拒絕再當薪水小偷 大都會林多開季狂秀華麗砲火

2022年大聯盟球季已進行將近一個月，各隊進行約莫15%的賽程，美聯、國聯勝場最多的球隊，剛好正是「紐約雙雄」洋基與大都會。洋基擁有全大聯盟最多的全壘打、大都會的火力也在國聯前段班（團隊OPS 0.722，國聯第三佳），檢視大都會的打者們，開季火燙的林多（Francisco Lindor）居功厥偉。

今年是林多加入大都會的第二個賽季，已成為看板球星之一，去年明星賽前的成績慘不忍睹（打擊率0.225、OPS不到0.7），雖然明星賽後拉一波尾盤，但整季通算的OPS+（101）、wRC+（103）皆是生涯歷年單季最糟表現，與超過三億的十年大約身價相比，完全不符預期。不過林多本季強勢演出，擺脫「薪水小偷」惡名，春訓的10場出賽就敲4發全壘打、灌11分打點，球季正式開始後延續手感，前8場出賽只有1場沒有安打、開季連續12場都上壘，目前健康全勤出賽，累積24場出賽的三圍是0.269/0.355/0.452，敲出4發全壘打，與砲手阿隆索（Pete Alonso）並列陣中最多，跑回14分得分則獨居大都會第一、並列國聯第八。

林多開至今24場全勤出賽，目前已打下14分打點，而且也跑回14分。 美聯社

過了一個冬天，林多的改變究竟在哪裏？其中一個明顯進步是「揮空率」，去年揮空率來到生涯最高，今年則降回生涯平均左右。且他的出棒比率大幅減少，不再輕易草率揮擊，他生涯出棒比率為48%，今年則是43.6%，比去年的47.1%下降了大約4個百分點，好球帶內的球的命中率（90.4%）也比上季（85.6%）增加，簡言之，林多更能把握住自己所設定的來球，於此同時，拉打比例也有增加，儘管強勁擊球比率不高、平均初速亦不出色，但和上季相比，揮出更多形成安打機會高的平飛球。

林多先前受訪時提到：「對我而言，去年一下子發生太多事情了，排山倒海而來，有些喘不過氣，我需要花時間重新整理、調整節奏與自己的各種步調。」包括疫情影響生活型態、初為人父，以及被交易到新球隊，得習慣新環境、新隊友，簽下鉅約也象徵著責任和龐大壓力，尤其是回顧漫漫過去，「在紐約的第一個球季表現失常」的血淋淋案例不勝枚舉。

「但我終於一一克服這些變動與不安，重新步上軌道，把一切都當成是球賽的一部分，一邊努力活下去、一邊學習。」春訓時期的林多如此說。人們總說紐約不僅是個「大蘋果」，還是個「壓力鍋」，大都會的關注度雖然普遍不如同城紐約，不過球員也是得面對球迷們的噓聲、媒體輿論及批評，並不輕鬆，去年的貝茲（Javier Baez）向球迷比「倒讚」的發洩方式即能看出端倪。

在選球策略上的調整與心態的改變，讓林多重新找回球星身手。 美聯社

告別外界貼上的「薪水小偷」標籤，林多無疑攻守俱佳的頂尖球員，拿過銀棒獎、白金手套獎和兩座金手套，時常在游擊區展現美技，更以肢體動作鼓舞隊友、發揮「微笑先生」魅力，讓休息室充滿旺盛高昂的氣氛和凝聚力。值得一提的是，28歲的林多這個月可望達成「生涯500分打點」里程碑（目前488分），持續朝「生涯千場出賽」邁進（目前926場），並挑戰生涯第一枚世界大賽冠軍戒指。

註：本文數據截至台灣時間5月4日賽前。