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中職／游擊人才難找 守備大魔王考驗各隊養成功力

聯合新聞網 / Tzuyi
富邦悍將最近因為游擊防區的失誤困擾，讓他們近2戰多丟了15分非自責分。想要提升戰績，勢必要先重整內野陣容，才能止跌回升。 聯合報系資料照片
富邦悍將最近因為游擊防區的失誤困擾，讓他們近2戰多丟了15分非自責分。想要提升戰績，勢必要先重整內野陣容，才能止跌回升。 聯合報系資料照片

富邦悍將今年換了新的制服組及教練團後，春訓期間展現一番新風貌，球隊充滿了活力，球員間有不錯的默契。投手群尚待調整，但在打擊已有不錯的火力展現。然而正式球季開打後，卻像是一支完全不同的球隊，打擊嚴重熄火，投手無法壓制對手，雪上加霜的是守備幫倒忙，不到10場賽事已經累計21分非自責分，其中4月15、16日兩戰就多達15分，簡直是慘不忍睹。

其中最大的問題在於富邦的游擊防區，就佔團隊11次失誤中的7次，尤其主力球員李宗賢就貢獻5次，目前也暫居聯盟失誤王。實際上悍將體系自從鄭兆行退役後，游擊就常常出缺，雖有金手套級的林瑋恩，但因為長打能力問題，多數教練並不愛用。另外義大時期網羅胡金龍也是為了彌補游擊的漏洞，去年更是聘請大聯盟等級的紐那斯補強，今年則是找來9座金手套老將王勝偉

義大犀牛以往游擊防區有鄭兆行(右)、林瑋恩等好手，但換成富邦接手後出現斷層，去年找洋將助拳，今年則是找來王勝偉救火。 聯合報系資料照片
義大犀牛以往游擊防區有鄭兆行(右)、林瑋恩等好手，但換成富邦接手後出現斷層，去年找洋將助拳，今年則是找來王勝偉救火。 聯合報系資料照片

一般認為，游擊防區是棒球場中最困難的守備位置，中職歷史上單場失誤最多(4次)的許聖杰、鄭兆行，都是在此寫下難堪紀錄。主要是游擊守備範圍較寬廣，需要面對各種撲接、擋球、平飛球、高飛球等，但反應時間卻是非常短暫，因此需要判斷能力好、反應靈敏又具有速度的球員。另外因為他需要快傳一壘、策動雙殺或轉傳本壘，所以臂力也不能太差，幾乎綜合所有優秀球員的能力才能成為好的游擊手。因此游擊的人才往往比較難尋，不過若是游擊出身的球員，轉戰外野、投手後都因為身體整體協調性出色，都可以完美勝任。

游擊防區因為各種來球都有，防守難度高，還時常需要飛來飛去，好的游擊手也成為美技的常客。 美聯社
游擊防區因為各種來球都有，防守難度高，還時常需要飛來飛去，好的游擊手也成為美技的常客。 美聯社

過去中職就有許多知名球員在游擊防區被對手打到割鬚棄袍，需靠改變守備位置才繼續嶄露頭角。現在經典再現的金鏞連線，當年的胡金龍就是以游擊手打響名號，當年義大甫成軍，也是看中這點以狀元籤挑選他入隊，然而胡金龍因為肩傷問題在游擊防區短短4場比賽就出現3次失誤，教練團當機立斷讓他改練外野，反而讓他得以安心在打擊發揮，曾連兩年拿下打擊王及安打王，目前暫居生涯打擊排行榜(規定需超過2000打數)第二名。

現在胡金龍的隊友陳傑憲，加入獅隊前幾年都擔任游擊手，但表現跌跌撞撞，而且因為屢屢失誤而影響打擊表現。尤其2018年他在游擊區開始出現傳球問題，球隊只好讓他暫時轉換至二壘及外野，2020年一度讓他回到游擊，卻又影響整體表現，最後決定讓他固定擔任外野手。少了守備的負擔，他更能在打擊方面展現技巧，除了拿過打擊王及安打王，目前更是暫居生涯打擊排行榜榜首。

陳傑憲擔任游擊手與外野手，打擊表現差異非常大，還好教練團懸崖勒馬，造就外野三帥與打擊排行榜榜首。 聯合報系資料照片
陳傑憲擔任游擊手與外野手，打擊表現差異非常大，還好教練團懸崖勒馬，造就外野三帥與打擊排行榜榜首。 聯合報系資料照片

原本是外野手的高國麟，加入職棒時因應教練團政策，改練內野守備，被期許可以成為難得的游擊重砲。然而雖然後天努力，但整體守備能力算是很普通，面對難度最高的游擊防區還是有不少失誤。最後仍是因為守備考量，2019年重拾外野手套，2020年正式專心在外野，這讓他打擊得以爆發，成為悍將難得的中生代打者。

守備以往並非都不被重視，過去就有球隊喊出要打出防守野球，甚至2016年義大就是靠突破中信內野守備，拿走冠軍杯。除了直接會有非自責分的產生，無形的則是影響投手投球時的安定感，而野手本身則是可能因守備壓力影響打擊發揮。既然打擊年已過，加強守備能力更是重要，尤其最為重要的游擊防區，已成為守備界的大魔王，人才難尋且許多好手在此敗北，可要加強訓練及培養，別讓投手只能問天。

棒球專欄 李宗賢 林瑋恩 王勝偉 胡金龍 陳鏞基 陳傑憲 高國麟

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