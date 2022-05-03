道奇拚衛冕誤踩大地雷 包爾脫序行為讓人傻眼

2021年洛杉磯道奇隊挾106勝56敗戰績進入季後賽，欲衛冕世界大賽冠軍。未料，投手陣容卻現疲態，柯蕭（Clayton Kershaw）因傷報銷、普萊斯（David Price）起伏不定，包爾（Trevor Bauer）有性暴力官司要打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）燃燒畢爾勒（Walker Buehler）、烏力亞斯（Julio Urías）和薛則（Max Scherzer），投手群先發、後援兩頭跑的代價是止步國聯冠軍賽，連霸之路功虧一簣。

去年開季前，道奇隊季外補進2020年國聯塞揚獎得主包爾，擁有令人稱羨的投手戰力。簽下大約的他也不負眾望，17場先發繳出8勝5敗、防禦率2.59成績，未料性暴力醜聞爆發，從此放入事假（Administrative leave）名單，這一走就沒再歸隊，直到2022年4月29日大聯盟祭出罰則，經內部調查禁賽當事人兩年324場，就算2024年歸隊也不再是道奇人。

談及職業運動失敗的投資，NBA較有名是沃爾4年1億7000萬美元爛約，因長年待傷兵名單成身價最高的啦啦隊，每一場「看球」代價51萬美元。不過，這與包爾相比是小巫見大巫，從去年7月2日起他就沒先發，而道奇仍支付4150萬美元薪資，平均每一場要價240萬美元，若以棒球賽一場9局拆開算，投一局約27萬美元，假設是先發投5局更昂貴。

沃爾(中)在巫師隊時就因為傷勢問題而需要長期休養，後來被換到火箭時則是傷好了也不用上場，是NBA「坐」領高薪的代表性人物。 歐新社資料照片

這價碼令人瞠目結舌，若與紐約洋基隊柯爾（Gerrit Cole）去年先發30場的代價相比，包爾可是超出一倍多。長期追蹤大聯盟的球迷都知道，包爾是頗具爭議的麻煩人物，雖場上表現精湛但脫軌言行也經常出現新聞版面，更何況本身還經營YouTube頻道，透過鏡頭高談闊論，成媒體焦點他是樂在其中。

道奇隊並非沒精打細算，規劃是買下包爾生涯顛峰約60場例行賽與季後賽精華，估計代價是8500萬美元，若能因此摘世界大賽冠軍投資可回本。特別是現任棒球事務主席佛里曼（Andrew Friedman）操盤下，過去幾年確實做出幾筆超值買賣，把一些邊緣人培養成聯盟數一數二的全明星，並在世界大賽立功，眼光大概不會錯。只是這次意外翻船，灑向包爾的鈔票總值緊追史密特（Jason Schmidt）、卡茲默（Scott Kazmir）列球團三大爛約之一。

只有道奇隊才能超越道奇隊，他們曾評估情勢，包括過往情緒失控、將球扔向中外野抗議教練調度，或在家維修無人機導致手傷缺席比賽、網上霸凌女大生、嘲弄跨性別族裔等事件，只是性暴力的指控毀人三觀，這不是短期內得以善了。道奇隊成笑柄之餘，大聯盟如今出面解套，以兩年禁賽讓球團無須支付剩餘合約、規避豪華稅進而補強陣容。雖說包爾本人有上訴權利，各界預估翻盤機會微乎其微，要在這兩年上投手丘可能性不高。

道奇隊當初專注評估包爾的投球表現，沒有發現他場外的脫序行為已有徵兆，直到性暴力醜聞傳出才將其移除先發輪值，卻也賠掉衛冕世界大賽的可能機會。 歐新社資料照片

道奇隊2020年縮水球季登頂，追逐包爾這頂級投手並沒有錯，唯一犯的失誤是沒評估球員腦袋，以及觀察場外幹了些什麼事。身為聯盟具代表性的豪門，又是敲開亞洲、中南美洲大門的先鋒，道奇隊這次賠上不僅是2021年差一位先發投手奪冠的機會，還有4000多萬美元並與涉入性暴力的包爾掛勾。後續尚未結束，雙方合約預計2023年走完，假設包爾上訴成功提前歸隊，道奇恐怕要成立一支特別小組，以應付隨之而來的公關危機。