三大層面預判勝負 老練公鹿應能衝破綠衫軍防線

東區季後賽第二輪最精采對決「公鹿vs.塞爾蒂克」，宛如火星撞地球。衛冕軍公鹿奪冠經驗、防守體系和陣容深度都很傲人。兩屆MVP公鹿前鋒安戴托昆波vs.未來MVP塞爾蒂克前鋒泰托姆，各有主宰力勢均力敵。塞爾蒂克下半季是聯盟戰績最好球隊之一，防守效率第二，季後賽4：0橫掃籃網，守得籃網兩張王牌杜蘭特、厄文服服氣氣。

從攻防表現、陣容深度、球星主宰力總體去評估，這是一組五五波對戰，平分秋色，公鹿沒有佔到優勢，塞爾蒂克也沒有任何利多。公鹿最大缺口在小前鋒米道頓系列賽G1還不能復出。米道頓是在首輪對公牛系列賽G2扭傷左膝內側韌帶，預估要休養2周。

公鹿射手米道頓(左)在季後賽首輪對公牛第二戰就受傷，若是在第二輪對塞爾蒂克系列賽無法儘快趕回來，恐怕對公鹿的衛冕之路會是重大的打擊。 美聯社

公鹿vs.塞爾蒂克系列賽 決勝關鍵將會在三個層面

1、角色球員發揮：公鹿陣容深度略優於塞爾蒂克，公鹿教練布丹霍澤用兵比塞軍教練烏度卡稍有彈性，但G1公鹿少了米道頓，兩隊都是基本八人輪換，角色球員的發揮就更為關鍵。

公鹿板凳後衛艾倫、康納頓、卡特是三張奇兵牌，取代米道頓被拉上先發前鋒波提斯也是先發、替補兩相宜奇兵，除了核心2-3名主力，角色球員貢獻和臨場發揮，正是上季公鹿在總冠軍賽逆轉4連勝太陽主因。

塞爾蒂克板凳不是沒有人，但烏度卡習慣只用「八人輪換」，一旦戰線拉長，對手強度不同，用人太過精簡的輪換自然少了無法預期潛力和爆發力。

塞爾蒂克在季後賽用兵上較為保守，沒有像公鹿那樣時常練兵，當戰線拉長時難有奇兵出現，缺少體能調也可能會較為不利。 美聯社

2、防守強度：防守端塞爾蒂克今年表現非常出色，防守效率第二，首輪困死籃網兩張王牌杜蘭特、厄文，展現絕佳狀況。公鹿防守效率第13，等級排名稍稍不及塞軍，但公鹿還是一支非常出色防守團隊，禁區護框有三名長人安戴托昆波、洛培茲、波提斯做為最後一道防線，防守體系和經驗也是聯盟一線水平。

防守決定勝負更決定總冠軍，雙方都有無解球星和戰術執行力，安戴托昆波展現MVP統治力，泰托姆今年下半季和季後賽都打得像MVP，一對一防守和帶動能力都是精英級別，泰托姆球星規格和等級都不亞於安戴托昆波。

打公鹿塞軍很難創造太多錯位優勢，公鹿後衛哈勒戴、康納頓、艾倫、馬修斯身高都在193-196公分之間，對位、身高、力量都不像籃網那麼好吃。

塞爾蒂克防守強悍，勢必會讓公鹿吃苦足，但是他們在進攻端面對人高馬大的公鹿同樣也是不會好打。 歐新社資料照片

3、三分球：三分球多少帶著更多球運，高手過招，決勝毫釐之間，三分球命中率和命中數，關鍵球把握性，都會戲劇性的決定系列賽方向。塞爾蒂克首輪橫掃籃網，關鍵贏在防守和完美協防體系，三分球發揮並不理想，面對衛冕軍公鹿，塞軍如果不能投出更有感染力和帶動士氣三分球，情勢+氣勢很難維持高峰。

公鹿安戴托昆波最近兩年季後賽都是各隊「難解」甚至「無解」習題，安戴托昆波還有一票出色三分射手掩護，三分球一直是季後賽終極武器，堵死安戴托昆有點困難，但能不能鎖死公鹿三分射手群是塞軍決勝密碼。

我不認為公鹿、塞爾蒂克有能力在第六戰搞定對手，這系列賽將萬分精采，不可思議，搶七決定勝負。

賽前預測：公鹿4比3勝塞爾蒂克

MVP：安戴托昆波

變數：米道頓能否趕在系列賽開打前健康歸隊，一旦公鹿G1、G2都失去米道頓，情勢就很難說。