中職／統一獅傷兵滿營 戰績沒垮還有不少意外驚喜

近期統一獅傷兵成群，主力球員包括洋砲羅薩、胡金龍、陳鏞基、蘇智傑、林安可、潘威倫、林祖傑、郭阜林、唐肇廷、張偉聖都掛傷號，這份「華麗傷兵名單」幾乎已可組一軍先發陣容，缺兵少將的統一依舊能打出不錯的成績，4月結束勝率超過5成，表現確實令人激賞。

而且，別忘了，統一洋投群抵台時間較晚，季初甚至完全沒有洋投在一軍，王牌布雷克4月21日才完成本季初登板，柯瑞23日初登板，又因身體狀況，最近只能擔任中繼，羅昂16日出賽最早，3場先發都拿下勝投、防禦率1.42。

統一獅隊先發投手羅昂出賽3場至少都能投滿6局，而且最後都拿下勝投，對獅隊來說真是天降甘霖。 圖／統一獅隊提供

折損大批主力打者的統一打線有很差嗎？其實一點都不差，數字會說話，統一團隊打擊率0.262高居全聯盟第二，僅次於樂天桃猿，平均每場得5分，和富邦悍將以外的其他3隊一樣，而且統一是本季全聯盟唯一還沒被完封過的球隊，23次盜壘成功也高居第一。

主將受傷，上半季統一爭冠之路蒙上陰影，但對獅子軍而言，這或許不是壞事。今年季後賽制為5取3，統一只要上半季戰績不要太差，下半季主力回歸依舊具爭冠實力，就算沒拿到季冠軍，還是有機會打季後賽，這段期間讓幾名年輕小將磨練，提升實戰經驗，厚植板凳深度，也算不錯的收穫。

4月統一啟用3名同為21歲的外野手，包括羅暐捷、李丞齡、邱智呈，結果3人打出令人驚奇的成績，羅暐捷打擊率雖不到兩成，但上週對富邦悍將，首局富邦外野手林哲瑄、游擊手于森旭先後發生接球失誤，羅暐捷一棒掃出中外野深遠二壘安打，帶有2分打點，給富邦重重一擊。

英雄出少年！羅暐捷把握住升上一軍出賽機會為球隊建功，這次應該可以獲得比過去兩季更長的停留時間。 聯合報系資料照片

李丞齡打擊潛力備受期待，本季打擊率一直保持在3成以上，邱智呈上週每場比賽都能貢獻安打，火力穩定輸出；假設蘇智傑、林安可、唐肇廷沒受傷，或許這3名U21外野小獅都不會有太多舞台展現天賦。

統一長期倚重林岱安、陳重羽這兩名捕手，由於郭峻偉一直無法擔當大任，張翔19歲還太嫩，統一教練團大膽啟用24歲的柯育民，效果意外不錯，打擊率超過4成不說，蹲捕也有模有樣，也讓球隊捕手調度更具靈活性。

另一意外收穫應該算是游擊防區，林祖傑進職棒至今傷勢不斷，開季至今都因傷缺陣，陳重廷守游擊不算太優，統一教練團乾脆把二壘金手套林靖凱拉到游擊，讓陳重廷和吳桀睿去守二壘，林靖凱鎮守游擊大關中規中矩，也證明自己有守游擊的能力，未來林祖傑傷癒歸隊，林靖凱應該還是會回防二壘，但二、游都能守已是大加分，看見無限可能，如果林祖傑沒受傷，統一也不會做這樣的大膽嘗試。

林靖凱暫時從二壘移防到游擊，表現還是中規中舉，成為球隊調度上的活棋，勢必羨煞其他游擊防線崩盤的球隊。 圖／統一獅隊提供

近年統一選秀策略明確，補進大量年輕有才華的高中球員，包括林子豪、何恆佑、張翔、劉予承、劉志宏(最快球速超過150公里的左投)、古林睿煬、羅暐捷、李丞齡、邱智呈，未來可望接班，加上幾名老將和中生代球員，構築獅子軍骨幹，可以預期未來統一還會強盛好幾年。

相較之下，富邦悍將滿手好牌，季前一口氣網羅6名洋將，主力也幾乎沒有重大傷兵，球季開打戰績卻一瀉千里，上週與傷兵滿營的統一交手，幾無招架之力，本季前景黯淡。