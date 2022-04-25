中職／遠來的和尚會念經？ 大洋砲時代恐成空響

今年球季開打前，除了樂天桃猿，其他4隊都找洋砲助陣，包括味全龍的鈦龍、龍德力，中信兄弟福來喜，富邦悍將霸帝士，統一獅羅薩，中職看似邁入「大洋砲時代」，然而開季至今他們並沒有繳出亮眼的績效，顯得有些雷聲大、雨點小。

處境最艱難的絕對是鈦龍，2019年他在美國獨立聯盟體系的大西洋聯盟，單季繳出41轟、100打點、打擊率0.294的高檔成績，拿下年度MVP，雖然未曾上過大聯盟，2020、21年也只在日本獨立聯盟發展，不過光有這年耀眼成績就夠令人期待的。

只是，鈦龍僅打5場就拉傷左大腿，繳出1轟、1分打點、打擊率0.211，成績黯淡，由於味全年少強投徐若熙右手肘韌帶撕裂傷，歸期未定，非常需要洋投填補投手戰力，加上另一洋砲龍德力本週會上一軍「開箱」，鈦龍只會打直球，無法有效應對變化球，外野守備能力非常粗糙，續留機會恐怕不大。

洋砲鈦龍表現不如預期，打變化球能力太差，味全龍總教練葉君璋已對他失去耐性。 中央社

福來喜也好不到哪裡去，他在一軍出賽9場，34打數僅1轟，打擊率0.265，沒有太令人驚豔的長打火力，與投手群搭配也略顯生疏，溝通是個難題，而且中信兄弟的投手戰力問題相對較大，德保拉、泰迪地位難撼動，象魔力具左投優勢，有一定壓制力，加上可望加盟的日本下勾投手牧田和久，捕手砲福來喜如果沒有打出無可取代的價值，結果就是等著被取代。

霸帝士在日本職棒廣島曾兩度繳出單季至少25轟，能力無庸置疑，開季至今雖然還沒打出符合球團期待的成績，不過只要再給他一點時間，應該能繳出不錯的數據；問題是，霸帝士外野守備實在太糟糕，只能守一壘、打DH，但富邦悍將最不缺的就是一壘手和DH，人選包括林益全、蔣智賢、張進德、范國宸，也造成排擠效應。

現在難題來了，如果霸帝士近期打擊火力沒有大爆發，守備形成卡位效應，教練團到底有多少耐心等待？接下來羅力可望上一軍，若范米特、威迪茲表現回穩，下二軍的選項會不會是霸帝士？當初富邦要找的是外野洋砲，霸帝士卻只能守一壘，為什麼會出現這樣的落差？

比較令人期待的是養傷中的羅薩，他具5年大聯盟資歷，在韓職韓華鷹兩年，單季至少都有30轟，到日職阪神虎雖表現不佳，只有8轟、打擊率0.242，打不好外角低的滑球已經不是秘密，但開季至今羅薩展現出來的打擊能力和技巧，確實有兩把刷子。

而且，當初統一找羅薩就是要守一壘，沒有像霸帝士存在守備卡位的困擾，在林安可、蘇智傑因傷長期缺陣之際，教練團也期待羅薩歸隊挹注團隊打擊火力，他比霸帝士更有足夠時間和空間適應台灣職棒環境。

統一獅隊洋砲羅薩有美日韓職棒的經驗，但是2018年在阪神虎時期就已經失去長打能力，來台後又受傷，油箱裏還有多少燃料有待觀察。 圖／統一獅隊提供

今年開季至今，全聯盟洋砲總計103打數轟出4發全壘打，帶有16分打點，打擊率0.252、上壘率0.307、長打率0.427，整體而言沒有比本土打者出色太多，也沒有出現球迷所期待的全壘打「煙火秀」，近年中職各隊找來洋砲績效普遍不佳，今年恐怕也不會太理想。

洋砲整體表現不理想的原因，除了中職比賽用球恢復係數下修，打擊數據跟著下滑，洋投與本土投手素質提升也是因素，另外，就是各隊找來的洋砲適應環境的能力，也會反映在打擊數據上。