為繼2000年施昭同之後，十多年以來首位在第一輪被選進的捕手。當時仍是Lamigo的桃猿最終在第一輪第四順位將張閔勛挑走，他並獲得當時歷年最大的捕手簽約金，備受各方期待。

張閔勛選秀會前就被看好會成為攻守俱佳的大物捕手，被Lamigo選走後還傳出有球隊想交易他，沒人料到他的職棒之路並不順遂。 聯合報系資料照片

張閔勛初入職棒時期，桃猿隊仍有林泓育、黃浩然及劉時豪等資深前輩，在捕手戰力充足的情況下，仍有調整空間的張閔勛就被發現有傳球方面的問題。剛開始只是給投手回傳球這樣簡單的動作顯得有些不協調，傳的球忽高忽低，投手甚至要跳起來或彎腰接球，教練團發現後表示不擔心。然而或許是壓力使然，狀況越來越嚴重，他被認為得到傳球失憶症。這樣的低潮不只有守備部份，連帶他的打擊也受到影響，打擊率僅有1開頭，完全沒有首輪球員的樣子。

桃猿隊在2017年選秀會中以狀元籤選入廖健富，這使得陣中捕手多達8人，除了張閔勛、廖健富外，還有林泓育、黃浩然、劉時豪、嚴宏鈞、許禹壕及江忠垣，其中廖健富及林泓育都是聯盟打擊的佼佼者，讓張閔勛的地位更是尷尬。逼得張閔勛在2018年時只能轉往外野發展，除了多練一個守備位置，以增加自己的出賽機會，同時跟許多傳球有問題的野手一樣，轉往外野紓解壓力，並尋求調整投球動作的機會。

桃猿隊捕手人才濟濟，原本是讓張閔勛可以多點時間調整，卻差點為了找機會需要轉戰外野，所幸最後教練力挺讓他回到捕手老本行。 聯合報系資料照片

然而張閔勛在外野嘗試了2年後，2020年時任捕手教練劉家豪決定讓他重操舊業，而且專職捕手不再兼守外野。雖然張閔勛沒有馬上成為一軍戰力，但這時候他在二軍已逐漸找回身手，包含攻、守都有優異的表現。直到2021年下半季，張閔勛總算可以在一軍以捕手身份常態出賽。今年更是受到傷兵影響，他在上半季就成為主戰捕手，而且目前維持3/3/3的打擊三圍，表現不俗。

防守部分是張閔勛目前依然被人質疑的一環，目前有是聯盟被盜壘率最高的捕手，在15次被盜壘中只抓到2次，其中主要是4月28日被獅隊單場成功盜壘9次。不過檢視當天的狀況，大部份是投手投球姿勢過大被跑者抓到，張閔勛雖沒有阻殺成功，但並沒有太離譜的傳球，而且沒有因為一直被盜壘而急躁發生失誤。實際上張閔勛去年的被盜壘率約3成2，今年原本也有這樣的成績，雖不頂尖仍是接近平均值的正常表現。

整體而言，今年有機會是張閔勛的生涯年，在捕手打擊成績中他目前僅次於味全龍的吉力吉撈．鞏冠。雖然他的守備尚待加強，但實際上跟林泓育比也沒差太多，因此讓他擔任先發捕手，林泓育能專心在打擊上發揮，有效提升球隊的攻擊能力。而張閔勛的配球能力，則是讓首席教練古久保健二稱讚，更是讓許多投手表示有安定感。

從守備有問題，進而影響打擊成績，這是中華職棒常有球員發生的狀況。張閔勛就表示「最大敵人還是在自己，自己要去克服、改變」，重點在個人心態調適，如何從失敗中找出問題。張閔勛靠著不斷的苦練及特訓，今年總算站上一軍舞台，最近聯盟守備話題不斷，他的努力過程，或許可以作為許多球員的案例。