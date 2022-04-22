狀元柯瑞亞不負眾望 2012梯選秀黯淡星光依舊難以擦亮

又到了每年一年一度大聯盟業餘選秀10年回顧。這次時間來到了2012年選秀梯次。相較於前三年人才輩出年代，2012選秀梯次星光耀眼程度可說是遠遠不及，除了選秀狀元柯瑞亞(Carlos Correa)之外，選秀會首輪名單中，如今能夠成為球隊中流砥柱球員實在是屈指可數。

2012梯次首輪新秀乃是歷來入選全明星賽球員數最少梯次，甚至很多都沒有辦法成功踏上大聯盟舞台，因此2012年選秀會可說是近10年來星光最黯淡年度選秀會實在不為過。話雖如此，就讓我們看看該屆選秀會首輪中，為數不多能有全明星賽出賽資格球員吧！

第一輪第一指名：休士頓太空人—柯瑞亞(Carlos Correa)

毫無疑問太空人在2012年選秀會上選入了當年最受注目新星就是來自波多黎各棒球學院柯瑞亞。柯瑞亞也不負所望成為太空人中興的頂樑柱，成為聯盟內既能打又能守新一代游擊手，並在2015年順利拿下該年新人王。效力太空人期間兩度入選全明星賽乃是2012選秀梯次中為數不多能夠入選全明星賽兩次球員。

第一輪第三指名：西雅圖水手—朱尼諾(Mike Zunino)

朱尼諾去年在光芒隊擊出了生涯單季最多33支全壘打的佳績，也讓他有幸入選該年的全明星賽。 美聯社

身為2012年選秀探花朱尼諾加盟水手後隔年就被叫上大聯盟報到，2014年起就開始接掌水手隊主戰捕手位置。孔武有力的朱尼諾，長打能力不錯，在效力於水手隊6年期間，曾三度單季全壘打數超過20支，但是打擊率過低，僅算是名盲砲型打者。去年在光芒隊擊出了生涯單季最多33支全壘打佳績，也讓他有幸入選該年全明星賽。

第一輪第四指名：巴爾的摩金鶯—高斯曼(Kevin Gausman)

去年效力於巨人隊期間高斯曼投出了職業生涯最佳成績，一度成為了巨人隊王牌級投手，本季開始效力藍鳥。 法新社

對於台灣球迷來說，高斯曼肯定不陌生，因為他曾經是陳偉殷效力於金鶯期間同期隊友。只不過，高斯曼在金鶯期間表現可說是乏善可陳。不過因為能夠穩定吃下一定的局數，所以高斯曼仍舊被許多大聯盟球隊所青睞，可說是十分堪用先發輪值後段人選。然而去年效力於巨人隊期間高斯曼則是投出了職業生涯最佳成績，一度成為了巨人隊王牌級投手，也因此首次參與了全明星賽。今年高斯曼與藍鳥隊簽下一紙5年1億1000萬複數年合約。

第一輪第19指名：洛杉磯道奇—席格(Corey Seager)

2021球季過後，席格與遊騎兵隊達成一紙10年3億2500萬美金長約，可說是2012選秀梯次中身價最高者。 路透

2015年首次登上大聯盟席格並沒有給道奇迷們太多驚奇感，不僅菜鳥青澀感依舊，感覺上還沒有準備好就被趕鴨子上架。但是隔年席格表現宛如判若兩人，以單季3成08打擊率外加26轟成績獲得該年新人王，並且進入全明星賽。再接再厲席格次年又贏得入選全明星賽殊榮，並且成為名門道奇隊當家游擊手，與狀元柯瑞亞同為2012梯唯二有兩次全明星賽經驗球員。2021球季過後，席格與遊騎兵隊達成一紙10年3億2500萬美金長約，可說是2012選秀梯次中身價最高者。

第一輪第19指名：聖路易紅雀—瓦卡(Michael Wacha)

瓦卡於2015球季，瓦卡以17勝7負，ERA 3.38的優異成績成為全明星賽中的一員。 路透

被投手王國選中瓦卡不負使命用成績證明他是一名十分好用先發投手。2015球季，瓦卡以17勝7負，ERA 3.38優異成績成為全明星賽中一員。

第一輪第22指名：多倫多藍鳥—史卓曼(Marcus Stroman)

2019年史卓曼首次被票選為全明星賽一員，並在該年被交易至大都會。2021年底史卓曼與小熊隊達成3年7100萬美金合約。 法新社

史卓曼在大聯盟初試啼聲就令藍鳥迷十分驚艷，以11勝6負，ERA 3.65成績成為藍鳥輪值中不可或缺一份子。站穩先發輪值史卓曼分別於2016與2017年間都為藍鳥隊吃下單季200局局數，其中2017年更是拿下金手套獎。2019年史卓曼首次被票選為全明星賽一員，並在該年被交易至大都會。2021年底史卓曼與小熊隊達成3年7100萬美金合約。

除了上述首輪球員曾入選過全明星賽外，還有第10指名達爾(David Dahl)與第11指名羅素(Addison Russell)分別於2019和2016年嘗過全明星賽滋味。但整體來說，比起2009梯次楚奧特(Mike Trout)、2010梯次哈波(Bryce Harper)和2011梯次柯爾(Gerrit Cole)來說，2012年梯次星級數實在是無法相提並論。