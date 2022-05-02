中職／統一獅傷兵滿營 戰績沒垮還有不少意外驚喜
近期統一獅傷兵成群，主力球員包括洋砲羅薩、胡金龍、陳鏞基、蘇智傑、林安可、潘威倫、林祖傑、郭阜林、唐肇廷、張偉聖都掛傷號，這份「華麗傷兵名單」幾乎已可組一軍先發陣容，缺兵少將的統一依舊能打出不錯的成績，4月結束勝率超過5成，表現確實令人激賞。
而且，別忘了，統一洋投群抵台時間較晚，季初甚至完全沒有洋投在一軍，王牌布雷克4月21日才完成本季初登板，柯瑞23日初登板，又因身體狀況，最近只能擔任中繼，羅昂16日出賽最早，3場先發都拿下勝投、防禦率1.42。
折損大批主力打者的統一打線有很差嗎？其實一點都不差，數字會說話，統一團隊打擊率0.262高居全聯盟第二，僅次於樂天桃猿，平均每場得5分，和富邦悍將以外的其他3隊一樣，而且統一是本季全聯盟唯一還沒被完封過的球隊，23次盜壘成功也高居第一。
主將受傷，上半季統一爭冠之路蒙上陰影，但對獅子軍而言，這或許不是壞事。今年季後賽制為5取3，統一只要上半季戰績不要太差，下半季主力回歸依舊具爭冠實力，就算沒拿到季冠軍，還是有機會打季後賽，這段期間讓幾名年輕小將磨練，提升實戰經驗，厚植板凳深度，也算不錯的收穫。
4月統一啟用3名同為21歲的外野手，包括羅暐捷、李丞齡、邱智呈，結果3人打出令人驚奇的成績，羅暐捷打擊率雖不到兩成，但上週對富邦悍將，首局富邦外野手林哲瑄、游擊手于森旭先後發生接球失誤，羅暐捷一棒掃出中外野深遠二壘安打，帶有2分打點，給富邦重重一擊。
李丞齡打擊潛力備受期待，本季打擊率一直保持在3成以上，邱智呈上週每場比賽都能貢獻安打，火力穩定輸出；假設蘇智傑、林安可、唐肇廷沒受傷，或許這3名U21外野小獅都不會有太多舞台展現天賦。
統一長期倚重林岱安、陳重羽這兩名捕手，由於郭峻偉一直無法擔當大任，張翔19歲還太嫩，統一教練團大膽啟用24歲的柯育民，效果意外不錯，打擊率超過4成不說，蹲捕也有模有樣，也讓球隊捕手調度更具靈活性。
另一意外收穫應該算是游擊防區，林祖傑進職棒至今傷勢不斷，開季至今都因傷缺陣，陳重廷守游擊不算太優，統一教練團乾脆把二壘金手套林靖凱拉到游擊，讓陳重廷和吳桀睿去守二壘，林靖凱鎮守游擊大關中規中矩，也證明自己有守游擊的能力，未來林祖傑傷癒歸隊，林靖凱應該還是會回防二壘，但二、游都能守已是大加分，看見無限可能，如果林祖傑沒受傷，統一也不會做這樣的大膽嘗試。
近年統一選秀策略明確，補進大量年輕有才華的高中球員，包括林子豪、何恆佑、張翔、劉予承、劉志宏(最快球速超過150公里的左投)、古林睿煬、羅暐捷、李丞齡、邱智呈，未來可望接班，加上幾名老將和中生代球員，構築獅子軍骨幹，可以預期未來統一還會強盛好幾年。
相較之下，富邦悍將滿手好牌，季前一口氣網羅6名洋將，主力也幾乎沒有重大傷兵，球季開打戰績卻一瀉千里，上週與傷兵滿營的統一交手，幾無招架之力，本季前景黯淡。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言