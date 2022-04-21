快訊

輔大校長江漢聲PCR陽性 國內首例大學校長染疫

周玉蔻驚傳染疫 過去3天上節目政治人物「一拖拉庫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

準名人堂四大巨投驚奇開季 鬼神演出重現經典

聯合新聞網 / 蔡政益
薑是老的辣！葛蘭基、韋蘭德、克蕭、薛則(左至右)四大塞揚獎名投在開季都有讓人驚奇的演出！ 歐新社資料照片
薑是老的辣！葛蘭基、韋蘭德、克蕭、薛則(左至右)四大塞揚獎名投在開季都有讓人驚奇的演出！ 歐新社資料照片

韋蘭德(Justin Verlander)、克蕭(Clayton Kershaw)、薛則(Max Scherzer)及葛蘭基(Zack Greinke)是現役穩進名人堂的四大巨投，然而這四人上一次同時穩定出賽得要回溯到2019年了。今年開季倒是與過去兩年不太一樣，這四大天王都有好的開始。

這四位準名人堂巨投平均年齡37歲，最大的韋蘭德已經39歲，最小的克蕭也有34歲，都至少已屆生涯中後期。他們平均生涯勝場數達206，其中韋蘭德和葛蘭基都已達到200勝的里程碑，薛則和克蕭分別只差7勝及14勝就可達標。根據Baseball-Reference的名人堂指數，韋蘭德和克蕭為205和200，薛則和葛蘭基則是177與114，該指數若達100即表示該名球員相當有機會進名人堂，而四大巨投都跨過了這門檻，沒意外的話未來都會是名人堂的一員。

薛則轉戰大都會後運勢極佳，開季先發3場全都贏球，挑戰生涯200勝只差7場，應該有機會在明星賽前後就達成。 美聯社
薛則轉戰大都會後運勢極佳，開季先發3場全都贏球，挑戰生涯200勝只差7場，應該有機會在明星賽前後就達成。 美聯社

只是這四巨投已經很久沒有在同一年穩定出賽了，上一回他們能健康出賽的2019年，韋蘭德拿下了美聯塞揚獎，葛蘭基則是韋蘭德世界大賽的隊友，季中從響尾蛇隊被交易到太空人的他也拿下了金手套及銀棒獎。薛則是兩人在世界大賽的對手，他那年如願拿到一枚冠軍戒，也在塞揚獎票選得到第3高票。至於克蕭則在國聯分區系列賽與薛則碰頭，塞揚獎的票數也有第8。那年這四巨投都入選了明星賽，是多麼令人懷念的光景。

但好景不常，韋蘭德在2020年只投了一場球就去開了韌帶更換手術，去年更是一球未投。葛蘭基雖仍可穩定吃局數，但表現並不如過去神勇，防禦率連續兩年漲到4以上。克蕭則依舊有健康問題，去年只投了121.2局。只有薛則還是展現巨投本色，去年的防禦率僅2.46，塞揚獎票選得到第3。巧合的是，這四大天王去年球季結束後都成為自由球員，薛則以史上最高的4300萬美元平均年薪加入大都會，一球未投的韋蘭德仍拿到太空人給的一年2500萬的合約，克蕭因拖到封館後才簽約，最終以佛心價1年1700萬續留道奇，葛蘭基則以1年1300萬重回生涯起點皇家隊，成為佳話。

前年只出賽1場，去年完全未出賽，韋蘭德本季復出後依舊展現王牌身手，前兩戰13局投球飆出15次三振，只被打出6支安打失1分。 美聯社
前年只出賽1場，去年完全未出賽，韋蘭德本季復出後依舊展現王牌身手，前兩戰13局投球飆出15次三振，只被打出6支安打失1分。 美聯社

今年開季這四巨投都有出色的表現，彷彿讓人回到過去。最令人振奮的莫過於克蕭的第一場先發就投出7局的完全比賽，他的速球平均已掉到90.7英里，屬聯盟倒數，但仍靠著超犀利的滑球宰制對手，目前已取得二連勝，三振率高達15.0。相隔近兩年終於回到投手丘的韋蘭德速球依舊剛猛，第二場先發還有8局無失分的演出，目前防禦率只有0.69。

克蕭投了7局的完全比賽，被提早換下場時可能是有些無奈，但他要是看了佐佐木朗希的比賽後應該也能釋懷了。 美聯社
克蕭投了7局的完全比賽，被提早換下場時可能是有些無奈，但他要是看了佐佐木朗希的比賽後應該也能釋懷了。 美聯社

葛蘭基自2010年之後再次成為皇家隊的開幕戰先發，打破同支球隊間隔最久的開幕戰先發紀錄，而他有自己獨特的老人球玩法，速球平均只剩89.4英里並不成問題，主投11局只有1次三振也不要緊，他的招牌慢速曲球就足以玩死對手，目前防禦率只有2.45。薛則也是擔任開幕戰先發，他在大都會的第一場球就面對前東家國民隊，這也是他生涯首次作客國民，目前已取得了開季三連勝、2.50防禦率的戰績。

相信這四位年紀已不小的準名人堂天王巨投，只要維持健康都能再投幾年，就看他們願不願意而已。現在他們的每場先發看的可不只是投球，看的也是滿滿的回憶，雖已不奢求他們各個都能回到巔峰時期鬼神般的身手，但還是期盼能持續投出佳績，重現經典。

MLB專欄 韋蘭德 克蕭 薛則 Zack Greinke

相關新聞

準名人堂四大巨投驚奇開季 鬼神演出重現經典

韋蘭德(Justin Verlander)、克蕭(Clayton Kershaw)、薛則(Max Scherzer)及葛蘭基(Zack Greinke)是現役穩進名人堂的四大巨投，然而這四人上一次同時

唐西奇復出也不用怕 爵士有三招在主場奪勝

爵士主場所在地的鹽湖城，給人的印象是個清澈明淨的高山谷地，遠瞰可以望見白峰戴雪的勝景，一如「郵差」馬龍（Karl Malone）年代的球衣主視覺。然而，近年的鹽湖城已是全美空氣品質最不好的幾個大城之一

高中教練的最愛 那些球速140公里等級的國中投手們

110學年度國中硬式棒球聯賽上個月甫落幕，跟去年相比，應屆國三生球速逾140公里水準的投手少了許多，儘管如此，仍吸引高中教練的目光，賽會期間南下尋找好手，這當中有幾人能夠打U15華南金控盃選拔賽，屆時

離開洋基就起飛？桑契斯努力找回捕手靈魂

2022年球季已開打一個多禮拜，各隊都進行了約莫十場比賽，包括日本砲手鈴木誠也的火燙手感，以及老將韋蘭德（Justin Verlander）的復出好投，都是吸睛焦點，而轉隊的「新面孔」，亦相當值得注意

中職／游擊人才難找 守備大魔王考驗各隊養成功力

富邦悍將今年換了新的制服組及教練團後，春訓期間展現一番新風貌，球隊充滿了活力，球員間有不錯的默契。投手群尚待調整，但在打擊已有不錯的火力展現。然而正式球季開打後，卻像是一支完全不同的球隊，打擊嚴重熄火

勇士軍團首戰攻守流暢 約柯奇形隻影單陷掙扎

西區第3種子勇士VS第6種子金塊首輪系列戰，即使傷癒復出的柯瑞（Stephen Curry）有時間限制（全隊上場僅排第6）且未先發，剛開始手感亦不佳，但金州大軍展現兵多將廣的深度優勢，加上招牌球風全場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。