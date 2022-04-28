快訊

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

中尉遭控下藥迷昏女性未遂 陸軍證實警方進營區拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／江少慶控球失靈需調整 由江國豪接替是江江好

聯合新聞網 / 福耳
去年下半季表現優異的江少慶，今年開季彷彿變了個人，先發3場都投不到4局，防禦率超過10。 福耳／攝影
去年下半季表現優異的江少慶，今年開季彷彿變了個人，先發3場都投不到4局，防禦率超過10。 福耳／攝影

先寫在前頭，兩週前的一篇文章引起社群網路上一陣歌詞改編潮，實屬意料之外，也再度證明文章的影響力；好，本週還是要繼續來談一下富邦，富邦在26日將幾名年輕小將如王苡丞、董子恩等升上一軍，也立即排進先發名單，雖然小將們在本季首場比賽還沒有太亮眼的打擊表現，至少對球隊帶來了一些變化，就期待變陣過後的打線，能對富邦的戰績有多大的貢獻吧。

打擊得分這方面，已有許多文章討論，今天要來談談富邦陣中的投手，首先是江少慶。江少慶在去年季中選秀被富邦以第一順位選進，8月25日迎來中職生涯個人首場先發，該場投3局失4分吞敗，不過之後4場出賽都投出優質先發，首勝也到手，至於投球局數不長的情況也漸漸改善，季末的最後3場先發都能投到7局以上，整季下來5勝2敗2.45防禦率，WHIP只有1.02，優異的成績讓人期待經過完整春訓的他，會在隔年球季交出怎麼樣的表現。

富邦力圖變陣，26日將年輕小將董子恩(左2)及王苡丞拉上一軍並馬上排進先發名單中。 福耳／攝影
富邦力圖變陣，26日將年輕小將董子恩(左2)及王苡丞拉上一軍並馬上排進先發名單中。 福耳／攝影

但今年開季江少慶彷彿變了一個人，目前先發3場，不但都吞下敗仗，而且加起來總共只投了10局，被打出20支安打，丟掉高達12分的自責分，防禦率來到10.80，完全失去了去年王牌的身手；從這3場比賽可以看得出來，江少慶的球速及控球與去年下半季相差甚大，去年就有的控球毛病在今年更嚴重，10局裡面就出現了5次保送，這還只是帳面上的保送，有些是數字無法顯現出來的問題，控球不佳使得他用球數增加，而這幾場在超過60球，江少慶都會出現球速明顯下滑的現象，控球、球速兩方都不到位的情況下，就容易讓對手有趁勢得分的機會，近兩場比賽都是在第3、4局時被對手連續擊出安打而大量失分，雖然15日對中信是因為隊友失誤而丟掉9分非自責分，但該局被打出多支安打也是事實。

江少慶在今年開季時的體型與去年相比消瘦不少，身體狀況或許是今年各方面都有明顯落差的原因之一，如果真是這樣，那就不是短時間就有辦法改善的，畢竟在球季中突然改變身體狀態不會是件好事，當然，要是江少慶持續低潮，到時也不得不讓他離開一軍做較長時間的調整了。

富邦另一個值得注意的投手同樣也姓江，他就是江國豪。江國豪是19年富邦季中選秀第一指名，隔年站穩先發輪值，雖然防禦率是較高的5.12，但也投了110又2/3局，同時有9勝8敗的成績，是富邦重要的先發主力，去年因神經和骨刺狀況影響，只在4月出賽1場，年底動手術治療，今年春訓回歸，本季先從牛棚出發。

雖說江國豪季初先在牛棚待命，熟悉與打者對戰的感覺，相信本人及教練團的最終目標還是希望他能回歸先發，不過現今的出賽之頻繁卻令人不得不在意，富邦本季才進行14場比賽，江國豪出賽就多達8場，是富邦投手群中最多的，即使他在7局的投球中，只被打出1支安打，還有5次三振，防禦率是2.57，WHIP則只有0.43(截至26日)，表現十分優異，但畢竟江國豪在去年10月才剛動完右肘手術，如此頻繁的出賽對於一個剛開完刀，且將來仍舊是要回歸先發的投手來說是理想的嗎？

江國豪去年10月動完右肘手術，今年由牛棚出發，但出賽頻率過多，教練該多多保護，並考慮他未來仍應回歸先發。 聯合報系資料照片
江國豪去年10月動完右肘手術，今年由牛棚出發，但出賽頻率過多，教練該多多保護，並考慮他未來仍應回歸先發。 聯合報系資料照片

目前富邦的先發輪值除了江少慶之外，還有陳鴻文、范米特（Joe Van Meter）、威迪茲（Jose Valdez）及陳仕朋，其中陳鴻文的表現最佳，陳仕朋的2場先發也算穩定，范米特、威迪茲現在的投球內容雖然不算頂級，至少仍有吃局數的能力，唯一比較令人擔心的就是江少慶，以現階段來說，如果持續表現不佳，讓他下二軍長時間調整也是種辦法，那在羅力（Mike Loree）還沒準備好之前，有先發經驗的江國豪就很重要了，現階段還是得控制他的出場次數才對。

棒球專欄 富邦悍將 江少慶 江國豪 陳鴻文 陳仕朋

相關新聞

中職／江少慶控球失靈需調整 由江國豪接替是江江好

先寫在前頭，兩週前的一篇文章引起社群網路上一陣歌詞改編潮，實屬意料之外，也再度證明文章的影響力；好，本週還是要繼續來談一下富邦，富邦在26日將幾名年輕小將如王苡丞、董子恩等升上一軍，也立即排進先發名單

太陽修正策略減輕保羅負擔 副將挺身搶回優勢

雖然在開賽前就說，輪替擁有明顯身材優勢的鵜鶘應該不會有想像中的那麼好打，不過5場比賽打下來，太陽受到的挑戰確實比想像中的還要更大一些，尤其在布克（Devin Booker）從第2戰開始缺席之後，中間幾

灰姑娘曬不得太陽？ 鵜鶘得靠韌性反擊

當太陽在G5重現聯盟霸主之姿，鵜鶘試圖爆冷淘汰第一種子的灰姑娘之旅似乎就此結束。保羅（Chris Paul）帶領隊友們徹底地從前一戰的失利中反彈，順利搶下聽牌優勢，反觀鵜鶘眾將卻是驚奇不再，全數被打回

狄葛隆缺席不打緊 大都會先發輪值連環大驚奇

去年由科恩(Steve Cohen)接手的紐約大都會，2021賽季最初坐穩國東龍頭卻開高走低，面臨傷兵及主力低潮，最終僅拿下77勝85敗。休賽季就像要為去年的滑鐵盧雪恥一般，從自由市場帶回坎納(Mar

中職／投手狀況多害慘兄弟 扭轉戰局就看德保拉

中信兄弟去年球季是近8年第7度進軍台灣大賽，一掃前6次向隅的陰霾，4場比賽就將對手橫掃，拋下睽違11年的黃色綵帶。黃衫軍無論洋將、本土戰力或潛力新秀，陣容都堪稱各隊之冠，尤其今年又找來泰迪加盟，戰力更

高大鋒線群互搭衝擊 鵜鶘致命出招太陽陷困境

太陽與鵜鶘第四戰，鵜鶘打出4場中最精采一役，將比數扳平成2：2，更將聯盟龍頭提前打到垃圾時間，從附加賽一路打上來，還能把系列賽打到如此拉鋸，實令外界跌破眼鏡，但更令人欽佩的是，這支年輕球隊居然還在越打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。