中職／江少慶控球失靈需調整 由江國豪接替是江江好

先寫在前頭，兩週前的一篇文章引起社群網路上一陣歌詞改編潮，實屬意料之外，也再度證明文章的影響力；好，本週還是要繼續來談一下富邦，富邦在26日將幾名年輕小將如王苡丞、董子恩等升上一軍，也立即排進先發名單，雖然小將們在本季首場比賽還沒有太亮眼的打擊表現，至少對球隊帶來了一些變化，就期待變陣過後的打線，能對富邦的戰績有多大的貢獻吧。

打擊得分這方面，已有許多文章討論，今天要來談談富邦陣中的投手，首先是江少慶。江少慶在去年季中選秀被富邦以第一順位選進，8月25日迎來中職生涯個人首場先發，該場投3局失4分吞敗，不過之後4場出賽都投出優質先發，首勝也到手，至於投球局數不長的情況也漸漸改善，季末的最後3場先發都能投到7局以上，整季下來5勝2敗2.45防禦率，WHIP只有1.02，優異的成績讓人期待經過完整春訓的他，會在隔年球季交出怎麼樣的表現。

富邦力圖變陣，26日將年輕小將董子恩(左2)及王苡丞拉上一軍並馬上排進先發名單中。 福耳／攝影

但今年開季江少慶彷彿變了一個人，目前先發3場，不但都吞下敗仗，而且加起來總共只投了10局，被打出20支安打，丟掉高達12分的自責分，防禦率來到10.80，完全失去了去年王牌的身手；從這3場比賽可以看得出來，江少慶的球速及控球與去年下半季相差甚大，去年就有的控球毛病在今年更嚴重，10局裡面就出現了5次保送，這還只是帳面上的保送，有些是數字無法顯現出來的問題，控球不佳使得他用球數增加，而這幾場在超過60球，江少慶都會出現球速明顯下滑的現象，控球、球速兩方都不到位的情況下，就容易讓對手有趁勢得分的機會，近兩場比賽都是在第3、4局時被對手連續擊出安打而大量失分，雖然15日對中信是因為隊友失誤而丟掉9分非自責分，但該局被打出多支安打也是事實。

江少慶在今年開季時的體型與去年相比消瘦不少，身體狀況或許是今年各方面都有明顯落差的原因之一，如果真是這樣，那就不是短時間就有辦法改善的，畢竟在球季中突然改變身體狀態不會是件好事，當然，要是江少慶持續低潮，到時也不得不讓他離開一軍做較長時間的調整了。

富邦另一個值得注意的投手同樣也姓江，他就是江國豪。江國豪是19年富邦季中選秀第一指名，隔年站穩先發輪值，雖然防禦率是較高的5.12，但也投了110又2/3局，同時有9勝8敗的成績，是富邦重要的先發主力，去年因神經和骨刺狀況影響，只在4月出賽1場，年底動手術治療，今年春訓回歸，本季先從牛棚出發。

雖說江國豪季初先在牛棚待命，熟悉與打者對戰的感覺，相信本人及教練團的最終目標還是希望他能回歸先發，不過現今的出賽之頻繁卻令人不得不在意，富邦本季才進行14場比賽，江國豪出賽就多達8場，是富邦投手群中最多的，即使他在7局的投球中，只被打出1支安打，還有5次三振，防禦率是2.57，WHIP則只有0.43(截至26日)，表現十分優異，但畢竟江國豪在去年10月才剛動完右肘手術，如此頻繁的出賽對於一個剛開完刀，且將來仍舊是要回歸先發的投手來說是理想的嗎？

江國豪去年10月動完右肘手術，今年由牛棚出發，但出賽頻率過多，教練該多多保護，並考慮他未來仍應回歸先發。 聯合報系資料照片

目前富邦的先發輪值除了江少慶之外，還有陳鴻文、范米特（Joe Van Meter）、威迪茲（Jose Valdez）及陳仕朋，其中陳鴻文的表現最佳，陳仕朋的2場先發也算穩定，范米特、威迪茲現在的投球內容雖然不算頂級，至少仍有吃局數的能力，唯一比較令人擔心的就是江少慶，以現階段來說，如果持續表現不佳，讓他下二軍長時間調整也是種辦法，那在羅力（Mike Loree）還沒準備好之前，有先發經驗的江國豪就很重要了，現階段還是得控制他的出場次數才對。