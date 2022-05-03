日職／山川穗高16戰9轟 有望與岡本和真同成40轟全壘打王

日職投手今年的表現普遍比上季來得優異，目前央聯投手防禦率前5名當中有九里亞蓮及西勇輝兩人都在2以下，排第5的上茶谷大河也僅有2.45，比去年的第2名還低；洋聯的投手表現更是誇張，前4名的投手防禦率都沒有超過1，直到第10名的岸孝之才到達2.00，投手的強勢也使得除了軟銀及火腿之外，其他4隊的團隊打擊率都低於上季，但即使日職今年的投手十分具有壓制力，仍有幾名強力打者在長打方面有機會再創佳績。

巨人的岡本和真是近幾年來央聯最具代表性的年輕強打者之一，18年成為球隊主力打者，當年143場全勤，就交出3成09打擊率、33轟及100分打點的成績，之後的3年都出賽100場以上，其中有2季同樣是全勤，雖然打擊率都在2成7左右，但長程火力及打點能力維持高檔，自18年起連續4季的全壘打在30支以上，打點也都有約100分，上季創下個人單季最佳紀錄，打出39轟及113分打點。

今年岡本除了4月中因身體不適而連3戰缺陣外，其餘場次都是以第4棒先發出賽，29場下來的打擊率仍維持往年的2成66，不過長打火力有加溫現象，已打出10轟及25分打點，兩項不但是球隊，同時也都是聯盟最多，照這種進度下去，他今年球季可望完成個人首度單季40轟的里程碑，當然打點也會超過100分，如此就很有機會讓他在全壘打及打點這兩項打擊排行榜上達成3連霸，日職史上僅有野村克也及王貞治這兩位大前輩達成此紀錄(兩人皆不只3連霸)。

岡本和真連續兩年拿下央聯的全壘打及打點雙冠王，但生涯單季全壘打尚未到達過40轟，由目前的進度來看，今年是大有機會。 擷圖自日本維基百科／沖田亮攝影

現暫居洋聯全壘打王的是西武的山川穗高，山川在16年於一軍開始有較多出賽機會，當年他出賽49場，在139個打數中就打出14轟；隔年出賽場次增加到78場，242個打數也打了23轟；18、19兩年全勤，這也是他生涯中至今打擊成績最輝煌的兩季，18年打出47轟、124分打點，19年則是43轟、120分打點，連續兩季都超過40轟的表現讓他在全壘打王項目2連霸，也是西武在洋聯2連霸的重要功臣，可惜的是這兩年雖然打點都在120分以上，卻還是接連輸給前任及現任隊友淺村榮斗及中村剛也，個人連兩季無緣成為雙冠王：之後的兩個球季，山川雖然都還是出賽超過100場，但都因傷打數大幅減少近200個，全壘打都僅有24轟，打點當然也降到70分左右。

今年開季山川的打擊狀況十分理想，3月的5場比賽就打出4轟及9分打點，不過傷勢又來亂，4月1日因右大腿不適被取消一軍登錄，在二軍修養調整後，19日才再度上一軍，將近20天的缺陣，使得他本季至今只有出賽16場，不過回歸一軍後的11場比賽，山川僅有2場沒有安打，最近也連續5場有安打，打擊狀況維持得還不錯，重點是長程火力，近5場又打出4轟，目前總計已有9轟、20分打點，平均6.22個打數就開轟，長打率也來到誇張的9成11，而且他開轟的7場比賽，球隊都獲勝。

西武當家捕手森友哉因傷暫時缺陣，他也是隊中主力打者(右)，因此目前也需要山川穗高(左)盡力補上他的火力缺口。 擷圖自西武獅官方FB粉絲團

如果照這樣的進度下去，山川整季下來的全壘打會是驚人的數量，當然他的狀況不見得都會這麼好，但只要保持健康，創下個人第3次的單季40轟，外加100分以上的打點並不是太困難的目標，屆時或許能再度拿下一座全壘打王，還有失之交臂的打點王。

巨人及西武近期都有主力打者因傷脫隊的情形發生，巨人是坂本勇人的右膝靱帶疼痛，西武則是當家捕手森友哉的右食指骨折，因此岡本及山川在近期的打擊表現，不只是為了個人的紀錄，更是要維持球隊打線的火力；而如果兩人都以40轟以上拿到全壘打王，那將是日職史上從1950年成為兩聯盟制以來的第22次，最近的則是在18及19連續2年，而且都是同樣的組合，央聯是DeNA的索托（Neftali Soto），洋聯就是山川了，今年山川是否能攜手岡本再度創下這項紀錄呢？假如成真，山川也會成為日職史上第5位3度達成這項紀錄的打者，前4人分別是王貞治、野村克也、長池德二及羅茲（Tuffy Rhodes）。