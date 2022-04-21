準名人堂四大巨投驚奇開季 鬼神演出重現經典

韋蘭德(Justin Verlander)、克蕭(Clayton Kershaw)、薛則(Max Scherzer)及葛蘭基(Zack Greinke)是現役穩進名人堂的四大巨投，然而這四人上一次同時穩定出賽得要回溯到2019年了。今年開季倒是與過去兩年不太一樣，這四大天王都有好的開始。

這四位準名人堂巨投平均年齡37歲，最大的韋蘭德已經39歲，最小的克蕭也有34歲，都至少已屆生涯中後期。他們平均生涯勝場數達206，其中韋蘭德和葛蘭基都已達到200勝的里程碑，薛則和克蕭分別只差7勝及14勝就可達標。根據Baseball-Reference的名人堂指數，韋蘭德和克蕭為205和200，薛則和葛蘭基則是177與114，該指數若達100即表示該名球員相當有機會進名人堂，而四大巨投都跨過了這門檻，沒意外的話未來都會是名人堂的一員。

薛則轉戰大都會後運勢極佳，開季先發3場全都贏球，挑戰生涯200勝只差7場，應該有機會在明星賽前後就達成。 美聯社

只是這四巨投已經很久沒有在同一年穩定出賽了，上一回他們能健康出賽的2019年，韋蘭德拿下了美聯塞揚獎，葛蘭基則是韋蘭德世界大賽的隊友，季中從響尾蛇隊被交易到太空人的他也拿下了金手套及銀棒獎。薛則是兩人在世界大賽的對手，他那年如願拿到一枚冠軍戒，也在塞揚獎票選得到第3高票。至於克蕭則在國聯分區系列賽與薛則碰頭，塞揚獎的票數也有第8。那年這四巨投都入選了明星賽，是多麼令人懷念的光景。

但好景不常，韋蘭德在2020年只投了一場球就去開了韌帶更換手術，去年更是一球未投。葛蘭基雖仍可穩定吃局數，但表現並不如過去神勇，防禦率連續兩年漲到4以上。克蕭則依舊有健康問題，去年只投了121.2局。只有薛則還是展現巨投本色，去年的防禦率僅2.46，塞揚獎票選得到第3。巧合的是，這四大天王去年球季結束後都成為自由球員，薛則以史上最高的4300萬美元平均年薪加入大都會，一球未投的韋蘭德仍拿到太空人給的一年2500萬的合約，克蕭因拖到封館後才簽約，最終以佛心價1年1700萬續留道奇，葛蘭基則以1年1300萬重回生涯起點皇家隊，成為佳話。

前年只出賽1場，去年完全未出賽，韋蘭德本季復出後依舊展現王牌身手，前兩戰13局投球飆出15次三振，只被打出6支安打失1分。 美聯社

今年開季這四巨投都有出色的表現，彷彿讓人回到過去。最令人振奮的莫過於克蕭的第一場先發就投出7局的完全比賽，他的速球平均已掉到90.7英里，屬聯盟倒數，但仍靠著超犀利的滑球宰制對手，目前已取得二連勝，三振率高達15.0。相隔近兩年終於回到投手丘的韋蘭德速球依舊剛猛，第二場先發還有8局無失分的演出，目前防禦率只有0.69。

克蕭投了7局的完全比賽，被提早換下場時可能是有些無奈，但他要是看了佐佐木朗希的比賽後應該也能釋懷了。 美聯社

葛蘭基自2010年之後再次成為皇家隊的開幕戰先發，打破同支球隊間隔最久的開幕戰先發紀錄，而他有自己獨特的老人球玩法，速球平均只剩89.4英里並不成問題，主投11局只有1次三振也不要緊，他的招牌慢速曲球就足以玩死對手，目前防禦率只有2.45。薛則也是擔任開幕戰先發，他在大都會的第一場球就面對前東家國民隊，這也是他生涯首次作客國民，目前已取得了開季三連勝、2.50防禦率的戰績。

相信這四位年紀已不小的準名人堂天王巨投，只要維持健康都能再投幾年，就看他們願不願意而已。現在他們的每場先發看的可不只是投球，看的也是滿滿的回憶，雖已不奢求他們各個都能回到巔峰時期鬼神般的身手，但還是期盼能持續投出佳績，重現經典。