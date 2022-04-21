高中教練的最愛 那些球速140公里等級的國中投手們

110學年度國中硬式棒球聯賽上個月甫落幕，跟去年相比，應屆國三生球速逾140公里水準的投手少了許多，儘管如此，仍吸引高中教練的目光，賽會期間南下尋找好手，這當中有幾人能夠打U15華南金控盃選拔賽，屆時可望再推高球速，來看看有哪些明日之星。

花蓮縣瑞穗國中楊峻翔在賽會飆出最速142公里，堪稱速球王，他是穀保家商高三球員楊峻豪的弟弟，國一剛進來時球速才115、116公里左右，三年來增加到27公里，進步幅度相當顯著，由於瑞穗平時到西部比賽機會不多，很多人都不知道這裡隱藏了一名速球投手。

瑞穗國中楊峻翔今年硬式聯賽飆出142公里球速，一時技驚四座。 學生棒球聯盟

雲林縣馬光國中蔡博仲曾投出最快球速142公里，由於身高已長到185公分，球速也自去年135公里再成長，他與哥哥、麥寮高中高二投手蔡昊峻可以說是天生好手，兄弟倆一左一右，在投手這條路都具備不錯的條件。

桃園市仁和國中邱立璿也有140公里球速水準，剛上國中時球速約114公里，近期在學校練習賽時曾被測到140公里，球速一舉進步26公里，加上身高已長到178公分，有望未來朝投手方向發展。

台中市西苑國中郭宸安是前職棒投手、現任台灣體大教練郭勇志的大兒子，遺傳自父親優良棒球基因，儘管國小較晚才開始練投，但經過國中三年的磨練，加上身材高度、厚實度都提升，曾紀恩盃與硬式聯賽市內賽曾出現141公里球速。

至於以下幾名投手也被看好叩關140公里球速，台中市西苑國中陳楷升在硬式聯賽投出過最快球速138公里，穩定性好，年齡符合U15選拔賽資格，國中畢業前有機會上看140公里。

新竹市成德國中江禮恩是旅美投手林凱威的表弟，與富邦悍將強打蔣智賢也有親戚關係，原本是側投，國一改成正投，目前身高已有186公分，在硬式聯賽被測到138公里，由於有未超齡優勢，在6月U15選拔賽可望挑戰140公里。

成德國中江禮恩最快球速138公里，U15選拔賽有機會挑戰140公里。 王婉玲／攝影

台東縣卑南國中臥虎藏龍，主力投手都相當有水準，其中黃宇昇曾被測到139公里最速，他也符合打U15選拔賽的年齡。至於台南市崇明國中吳瑞璁則是球隊主戰捕手，曾在練習賽被測過138公里最快球速，未來應往捕手發展機率較高。