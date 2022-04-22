泰托姆變身主導團隊籃球 杜蘭特受壓迫陷入空前困境

東區季後賽首輪籃網作客波士頓塞爾蒂克的第二戰，籃網雙星厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)打出兩人合作55場球以來效率最差的一場球，下半場完全被封鎖的結果是輸球也不意外。

系列賽兩戰以來，就球賽內容，第七種子的籃網與第二種子的塞爾蒂克戰力相當接近，第一戰甚至打到讀秒階段才由泰托姆(Jayson Tatum)漂亮的轉身上籃絕殺帶走比賽。第二場籃網浪費了前兩節領先雙位數的優勢，以兩大球星為首的進攻導向，敗給了綠衫軍將士用命的團隊籃球。

統計數據顯示，綠衫軍在七戰四勝賽制中，取得2比0領先的前提下，最終贏得系列賽的歷史戰績是40勝1敗，這也讓籃網的處境更加艱辛。

塞爾蒂克在去年季後賽首輪以1：4被籃網淘汰，他們前兩戰都吞下敗仗。今年季後賽則是剛好相反，綠衫軍兩季陣容變化不大，但在心態上卻已是不可同日而語。 美聯社

杜蘭特面臨包夾重壓 投籃低潮亟需突破

籃網最大的問題在於最大的進攻武器杜蘭特陷入了空前的季後賽投籃低潮。系列賽前兩戰杜蘭特的投籃41投13中，三分球7投2中，發生高達12次失誤。雖然說這兩戰他依舊有著23、27分，不代表他不能得分，但過去令杜蘭特的防守者最畏懼的死之跳投，這兩場被大幅針對、封鎖。第二戰全場17投4中，還創了下半場10投盡墨的生涯最慘紀錄，若不是他靠著哨音頻頻罰球得到18分，杜蘭特會顯得打起來更綁手綁腳。

杜蘭特通常在一接到球之後，協防球員的注意力就靠過來準備伺機包夾。而當他發動擋拆，防守者是不選擇換防的，取而代之的是包夾重壓，迫使他容易形成傳球上的失誤而被反快攻。

塞爾蒂克針對杜蘭特防守很成功的一點在於，早一步壓迫杜蘭特，壓縮他左右晃人準備拔起投籃的空間，同時防守者的雙手不斷在杜蘭特的肘區以上干擾，有效影響杜蘭特的出手準備與舒適性。除了降低他以往高效的投籃之外，更帶來更高價值的掉球失誤。籃網若無法在戰術設計上讓杜蘭特能在攻擊範圍內一接到球就出手的話，綠衫軍的鐵血將會持續進逼杜蘭特。

想要守住杜蘭特(中)是相當困難的工作，即使採用包夾戰術也不例外，但塞爾蒂克在前兩戰採用提前壓迫，收到了相當好的效果。 美聯社

籃網若無法從戰術執行面解決杜蘭特被封鎖的問題，那麼球隊就需要第三，甚至第四位幫手跳出來參與進攻，去緩解杜蘭特或是厄文的防守壓力。像是厄文第一戰豪取全場最高的39分，但第二場13投4中僅得10分，上下半場手感落差之大，籃網只要他們兩個人被封鎖，基本上就廢掉大半武功，才會讓綠衫軍在第三節打出超前氣勢，一舉重新要回比賽主導權。

雙探花漂亮出擊 綠衫軍打出團隊籃球

籃網在球員調度用上9名球員，但貢獻度依舊集中在厄文、杜蘭特等三到四名球員身上。至於塞爾蒂克這邊，改善過去太操先發主力，用兵保守的問題，這兩戰試圖讓出賽的7到8名球員時間上分配的更平均。除了泰托姆、布朗(Jaylen Brown)於決勝節有能力接管戰局外，其餘球員不論是防守得卡位爭奪籃板，或者無私的傳導，貫徹進攻戰術紀律，尋求最佳空檔，都做得比籃網來得確實。

第一戰雖然綠衫軍全隊投籃命中率較低，但團隊籃板總數是43比29，更多了9個進攻籃板，前仆後繼的企圖心，在隊上每一位球員的眼中都表露無遺。第二戰，雖然籃網改善籃板缺失，但進攻端過於集中杜蘭特、厄文，讓整體的球權流動陷入停滯，團隊助攻以16比27敗下陣來。綠衫軍全隊8人出賽，有七人得分上雙位數，五人得分在15分以上，更顯得多點開花，讓籃網防線必須不斷的作出調整，就容易有出現溝通上的錯誤，而讓綠衫軍逮到進攻機會。

泰托姆不強求單打，而是願意用他的進攻威脅去吸引防守創造隊友機會，關鍵時刻則是捨我其誰掌管球賽的那種霸氣，讓人欣賞到他的進化與成熟。泰托姆賽季場均是4.4助攻，進到季後賽大幅提升到9次助攻，替隊友製造機會的成效顯而易見，也可藉此破解籃網的重點式防守。

泰托姆本季變得更加成熟，不僅在關鍵時刻能果決出手，在比賽中也不停地幫助隊友製造機會，讓全隊打得異常流暢。 美聯社

鳳還巢的老將霍福特(Al Horford)展現豐富的季後賽價值，一舉撐起過去幾年綠衫軍在重要時刻的禁區空缺，他能夠埋伏底角投外線，也能在掩護後接球中距離跳投，或者攪和禁區，兩場分別是20分15籃板，16分6籃板。重點是他與泰斯(Daniel Theis)兩人稱職且出色的捍衛了自家的內線，放心讓球隊能擺上一大四小去發揮這批綠血人的最擅長的特色。

塞爾蒂克至今在主場兩戰全勝的關鍵在於團隊目標一致，球隊展現強悍韌性，先發替補表現出色。若籃網下一場回主場無法即刻止敗，那麼很可能就會氣力放盡，更難和氣勢處於高檔的塞爾蒂克對抗。

下半季以來戰績一路攀升，旺到季後賽的塞爾蒂克，真的是不是好惹，這系列賽接下來也是越來越有趣。

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