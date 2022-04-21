唐西奇復出也不用怕 爵士有三招在主場奪勝

爵士主場所在地的鹽湖城，給人的印象是個清澈明淨的高山谷地，遠瞰可以望見白峰戴雪的勝景，一如「郵差」馬龍（Karl Malone）年代的球衣主視覺。然而，近年的鹽湖城已是全美空氣品質最不好的幾個大城之一，霧霾經常被冷空氣和地形困在谷地裡。能不能看到遠方的雪山，一切得看運氣和天氣。

至於爵士回到主場之後的表現，可能也會像這幾天鹽湖城的天色一樣難測。爵士因為下半季的低潮，在首輪系列賽開打之前其實並不被看好。和獨行俠打成一比一平手之後，隨著唐西奇（Luka Doncic）有可能在G3復出，戰況優勢可能會就此倒向對手。然而，爵士若是能夠掌握住三個要點，還是有可能在主場打敗有唐西奇在陣的獨行俠。

別太早放棄比賽

爵士G1出奇兵，總教練史奈德（Quin Snyder）授意波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）全力單打奏效，成功地在對方主場贏得首戰，但到了G2卻不敵杰倫後衛布朗森（Jalen Brunson）的爆發，最後被扯平戰局。然而，若不是爵士太早放掉比賽，G2的結局仍有扭轉的可能。

獨行俠後衛布朗森(右)在第二戰挺身而出，全場出手25次投進15球，其中三分球10投6中，總計飆出41分，火熱得手感殺得爵士在防守調度上是措手不及。 美聯社

就以最後19秒為例，那時爵士落後六分，主控康利（Mike Conley）發邊線球，在弧頂做完兩次單擋的戈貝爾（Rudy Gobert）直闖籃下出現大空檔，不過康利並沒有在第一時間傳球給他，只注意著要交球給米契爾（Donovan Mitchell）投三分。結果一個簡單的兩分沒要到，反過來多花了兩秒才完成一個三分麵包。

沒搶到籃板的爵士，既沒犯規也沒全力包夾，居然就放棄比賽，米契爾看著丁威迪（Spencer Dinwiddie）運球到前場，就這麼讓時間走完，此時的戈貝爾更已經走出了場外。許多人會覺得，當米契爾最後的那記三分出手落空之後，差六分的比賽就已經結束，不用再追了。但在寸土寸金的季後賽，這麼早就放棄比賽等於是重擊自己的士氣。

別再把戈貝爾當空氣

除了不要太早放棄比賽，爵士對戈貝爾的使用也將是重點。才剛錯失年度最佳防守球員的戈貝爾，在球隊最鮮明的作用就是護框。不過，他在例行賽的場均得分也有15.6分，結果這兩戰他分別只拿了5分和8分，G1甚至只出手一次，在進攻端就像是空氣一樣隱形。

許多人都認為戈貝爾的進攻技巧單調，所以只要做好防守的工作，就是對球隊最大的幫助。而且，G2的戈貝爾不只一次在嘗試進攻時出現失誤，讓對手打了幾次轉換快攻。由此也看得出來他個人想要主動出擊，改變第一戰的被動形勢，但成效確實不彰。

爵士前兩戰只把中鋒戈貝爾當防守武器，沒有設計好戰術讓他在進攻端發揮，簡直是日棄千金於地而不知自用也。 美聯社

然而，就以G2那記最後的邊線發球來說，康利完全沒有要傳給戈貝爾的意思，從戈貝爾的肢體語言就看得出他的失望。如果這一球是直接發給戈貝爾順勢灌籃取分，只差四分的爵士還有機會能追平比數。在關鍵時刻把第一長人的戈貝爾當空氣，確實不是明智之舉。

別再把重點放在進攻

爵士這兩戰都在嘗試改善進攻效率，但真正的問題還是出在他們的防守。爵士一直給人防守至上的印象，他們在今年例行賽的防守效率也在聯盟排第十，而在季後賽的16支球隊當中則排在第七。雖然表現已經不差，但他們的防守並沒有做到頂尖。

爵士防守的最大漏洞，就在於他們外線的防堵不實。爵士在外圍的輪換防守，經常出現交待不清的情況，逼得在內線防守的戈貝爾要追出來補防，結果顧此失彼，外線沒防到，籃下也唱空城。

第二戰經常可以看到獨行俠球員切到禁區之後，往外分球給外圍的隊友，在幾乎無人補防的狀況下出手，也讓獨行俠投進了一共22顆三分球。外線打開了之後，也把戈貝爾在籃下的保護能力給抵消掉了，讓獨行俠更容易在禁區得分。

爵士原本應該是重視防守的球隊，在對方主將缺席的情況下，太偏重在自家進攻端，防守上反而變得太放鬆，結果被獨行俠找到一堆空檔，像是板凳球員克萊柏竟然就投進了8個三分球！ 美聯社

爵士今年贏球時的場均得分是103.4分，輸球時則是高達113.8分。等於是自己得分愈高，輸球的可能性愈高。到了季後賽也是一樣，想要加強進攻火力來取勝，但攻守兩端都想顧全的結果，就是兩邊都成了半吊子，反而更容易輸球。

爵士今年在主場的勝率高達七成，回到鹽湖城比賽對他們是絕對的利多。雖然唐西奇有可能復出帶隊，而讓爵士陷入苦戰，但若是他們能夠一路堅持到最後，重新善用戈貝爾的優勢，並且改善外圍防守的問題，爵士是有可能一掃G2 失利的陰霾，在主場拿下所需的勝利。