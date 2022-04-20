離開洋基就起飛？桑契斯努力找回捕手靈魂

2022年球季已開打一個多禮拜，各隊都進行了約莫十場比賽，包括日本砲手鈴木誠也的火燙手感，以及老將韋蘭德（Justin Verlander）的復出好投，都是吸睛焦點，而轉隊的「新面孔」，亦相當值得注意，例如道奇弗里曼（Freddie Freeman）對上亞特蘭大勇士的首打席就開轟，成為1961年以來第四位「效力前東家時最後一打席開轟，面對前東家的第一打席也全壘打」的選手。

休賽季轉隊的矚目球員還有出身洋基的捕手桑契斯(Gary Sanchez)，他在唐納森（Josh Donaldson）交易案中與烏謝拉（Gio Urshela）被送往明尼蘇達雙城，目前8場出賽，敲出6支安打、1轟（滿貫砲）、7分打點，打擊三圍0.207/0.281/0.345，以目前小樣本的數據而言，OPS只比2020年縮水球季來得好。

桑契斯2016年曾名列美聯新人王第二，2017年和2019年也入選過明星賽、單季30轟等級，但近年來飽受批評、為人詬病的地方不外乎兩者─「三振率過高」以及「守備不濟事」。今年目前32打席、29個打數就吞了12張老K，K%高達37.5%，和生涯平均（26.7%）落差甚大，整體出棒率（Swing%）是近五年新高的47.7%，但同時揮空率也是生涯最差，且選球不彰，面對好球帶以外的球有35.1%的揮棒率（他生涯此數據為32.6%），且依舊對變化球無招架之力（今年目前對滑球的揮空率高達50%）。儘管打出更多的飛球、減少滾地球比率，不過仰角不對、擊球初速持續退步，帳面成績很難有所反彈。

桑契斯在洋基時期養成揮大棒的習慣，越是急於長打建功，打擊率越是急速下跌，而且被三振的頻率更是高得嚇人。 歐新社資料照片

值得一提的是，不以腳程見長的桑契斯，在對戰紅襪系列賽的最終戰，跑出睽違已久的盜壘，這是他生涯第五次盜壘成功，而前一次是2018年，當時對手剛好就是雙城。

守備倒是比較讓人意外的部分，有別於一開始的布局預測：「桑契斯將以指定打擊為主、偶爾支援蹲捕，捕手交給傑佛斯（Ryan Jeffers）」，雙城選擇讓桑契斯扛起主戰捕手，出賽8場有5場是捕手身分，因出現一次失誤，目前守備率是差強人意0.976，但進階數據如「DRS」還是正值，三次對手嘗試的盜壘，他也成功抓到了一次，和去年近乎悲劇的阻殺率（60次盜壘、50次成功，阻殺率16.7%）相比，有所進步。陣中投手邦迪（Dylan Bundy）受訪稱讚過桑契斯的配球和引導，顯見桑契斯在「捕手技能」花費的心思。

桑契斯(右)在配球與防止盜壘有特別下工夫，有機會在今年球季成為更全面的補手。 美聯社

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）曾經提過：「桑契斯是位非常認真的選手，他的守備明顯進步許多，我認為他有些低潮其實是被外界過度放大了，大家總拿他現在的表現和過去比較，但我覺得重要的是他不斷在進步與努力。」雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）也肯定他的積極熱忱、投入比賽的態度。

雙城的韓裔教練崔賢（Hank Conger）春訓時花了不少心力協助桑契斯，桑契斯自己則說：「我想要天天上場，用任何方式幫助球隊贏球。」以季初的表現，只要桑契斯盡可能維持守備方面的貢獻，並且試圖提升擊球品質，以「單季25轟的捕手」為目標，雙城便有機會保持在美聯中區的競爭力。

註：本文數據截至臺灣時間4月20日賽前。