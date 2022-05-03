熱火三分球火力強大 76人沒有安比德還能怎樣?

東區第二輪76人對熱火系列賽，熱火擁有拿下系列賽的一堆「利多」。

1、76人中鋒安比德受傷：安比德幾乎已經確定系列賽G1、G2兩個客場無法上場，一切要等他通過腦震盪健康檢測，戴上保護右眼骨護臉罩，最快G3回到76人主場才能復出。

2、安比德缺陣，哈登扛起76人第一球星重任，他但沒有足夠穩定的表現和自信可以帶動團隊打出更出色籃球。過去幾年季後賽紀錄、表現歷歷在目，哈登獨自帶隊時是沒辦法成為一個真正領袖和主宰比賽的球星。

哈登生涯有多達143場的季後賽經驗，場均23.1分、5.4籃板、6.2助攻，球隊戰績是76勝67敗。 歐新社資料照片

3、對暴龍七戰四勝系列賽G6，76人132：97大勝暴龍，順利4：2淘汰暴龍，76人教練瑞佛斯竟然是用「七人輪換」打正規時間，上場時間排名第八的替補後衛梅爾頓只打了8分鐘，大多數在垃圾時間上場。瑞佛斯想要在季後賽第二輪用「七人輪換」面對熱火，76人可能就是等著被火熱烤 。

沒有安比德的76人想在G1和G2兩個客場從熱火手裡偷到一勝，取得1：1平手回到主場，幾乎不可能。即使安比德如期在G3帶傷歸隊，他得在0：2落後情勢下領軍反撲，很難相信76人如何扳倒防守一流，攻防嚴謹，戰術執行力和團隊協防都很少出現破綻的熱火。

熱火這邊也有「缺口」，先發主控羅瑞G1因腿筋拉傷還在傷停，預估可能要到G3才能出賽，羅瑞角色很重要，但羅瑞缺陣對熱火攻防影響不及安比德在76人那麼關鍵。

熱火控衛羅瑞(7號)也可能在對76人系列賽前兩戰缺賽，但他在熱火的影響力不像安比德之於76人那麼的重要。 美聯社

少了安比德，76人禁區防守、進攻牽制力、最後一道防線就不再那麼可怕，熱火也不需要過度包夾安比德，漏出更多兩翼空檔。熱火還能加分，熱火206公分中鋒阿德巴約在內線防守少了對位安比德壓力，攻防對位都更有優勢，熱火在形成錯位、禁區攻擊、三分狙擊都能創造更大發揮空間。

熱火還是有一點點「傷口」 76人可以趁機撒鹽

對老鷹系列賽五戰，熱火三分命中率只有3成44，最準的兩個三分射手是巴特勒(三分命中率4成38)和防守工兵塔克(三分命中率5成3)，這很反常。熱火主力三分射手羅賓森被壓迫幾乎失去出手空間，希羅三分命中率掉到1成79，羅瑞3成1，馬丁1成67，二線射手史崔斯和文森各有3成6三分命中率，算是最穩定的兩個奇兵。

沒有三分射手和穩定輸出火力，熱火進攻就很難持續，熱火是一支非常倚靠「三分球」拉開空間、形成優勢、打出瘋狂反擊的球隊，因為熱火半場進攻只能靠巴特勒一個點，落位、硬鑿、打點、產生牽制力，一旦三分射手失靈，不能做為得分支撐，熱火進攻體系就不再可怕。

熱火在例行賽的三分球命中率37.9%是全聯盟第一，每場投進13.6個三分球則是第五多，季後賽首輪還沒全力發揮就已輕取老鷹。 法新社

76人在安比德還沒能復出情況下，如何封堵熱火三分火力，有效控制失分和比賽節奏，打出最好團隊防守，非常考驗76人教練瑞佛斯執教能力和調整。

何時全面夾擊巴特勒？在那裡包夾？弱邊如何輪轉協防？76人只要能降低熱火三分命中率和威脅，控制比分和節奏，他們就有機會解除安比德前兩戰傷停危機，甚至進一步偷得一勝。

防守贏得總冠軍，76人必須學習在沒有安比德情況下贏球，贏下熱火這種等級對手，才有機會站上東決舞台。

賽前預測： 熱火4：2淘汰76人

X因子：76人二年級後衛麥克西首輪對暴龍場均21.3分，三分命中率4成，投籃命中率5成1，他是個沒有牌理，你不容易抓到他打球節奏的殺手，每場有30分輸出能力。如果熱火讓他打出單場30分表現，加上哈登、哈里斯兩名主力球星鼎足而立，熱火稍有大意還是會有翻船的可能。