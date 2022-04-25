日職／重押羅薩、凱勒慘敗 金本、矢野晚節不保

阪神虎隊在23日被養樂多以1比0完封，本季第6度被對手完封，同時寫下隊史最快速的20敗，敗場高過勝場的「借金」來到16，追平本季最多，可說慘狀連連。

阪神只打25場比賽就達到20敗，比起1991年的27場比賽更快，寫下隊史最差，勝率還是只有1字頭。與第一名巨人軍的勝差已經來到13.5場，超越中央聯盟紀錄，巨人軍在2008年寫下的13場勝差大逆轉優勝數字（日本職棒紀錄為1963年西鐵獅隊14.5場），球季才進行不到一個月，阪神虎隊就形同優勝無望，情何以堪！

球隊深陷泥沼，矢野燿大監督成了眾矢之的，他的去留問題勢必將逐漸被放大。還記得前任監督金本知憲嗎？2018年阪神虎隊無緣季後賽，甚至繼2001年之後、相隔17年再度墊底。尤其在甲子園球場原本應該是優勢，卻老是在甲子園球場超過4,5000名觀眾面前輸球，讓阪神虎迷不滿情緒高漲，最後金本知憲被迫提早下台一鞠躬。

阪神虎開季至今25場比賽中竟然吞下20敗，監督矢野燿大(左)已成了眾矢之的。 擷圖自阪神虎官方推特

金本知憲帶兵前兩年（2016-2017）排名分別是第四名、第二名，戰績逐漸進步加上年輕選手養成的成效，受到球團高層肯定，從2018年起重簽一份3年合約，原本將到2020年球季結束，卻很難堪地在還有2年合約的情況下卸任。檢討起敗因，除了藤浪晉太郎、高山俊、中谷將大等年輕選手的培育成效不佳，找來3億4,000萬日幣的羅薩（Wilin Rosario；現統一獅洋將）卻投資失敗，更是造成巨大傷害。

矢野燿大目前的狀況跟金本知憲有些類似，矢野帶兵前3個球季都打進A級，是一份不錯的成績單。2019年他從金本手中接下兵符，把前一年墊底的球隊帶進季後賽，相當不容易。2020-2021年阪神虎都是中央聯盟第二，去年更是只以千分之五的些微差距敗給養樂多燕子隊，不過77勝是兩聯盟之冠，並且帶隊繼2007年之後、相隔14年再度對上死對頭巨人取得勝多於敗，各界都期待矢野燿大今年能夠「集大成」，帶領球隊更上一層樓。不過，矢野燿大卻與2018年的金本知憲落入相同的窘境，都是在被看好爭冠，攻頂局勢大好的情況下慘跌一跤，反而落得晚節不保，十分可惜。

羅薩在2018年被視為阪神奪冠的拼圖，加上從春訓開始就獲得不少球評掛保證有「3成、30轟、100打點！」的實力。只是沒想到羅薩整季在一軍出賽75場，僅繳出打擊率2成42、8支全壘打、40分點、OPS0.658的低迷成績，金本知憲改造無力也丟了兵符。

而今年，新守護神凱勒（Kyle Keller）一開季就吞下2敗，則成了矢野燿大陣腳大亂的「戰犯」。尤其是阪神開幕戰對養樂多從領先7分到被逆轉，賭注在凱勒身上鑄成大錯，造成士氣低迷。

過去阪神虎隊找的後援洋投都有相當高的水準，先不說兩年投出67次救援成功，防禦率1.63、連拿兩年央聯最佳救援投手的蘇亞雷斯（Robert Suarez），吳昇桓（2014-2015）、多利斯（Rafael Dolis；2017）、蘇亞雷斯（2020-2021），都拿過中央聯盟救援王寶座。另外2019年在阪神投出40次中繼成功的強森（Pierce Johnson），阪神這幾年找外籍後援投手的「品質保證」也讓大家對凱勒深具信心。無奈凱勒今年因為疫情隔離抵達日本的時間較晚，調整狀況顯然有待觀察，矢野燿大仍然決定直接在開幕後立即直接將他推上，成了一開始就重創團隊士氣的致命傷。