生涯3000安難度變超高 胖卡布達標後現役恐後繼無人

大聯盟生涯要累積3000隻安打有多難？自1897年史上第一位3000安打者安森（Cap Anson）出現到上週的卡布雷拉（Miguel Cabrera）為止，跨越三個世紀125年的歷史裡只有33位球員能達成這項成就。近年來拜訓練及醫療技術日新月異所賜，加上球員越來越懂得保養身體延長生涯，從上世紀末開始，大步踏進3000安俱樂部的球員一下子暴增不少。之前整個80年代只有曾拿下七次打擊王的名人堂打者卡魯（Rod Carew）一人能夠達標，90年代暴漲為七人，進入22世紀的今天也已多達十人。尤其從2015年到2018年連續四年每年都誕生一位新3000安打者，更是前所未有的紀錄。

不過在39歲的胖卡布達標之後，我們可能會有很長一段時間再也看不到下一位3000安俱樂部成員出現。事實上，卡布雷拉與上一位3000安打者普荷斯（Albert Pujols，2018年）達成紀錄的時間就已經間隔將近四年。如今在現役球員中，生涯安打數僅次於普荷斯及卡布雷拉的大都會二壘手卡諾（Robinson Cano）僅有2632隻。而且因使用禁藥去年被禁賽一整年的卡諾也已年過39，還比卡布雷拉大了半歲，早已不復當年動輒打擊率三成、單季兩百安的身手。今年卡諾打到現在打擊率只有.195（41個打數），很多時候大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）寧可看他在板凳上坐好坐滿，也不願讓這朵年薪2400萬美金的昨日黃花上場「傷害球隊」（在大都會本季22場比賽中卡諾僅出賽12場，勝場貢獻值是-0.4）。卡諾想成為大都會史上頭一位3000安打者幾乎是不可能的任務（如果他真有此打算）。

在普荷斯、卡布雷拉之後，下一位最接近3000安的現役球員是大都會的二壘手卡諾，但他近年衰退太快，去年又被禁賽整季沒打，今年上場機會更有限，幾乎是不可能在退休前達陣。 歐新社資料照片

退一步說，即便卡諾真的突然「迴光返照」卯起來趕進度在兩年內狂敲368隻安打（平均一年184隻，他上次達到這數字已是六年前），或者因為打擊回春在合約到期後仍有球隊要他（到那時他已41歲，機率之低可想而知），獲得繼續拼紀錄的機會，到時候他使用禁藥的臭史勢必又被挖出來審視一番。該不該將他連同另兩位3000安俱樂部成員帕梅洛（Rafael Palmeiro，擊出3000安後十天就因用藥被禁賽）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez，跟卡諾一樣因用藥被禁賽整整一年）的紀錄一起打上星號？這類的爭議話題勢必又被掀起。是以不僅大都會、大聯盟官方不樂見卡諾挑戰這紀錄，恐怕連他自己都早已打了退堂鼓。

如果不想看卡諾達標，那排在他後面還有沒有其他可能人選？還真像那句取笑太監的老笑話——「下面沒有了」。生涯安打數離卡諾最近的老捕手莫里納（Yadier Molina）也不過就2122隻，儘管在捕手這個位置上能打到兩千安已是史上只有四人達成的至高成就，但就「這麼點」安打連卡諾的車尾燈都看不到，遑論挑戰3000安。更何況年屆不惑的莫里納老早就宣佈今年是他球員生涯最後一年。

讓我們再順著名單（如下表）往下找，看看排在莫里納後面的球員有沒有機會？你會發現機會不是沒有，但跟卡諾迴光返照的機率相比也高不了太多。僅跟在莫里納之後的紅人一壘手瓦托（Joey Votto）、國民隊DH克魯茲（Nelson Cruz）都「年事已高」，接下來的運動家游擊手安德魯斯（Elvis Andrus）雖年輕不少，但要說生涯打擊率.271的他能打到3000安，恐怕連他自己也不相信。至於年紀更大安打卻更少的釀酒人DH麥卡臣（Andrew McCutchen）跟巨人三壘手隆戈利亞（Evan Longoria）自然也沒有多做討論的必要。

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直到榜上的第十名，才真正出現一個有機會挑戰3000安的打者。偏偏這個人——太空人二壘手亞土維（Jose Altuve）——如果你不住休士頓，應該提不起太大興致看他達標。論實力，曾連續四年兩百安、三度打擊王的亞土維可能是現役球員中最有機會的人選（就算太空人從2017年開始偷暗號，至少他在此之前的三座安打王跟兩座打擊王還算貨真價實）。但如今的亞土維明顯已不再是偷暗號醜聞被揭發前的那個亞土維。在最近拉傷大腿肌肉被送上傷兵名單前，年近32歲的亞土維打擊率只有.167（41個打數），最近三季也只有.259。伴隨著體能退化速度變慢（最近四季盜壘成功15次，失敗倒有11次），亞土維累積安打的速度只會越來越遲緩。

年紀跟安打數與亞土維相仿的還有今年剛轉到道奇的一壘手弗里曼（Freddie Freeman）。針對這兩位球員的成績，The Ringer網站做了一個有趣的統計：過去一共有37位球員在年過31後跟亞土維、弗里曼一樣生涯安打數介於1700到1800之間——其中還包括18位名人堂成員，到頭來只有三位成功打出3000隻安打——機率還不到10%。雖說弗里曼表現絲毫不見老（去年打擊率剛好三成，目前也有.299），但根據去年季末Fangraphs網站的大數據模擬，他達標的機率也僅有28%，還低於亞土維的34%——最重要的是根據這項模擬，他們已經是現役球員中唯二機率有超過20%的球員。

道奇一壘手佛里曼(右)的打擊表現一直都很穩定，但他過去的安打累計速度不夠快，比卡布雷拉同年齡時少了快500支安打，未來想要成功挑戰3000安的機率同樣也是極低。 美聯社

如果看到這裡還有興致往下數，當然可以再把其他可能人選像是馬恰多（Manny Machado，29歲，1457隻）、楚奧特（Mike Trout，30歲，1439隻）都算進來。不過「電腦分析」告訴我們楚奧特的機率只有5%，馬恰多則是3%。而且等到3000安真正進入這兩位「青年才俊」的射程範圍時，至少也是十年八年以後。大聯盟上一次發生這麼長時間沒有人達到3000安的空窗期已經要回溯到五十年前漢克阿倫（Hank Aaron）成為史上第九位成員之時（跟上一位成員穆休（Stan Musial）間隔有12年之久）。

不僅如此，真正的難關或許還在後頭。在之前3000安成員不斷出爐的年代，全大聯盟平均打擊率一直維持在兩成六甚至兩成七以上。反觀現今低於兩成五已是司空見慣，去年的.244是1972年以來新低，今年打到現在更只有.231，大有刷新史上最低紀錄的「氣勢」（原紀錄是1968年的.237）。在這樣投高打低的大環境下，任憑你強如現代神獸楚奧特，想打出三成打擊率也是難上加難，而且越投越閃的投手還寧可保送你（看看那連續四年不斷攀升的精美保送率）。看到這裡，我們真要對胖卡布的豐功偉業「且看且珍惜」，因為在短時間的將來，這會是我們唯一能看到的3000安。