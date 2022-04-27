中職／投手狀況多害慘兄弟 扭轉戰局就看德保拉

中信兄弟去年球季是近8年第7度進軍台灣大賽，一掃前6次向隅的陰霾，4場比賽就將對手橫掃，拋下睽違11年的黃色綵帶。黃衫軍無論洋將、本土戰力或潛力新秀，陣容都堪稱各隊之冠，尤其今年又找來泰迪加盟，戰力更加升級，依然是新球季最被看好的球隊。不過開賽近一個月，兄弟似乎碰到些瓶頸，目前只領先富邦，排名暫居倒數第二。

中信目前7勝7敗1和，暫時保有5成勝率，戰績與統一及味全都在中段。雖然他們過去開季都有些跌跌撞撞，但大多不會被視為球隊狀況不好，只是調整尚未到位。不過今年中信的表現卻有點令人匪夷所思，主要是他們前10場中，只有4勝5敗1和，4勝全部來自於戰力調整中的富邦悍將，對其他球隊都吞下敗戰，而且他們是悍將前十場出賽中，唯一擊敗的球隊。黃衫軍直到4月20日至24日陸續戰勝龍隊、獅隊及桃猿，才勉強在戰績表上與各隊對戰都有勝場。

表現不如預期，其一是賽事上的安排，中信兄弟自4月3日每週都與富邦對戰，而且是每間隔2~3場就對戰一次。以正常的4~5個先發投手作為輪值，幾乎都會是同樣的投手出戰，因此象魔力及泰迪就跟悍將交戰5場，拿強的投手擊敗了調整中的球隊，卻讓他們只能排出跌跌撞撞的本土投手迎戰其他勁旅，獲勝機率自然就低了許多。

中信兄弟在洋投戰力不足的情況下，土投勢必分攤更多重責大任，但去年台灣大賽表現不錯的呂彥青，今年似乎還沒調整到位。 聯合報系資料照片

其二則是因為三冠王德保拉腰部問題趕不上開季，由於中信今年並沒有預備第四位洋投，而是找了洋砲福來喜，這個決定讓他們的本土先發投手，勢必扛下更多責任。雖然他們這幾年曾培養不少人選，但因為傷勢、調整等問題，現在調度竟顯得捉襟見肘。除了老將鄭凱文表現穩定外，呂彥青、廖乙忠及吳哲源都無法替球隊拿下勝利。

另一方面中信的鐵牛棚今年狀況不斷，中繼王吳俊偉至今防禦率高達10以上，雖然帳面上沒有救援失敗或敗投，但6戰中就讓兄弟少拿2場勝利。去年開季連續31.1局未失分的最佳救火隊官大元，今年第2次出賽就丟分，現在防禦率高達9。其他牛棚大將謝榮豪及陳柏豪同樣防禦率都偏高，蔡齊哲及王奕凱則是尚未歸隊，這讓他們比賽多了許多變數。

打擊環節，雖然打擊排行榜前兩傑都是黃衫軍，但罕見地在部分比賽中串聯出現問題。過去中信陣中有包含許基宏、詹子賢、陳子豪等強打型球員，還有王威晨、江坤宇等戰術型球員，讓教練團可以靈活運用達到高效率攻分效果。不過目前陳子豪、王威晨都出現低潮，其他打者狀況也還沒到位，讓他們目前得分效益不如以往。

陳子豪這幾年是兄弟強攻打線不可或缺的中心打者，他的大低潮讓打線出現斷層，球隊只好先讓他坐板凳求變。 聯合報系資料照片

不過球迷不用太擔心中信兄弟會持續低迷，首先是除了與統一的五連戰，及例行的三連戰賽事外，中信兄弟接下來並不會一直頻繁對戰單一球隊，可以採用更正常的先發輪值調度策略。再加上他們的王牌投手德保拉歸隊，湊滿三洋投之後，在投手調度上比較不吃緊，相對可以舒緩牛棚的壓力。加上二軍有林丞軒、陳琥、黃恩賜等都有不錯的表現，可以隨時支援，後續的狀況應該會改善不少。

德保拉歸隊後，三位強力洋投到齊，再加上鄭凱文表現穩定，兄弟的投手問題應該會迎刃而解。 聯合報系資料照片

遇上打擊低潮時，中信可以很快地改變打線，他們似乎永遠都不用擔心沒有可用之兵，今年冒出奇兵的李聖裕及王政順，他們攻守表現都不錯，讓陳子豪、王威晨有紓緩壓力的時間。另外在下放了洋砲福來喜後，馬上補上陳家駒，還把打擊狀況不錯的江坤宇挪往前段棒次，這樣的轉變讓中信兄弟收到不錯的效果。

成熟的球隊在於狀況不佳時能夠及時應變，球員低潮時能夠有人替補。中信兄弟受制於投打都出現一些問題，導致開季表現不好，不過德保拉歸隊，加上打線即時變陣，已經有扭轉頹勢的趨勢。球季賽還很長，很難看到中信持續低迷，他們恐怕很快就調整到位，其他四隊要小心了！