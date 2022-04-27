狄葛隆缺席不打緊 大都會先發輪值連環大驚奇

去年由科恩(Steve Cohen)接手的紐約大都會，2021賽季最初坐穩國東龍頭卻開高走低，面臨傷兵及主力低潮，最終僅拿下77勝85敗。休賽季就像要為去年的滑鐵盧雪恥一般，從自由市場帶回坎納(Mark Canha)、馬提(Starling Marte)、艾斯柯巴(Eduardo Escobar)，以及37歲的準名人堂強投薛則(Max Scherzer)等即戰力，休賽季撒出的鈔票僅次於簽下2名明星游擊手的德州遊騎兵，彷彿視聯盟豪華稅線如無物，團隊薪資來到全聯盟第二的2億8千500萬，僅略低於第四層「科恩稅線」的2億9千萬，幸福的紐約皇后區球迷似乎就要在「富爸爸」的帶領下重返2015年時進軍世界大賽的榮耀。

但是隨後在「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)轉投天使懷抱、「地表最強投手」狄葛隆(Jacob deGrom)因傷關機4週、薛則跳過開幕戰先發時，長年的惡夢猶如魑魅魍魎再度襲來，在在提醒紐約球迷們過去的種種失敗都指向一個無解的大難題——傷病，賽季都還沒開始，球隊便籠罩在低氣壓中。

大都會王牌投手狄葛隆在開季前出現手臂不適問題，球隊只能讓他先停機一個月，原本認為這將對大都會先發輪值造成不小的影響，結果卻出現一連串的大驚奇！ 歐新社資料照片

不過在開季連續帶走4個系列戰勝利、11勝4敗獨走全聯盟的戰績，顯示了大都會並沒有被王牌的折損給擊倒，除了打線上的復甦，先發輪值的可靠程度更是令人吃驚，包括薛則、新來乍到的巴塞特（Chris Bassitt）、開幕戰投手梅基爾（Tylor Megill）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）、彼德森（David Peterson）、沃克（Taijuan Walker）等6人在內，前10場比賽先發團隊吃下50.1局僅責失6分，附帶59次三振及11次保送，ERA低到只有1.07，是自1913年大聯盟開始使用責失分計算後最低，他們的ERA分別是3.27、0.75、0.00、0.84、0.00、0.00，最令人意外的是，6分當中的4分還是薛則丟的，而對戰球隊不乏去年團隊打擊表現出色的費城人與舊金山巨人。

薛則展現老將經驗、巴塞特多樣武器庫迷惑打者

在國聯東區生存了將近8年，薛則的實力自不必多提，只要他能在投手丘上待得夠久，對球隊來說就是最大的貢獻，春訓首次登板就吃滿6局的他，近2場先發用球數也來到95球以上，相信他未來的表現也不會讓紐約球迷失望。至於從運動家交易得來的巴塞特，身後的武器庫令人驚艷，包括伸卡球（使用率24.7%）、卡特球（21.5%）、四縫線直球（19.4%）、曲球（9.7%）及變速球（6.3%），尤以均速92英里的速球系球種的使用率分布相當均衡、交錯使用便能製造一定程度的揮空能力，另外，速差甚大的滑球（均速77.8英里）及近似小便球的曲球（均速71.2英里）起初軌跡相當類似，最終落點卻又大不相同，這讓交手經驗不足的國東打者頻頻吃鱉，即便摸得到球皮也打不中球心，這也使得巴塞特本季的被擊球初速僅有83.5英里，為聯盟前6%的頂級水準。

老將薛則雖然在球開打前受傷，但很快就回到隊中，開季4場先發都幫助球隊贏球，他則拿下3勝佳績，25局投球已送出33次三振，被打擊率僅有.131。 美聯社

梅基爾頂下開幕戰壓力、卡拉斯科找回三振能力

開季遭遇狄葛隆受傷、薛則狀態不明朗，二年級生梅基爾迎來龐大壓力，26歲的他一夕間成了2021年大蘋果的開幕戰先發投手，在此之前他僅有去年賽季的18場大聯盟經驗。梅基爾擁有得天獨厚的身材條件，包括超過200公分的身高、非常長的手臂以及粗壯的下盤，這讓他可以丟出動輒99英里的火球，滑球位移量雖不大，與速球搭配卻具有相當好的效果，光這2顆球種就足夠讓他站穩先發輪值，只是開季至今對手抓準他面對左打時缺乏有效決勝球的缺陷，目前梅基爾對上的左打甚至比右打還多，而他也習慣拿出評價相對平庸的變速球應戰，這導致目前被打出的4支長打中有3支是因此付出代價。

梅基爾去年才是剛上大聯盟的菜鳥，本季就扛起大都會先發重任，結果不辱使命，對國民5局無失分，給球隊帶來好彩頭。他前4戰也都幫球隊贏球，戰績3勝0敗、防禦率2.35。 美聯社

35歲的老將「Cookie」卡拉斯科去年來到國東卻被叮得滿頭包，12場先發ERA 6.04，原先優秀的三振能力在轉隊後的每9局三振數（K/9）剩不到9，幾乎沒有一個球種可以有效壓制打者，不過今年搖身一變，3場先發主投18.1局僅丟3分，其中最近對上巨人的比賽還一路投到8局才被換下，與隊友林多（Francisco Lindor）一同找回消失1年的身手，不過從數字上看不出他做了什麼改變，唯一有跡可循的是他在休賽季動刀移除了手肘上的碎骨。

卡拉斯科去年球季由守護者轉戰大都會，換到國聯之後完全不能適應，表現判若兩人。本季他找回手感，再度展現三振大師功力，前3戰18.1局飆出20次三振，防禦率1.47、被打擊率僅.141。 美聯社

彼德森目標穩定出賽、沃克好好養傷

身為2018年大都會農場排名第二的新秀，26歲的彼德森在2020年的菜鳥賽季為大都會球迷帶來了希望，但隔年的表現卻又將這希望捻熄。彼德森不像梅基爾能輕鬆飆出95英里以上火球，相對優勢在於他的控球能力，本季以先發身份登板還未丟掉任何分數，只是要提升用球數還需時間。至於2021年上半季繳出ERA 2.66的沃克，下半季卻被大幅修正，ERA高達7.13，將他放入此名單其實有些尷尬，因為沃克13日的先發只留下2局無失分的成績就因右肩傷勢退場，目前只需要專注於養傷。

當然，這樣的極端表現勢必無法持續到球季結束，梅基爾、彼德森成績的上修都是可以預期的，但先發輪值的陣容深度絕對是有目共睹，未來要贏球還是得期待打線上的挹注，值得慶幸的是，開季以來，去年面臨撞牆期的先發打序們都有著水準以上的表現，只要能維持健康，大都會還是有相當濃厚的機會前進季後賽，甚至帶領球隊走得更遠。