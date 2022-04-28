灰姑娘曬不得太陽？ 鵜鶘得靠韌性反擊

當太陽在G5重現聯盟霸主之姿，鵜鶘試圖爆冷淘汰第一種子的灰姑娘之旅似乎就此結束。保羅（Chris Paul）帶領隊友們徹底地從前一戰的失利中反彈，順利搶下聽牌優勢，反觀鵜鶘眾將卻是驚奇不再，全數被打回原形。然而，靠著韌性一路克服崎嶇不順的鵜鶘，還是有可能在G6演出大反擊。

回放鵜鶘這一季，先前苦等第一主將威廉森（Zion Williamson）回歸不成，開季只有一勝十二敗。後來靠著季中交易，搶來了那時在拓荒者陷入低潮的麥凱倫（CJ McCollum），沒想到他把自己和球隊都給一起救了回來。在附加賽勝出之後，不被看好的鵜鶘又靠著英格倫（Brandon Ingram）飆出連三場超過30分的紀錄，以及艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）和瓊斯（Herbert Jones）聯手鎖死保羅的雙菜鳥傳奇，讓第一種子陷入了意外的苦鬥。

但在G5的挫敗之後，不只英格倫的季後賽飆分紀錄中斷，三分見長的麥凱倫更是八投只中一，而在此戰拿下22分11助攻的保羅，看來也徹底突破了艾爾瓦拉多和瓊斯的防線。在攻守兩端都失去奇襲優勢的鵜鶘，G6看來確實不太樂觀。

英格倫(左)和麥凱倫(右)在G5被太陽緊盯之下，分別只能拿下22分和21分，三分球合計13投只有2中，這樣的成績自然是無法撼動全聯盟戰績最佳的太陽。 美聯社

不過，做為聯盟史上第一支在季後賽拿下第二勝的第九種子，鵜鶘確實已經創造了歷史。上季西區第九種子灰熊在首輪以零勝四敗被橫掃，本季東區第九種子老鷹也只拿了一勝就出局，背水一戰的鵜鶘是有可能再度靠著強大的韌性，把這個紀錄再往上推。其中，負責打起氣勢的艾爾瓦拉多和瓊斯，仍將會是鵜鶘在場上最重要的心理發電機。

先前鵜鶘能逼平系列賽的關鍵，就是對手的主控被這兩個一矮一高的新人給殺的措手不及。矮將艾爾瓦拉多以犧牲打的跟防，消耗了保羅的體力和耐性。他曾經成功造成保羅八秒未過半場，也曾經冷不防地抄掉保羅的傳球。

等保羅推進到前場，另一名長人瓊斯又會跟上來補防。瓊斯身高手長，已經用實戰證明自己的防守半徑極大，即使差一大步，都能趕上封蓋對方的三分出手。這兩人可說是目前鵜鶘陣中最仰賴的一組防守機器，而他們發揮功效的關鍵，就在他們能否打出更積極的態度。

艾爾瓦拉多：落選新秀的生存反擊

艾爾瓦多(左)在前幾戰不停地騷擾保羅(右)，讓保羅打得有些心浮氣躁，G5更引誘保羅出現技術犯規。 美聯社

在紐約出生長大的艾爾瓦拉多，有著波多黎各和墨西哥後裔的血統。在喬治亞理工打滿了四年之後，只有183公分高的他，毫無意外地在2021年的選秀會上落選。但是他拿著雙向合約加入鵜鶘之後，一路靠著防守打出名堂，終於在三月獲得轉正，簽下四年六百五十萬的合約。

從後見之明來看，鵜鶘制服組算是救了自己一把。那時鵜鶘還在八強開外，沒人能確定他們能夠取得附加賽資格，更別說打進季後賽，簽下艾爾瓦拉多的原因還是在於他的出色表現，而非備戰季後賽。而今，艾爾瓦拉多在季後賽首輪協助鵜鶘打出爆冷的動能，真的要感謝這個簽下他的決定。若非如此，艾爾瓦拉多還打不了今年的季後賽。

先前艾爾瓦拉多會上新聞的原因只有兩種，一個是他出其不意的「隱身抄截術」，另一個則是他因為低薪合約而受到的幫助。艾爾瓦拉多本季一共有71次抄截，他在對手發球時隱身在底角，然後快速地從接球員的後方突襲得手，這些片段都成為社群媒體上的熱門影片。

至於他的低薪合約，則讓他受到很多幫助。一月時回到出生地紐約比賽，靠著隊友英格倫等人出錢買票，才讓他家鄉的親友能夠進場看球。後來又在比賽中和76人安比德（Joel Embiid）發生衝突，雙方都吞下技術犯規及兩千美金罰款，那時還是拿雙向合約的他難以負擔，結果安比德大方出手解決了問題。從這些新聞之中拼湊出來的艾爾瓦拉多，就是一個全力要求生存的球員，這種求生的強烈意志，將會在瀕臨淘汰的時候爆發出來。

瓊斯：次輪新秀的驚奇

瓊斯(左)在對太陽前幾戰展現防守拚勁，不但抄球越來越有信心，然後還開始附加三分球的火鍋，意外打亂了太陽的進攻節奏。 美聯社

艾爾瓦拉多來自美國北方，瓊斯則是個道地的南方小孩。身高相差18公分的兩人，看起來是完全不同的球員，然而，瓊斯和艾爾瓦拉多一樣打滿了四年大學籃球，大學時兩人也都曾拿下過所屬聯盟的年度最佳防守球員。雖然瓊斯沒有像艾爾瓦拉多那樣在選秀會上落選，但瓊斯也只是個次輪新秀。

對於鵜鶘制服組來說，相比給了艾爾瓦拉多一份正式合約，去年在選秀會上挑走瓊斯的這個決定，更是值得他們自豪。在比賽當中，賽事主播經常在瓊斯展現驚人的防守半徑之後大呼，到底為什麼這麼多球隊會在首輪放掉這樣的球員？

瓊斯的心態很強烈，也很簡單：他就是要用比賽來證明其他球隊的球探看走了眼。證明自己該是首輪新秀，證明自己值得更好的新秀合約。

相較於艾爾瓦拉多的替補身份，瓊斯在球季開始不久就掙得了先發位置。到了季後賽，鵜鶘總教練格林（Willie Green）更是把年薪一千一百萬簽來的葛拉漢（Devonte’ Graham）按在板凳上，一開賽就把瓊斯擺上，並要求他對位防守保羅。而兩人之間的交鋒火花也愈打愈烈，保羅曾因為防守瓊斯而吞下一級惡意犯規，而瓊斯有一次坐在地上時，還搖頭拒絕對他伸出手的保羅，等著自己的隊友來拉他起身。

這種敢鬥不讓的強悍態度，成了瓊斯對位保羅時最強大的心理武裝。在保羅打出應對之道之後，瓊斯還能不能用更強勢的態度回應，將是鵜鶘在G6的成敗關鍵。

總之，季後賽的對抗重點，第一是要看球星，第二就是要看奇兵。現在做為球星的保羅，似乎已經適應了艾爾瓦拉多和瓊斯這兩大奇兵的防守。G6的鵜鶘仍有機會在主場威脅對手，就看這兩個新人能不能再次發揮他們的韌性，來帶動鵜鶘全隊的心理強度了。