安比德輾壓暴龍 正踏上NBA第一人寶座

剩下0.9秒出手時間，費城76人213公分中鋒安比德跑到45度角外接球、轉身、三分出手、命中絕殺，安比德帶領76人延經長賽104：101力克多倫多暴龍，七戰四勝系列賽取得3：0聽牌優勢。

安比德以場均30.6分摘下例行賽得分王，季後賽第一輪又打出「MVP」規格表演帶領76人打趴暴龍。安比德對暴龍三戰場均27.7分、13籃板，投籃命中率5成1，安比德成了暴龍難以跨越障礙。

以目前聯盟情勢和氣勢看來，安比德囊括得分王+年度MVP機率很高。年度MVP熱門人選，安比德有兩個主要競爭者，第一個是衛冕MVP金塊中鋒約柯奇，第二個是公鹿前鋒安戴托昆波。

安比德(左)與約柯奇(中)、安戴托昆波(右)並列為今年MVP決選名單。 美聯社

系列賽0：3落後，暴龍已經無力回天，準備度假。安比德展現巨大主宰力，統治攻防兩端，讓暴龍束手無策。

安比德上演「巨人戰記」

安比德打球風格和統治比賽方式，跟我們熟悉偉大長人風格完全不同。

湖人「俠客」歐尼爾當年是在禁區輾壓對手，馬刺中鋒鄧肯也是禁區攻防統治者，兩人一旦出了禁區，作用就會減半。公鹿前鋒安戴托昆波靠的是出色體能、爆發力和身體力量直接輾壓對手，從三分線外到禁區，安戴托昆波用最簡單粗暴體能天賦就能主宰比賽。

安比德在低位擁有像俠客、鄧肯那種無懈統治力，無法防守只能包夾。但安比德還有異常柔順手感和跳投能力，中距離、三分球都難不倒他，更特別的是他能面框，向後衛一樣持球突破、深入籃下攻擊對手。

在低位擁有巨大統治力和牽制作用，禁區護框能力無懈可擊，高位能突破、會跳投，三分線外還能開砲、終結比賽，安比德打法和球路特色簡直比金塊中鋒約柯奇還要「變態」。當今聯盟大多數球隊普遍缺少籃下護框長人世代，安比德存在和攻防作用，宛如神獸無法阻擋。

安比德(中)在禁區有強大的統治能力，在外線也有很好的籃投技巧，暴龍都已經對他展開強力包夾，但還是無可奈何。 美聯社

對手無法預期的調整能力

對暴龍G3，安比德上半場5分、4籃板、4失誤，4投1中，暴龍使盡所有力氣和人手瘋狂包夾安比德，76人半場46：56落後。安比德持球受困包夾，動彈不得，76人少了牽制力和攻防主宰巨人，比賽陷入困境。

第三節安比德切換開關自我調整，進入神獸節奏。低位單打、三分噴射、籃下封蓋、掌握籃板和禁區情勢，76人同時靠著區域聯防困死暴龍，暴龍進攻找不到手感，戰術停滯流於單打獨鬥，得分效率和防守強度全面下挫。

安比德帶領76人第三節打出28：19反撲，顛覆上半場攻防不順節奏。上半場5分、4籃板、4失誤，下半場28分、9籃板、2失誤，安比德用一記史詩級0.9秒三分絕殺把自己逐漸推上神壇。

安比德(中)在關鍵時刻還能跑出來投進致勝三分球，難怪西蒙斯再也不想跟他同隊了。 美聯社

提前看76人vs.熱火系列戰

東區第二輪接下來最值得期待的就是東區第一熱火vs.第四76人「火星撞地球」顛峰好戲。目前熱火系列賽2：0領先老鷹，76人3：0領先暴龍，兩隊實力和領先氣勢都被看好，晉級第二輪應該沒有意外。

76人擁有聯盟第一神獸安比德，熱火也有一套最強韌防守體系和對位長人阿德巴約、中鋒戴德蒙，76人打的是團隊+傳統籃球，以中鋒做為建隊、攻防核心，熱火打的是現代籃球，三分球+防守+速度反擊，以三分射手、切傳鋒衛做為球隊主軸。

熱火在首輪同樣是痛打老鷹，沒有意外的話將與76人在第二輪交手。 美聯社

76人的傳統vs.熱火的三分球，熱火的防守vs.76人的統治級巨人，這齣戲真難預測，肯定精采。