愛德華變身最強季後賽菜鳥 灰熊兩大驚奇全力迎戰

西區季後賽首輪，第二種子灰熊靠著莫蘭特(Ja Morant)在系列賽第五場的絕殺拉桿上籃而率先搶下聽牌勝，但是第七種子的灰狼在四、五戰展現強大韌性，前一場還保持了近整場的領先，決勝時刻才被灰熊給逆轉反超。兩隻年輕球隊陣中球員季後賽經驗不多，但是呈現出的球賽內容與鬥志卻讓人這系列賽看了熱血。

季後賽菜鳥愛德華 扛起灰狼進攻重擔

身為季後賽菜鳥的灰狼愛德華(Anthony Edwards)，生涯首次打季後賽就成為球隊最穩定的看板戰力，在唐斯狀態不好的時候，一肩扛下得分重責，在他身上完全不見面對更高強度賽事的怯場與不適應，人來瘋的他反而成為灰狼最信賴的得分箭頭。

本系列首場，20歲的愛德華季後賽初登板便技驚四座，上陣40分鐘狂砍全場最高的36分6助攻2籃板2火鍋，成功以下剋上開胡。愛德華在季後賽深受教練團信賴，平均出賽時間來到37分鐘，比例行賽多了4分鐘，平均有著24.2分，每場以40.8%的三分球命中率射進3.8記三分彈。

灰狼前鋒愛德華生涯首次參加季後賽就展現大將之風，在附加賽對快艇狂飆30分，接下來對灰熊前5戰的場均也達到24.2分。 美聯社

愛德華自負的個性使他即使在面對季後賽客場球迷鼓譟的壓力下，依然能享受比賽，愛德華本人也表示很熱愛這種氛圍，他覺得更有挑戰性要讓球迷安靜。愛德華敢投敢切，關鍵時刻出手也不畏懼，大大幫助灰狼在戰況陷入膠著之際，能有唐斯以外的進攻選擇。

莫蘭特撇除得分 更著重全方位貢獻

雙方頭號核心莫蘭特、唐斯毫無疑問左右著球隊的發揮。以唐斯來說，他的進攻手段能裡能外，牽制著灰狼戰術執行的發揮，場均22.6分11籃板2.2火鍋。莫蘭特雖然被重兵看守，手感不佳，平均得分也由例行賽的27.4分下滑至22.4分，但是他在灰熊比賽的各個環節仍充滿十足影響力。

灰熊上季從附加賽闖進季後賽首輪，莫蘭特系列賽初體驗也場均狂飆30分，但孤拳拿敵眾掌，終究未能上演老八傳奇。今年灰熊脫胎換骨成為西區第二種子後，首輪面對同樣是經由附加賽出線的灰狼，依舊不輕鬆。但這回莫蘭特有了更多幫手，讓他可以在進攻不順的情況下，付諸體力於組織傳導，防守，衝搶抓籃板，判斷抄球時機，甚至是補防封阻，系列賽中的各種精彩鏡頭都有莫蘭特的身影。

莫蘭特(右)生涯第二度打季後賽已經有更成熟的球技，還有更厲害的隊友支援，面對全能型怪唐斯(左)絲毫不落下風。 美聯社

系列賽之中，灰狼總在開局快速掌握住球賽節奏，五戰中有四場首節取得領先，但缺點在於灰狼還不夠穩定，且決勝節專注度下滑，都讓灰熊無論在單節中的爆發，或是決勝節的一波流，都能再次扭轉雙位數的落後，重回球賽競爭中，進而在關鍵時刻再次交由莫蘭特接管戰局。

屢次逆轉的關鍵 灰熊季後賽兩大驚奇

灰熊能多次落後逆轉的關鍵在於除了有莫蘭特帶頭衝鋒外，更搭配一群隊友們心繫一致目標的全力相挺。後場搭檔班恩(Desmond Bane)、前場搖擺人克拉克(Brandon Clarke)就成為灰熊兩大驚奇。

班恩在本季的好，相信灰熊迷都知道，有攻有守的高質量3D球員，場均較前一年翻倍成長，18.2分，三分球命中率43%，身為首輪最後一名中選的球員，他已經比許多樂透同梯還要優秀。

本季之前，班恩去年季後賽的五場球僅有5.6分進帳，今年則是判若兩人，上場時間躍居全隊第一的37分鐘，並且能攻下23.6分3.8籃板24助攻1.2火鍋，他能輔佐莫蘭特得分下滑與外線不足的缺點，同時，他更令人信賴的在他堅強的防守。班恩厚實的身材擁有具備良好大鎖的先天尺寸，身體對抗性佳，肯纏夠黏的壓迫防守，季後賽創新高的上場時間，可以想見教練團對他的信任。

班恩在季後賽前5戰的表現比例行賽更加升級，不但防守攻力了得，三分球也投得更多更準，同時維持9成以上的罰球命中率，讓灰狼很難用犯規戰術討到便宜。 美聯社

過去灰熊練出布魯克斯(Dillon Brooks)，現在又培養出班恩，光這兩人的調度就能成為灰熊攻守兩端戰術二、三號位置的活棋。至於內線方面，另曾一度沒上場時間，角色定位模糊，越打越邊緣的克拉克，在季後賽成功幫助到灰熊捍衛禁區。

克拉克身高只有6尺8吋，但是他的移動速度夠快，防守積極度、爭搶意識都夠，進攻端則是在擋拆掩護後的跟進，中距離，籃底的攪和都有一套。他需要的是時間與定位讓教練團看看他的能耐，而本系列賽他正發揮了他的特點，補起傑克森(Jaren Jackson Jr.)季後賽發揮不如預期的破洞，成功為自己爭取到曝光度與信任。上一場成功逆轉聽牌，也多次靠著他的進攻籃板與關鍵防守，去幫助到球隊。

五場對戰之中，克拉克場場得分上雙，兩場球超過20分，兩場球雙十，第五場個關鍵之役更是繳出21分15籃板，整個系列上場時間來到28.6分鐘，平均16.4分8.6籃板，皆比例行賽19.5分鐘的平均10.4分5.3籃板要來的出色許多。

克拉克(中)在例行賽的平均上場時間還不到20分鐘，但季後賽他在禁區逞威，攻守兩端都做出貢獻，成為灰熊最重要的替補球員。 美聯社

面對灰狼有著最強季後賽菜鳥愛德華的強勢挑戰，灰熊這邊也打出班恩與克拉克的正面迎擊。 下一場依舊會是五五波的球賽，不說種子序，不會覺得這是第二與第七種子的對戰，win or go home的第六戰想必仍精彩可期。

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