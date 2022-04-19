公牛耍狠打出四個意外 公鹿首戰贏得驚險

衛冕軍公鹿系列賽G1以93：86力克公牛，贏得非常驚險，超乎預料。賽前對公鹿vs.公牛系列賽專家、球評普遍看法是：公鹿最快G5，最慢G6就能送公牛放暑假。公鹿防守、進攻、球星、陣容配備、團隊都要比公牛更出色更完整，公牛儘管今年季中例行賽戰績一度站上東區第一，但過去兩個月公牛戰力一路下挫，排名掉到東區第六。

NBA季後賽確實是完全不同的比賽，除了防守、身體對抗更強悍，精神面、團隊、戰術執行力要求更細更密，另外就是球星關鍵決勝能力，已經不全然是球運和手氣。

公鹿季後賽首戰 遇上各種意料之外的麻煩

1、安戴托昆波五犯纏身：安戴托昆波第四節中賠上第五次犯規，導致公鹿調度、用人大亂。安戴托昆波五次犯規中有三次進攻犯規，三次中有兩次是公牛後衛卡魯索對位和協防安戴托昆波，製造他的犯規。

在公牛後衛卡魯索(右)的糾纏之下，公鹿主將安戴托昆波(左)竟然接連出現不必要的進攻犯規。 美聯社

安戴托昆波今年球季再進化，投籃信心更強大，打得無所畏懼，安戴托昆波數據和投籃技術進步有限，但他更理解比賽、不再害怕跳投、罰球充滿自信，對手唯一能阻止安戴托昆波的方式就是圍堵、防守和精準預判，公牛防守表現接近滿分。

2、核心三巨頭兩個失準：除了安戴托昆波，公鹿另外兩大核心球星哈勒戴、米道頓G1都找不到準星。米道頓13投4中，其中三分球7投1中，全場只得11分，外加7次失誤。哈勒戴前三節只得6分，全場16投6中15分，如果不是第四節最後五分鐘哈勒戴三度打進關鍵球，幫助公鹿反超，衛冕軍G1可能就要翻船。

3、大量失誤：公鹿G1失誤21次，比公牛11次多10次，大量失誤讓公鹿失去比賽節奏，也給了投籃命中率奇慘公牛翻身契機。

公牛G1投籃命中率3成2，三分命中率1成9，慘不忍睹，兩名主要得分手德羅展25投6中砍18分，拉文19投6中砍進18分，兩人同場打出今年最糟一場比賽。公牛打這麼爛還差一點逆轉，幸運女神顯然是公鹿球迷。

在兩隊互相的嚴密防守之下，公鹿射手米道頓(右)和公牛射手德羅展(左)都失去準心，但米道頓還有離譜的7次失誤。 美聯社

公鹿並沒有把握全場最多領先16分優勢，公牛終場前1分36秒僅以86：87落後公鹿一分，可惜公牛接下來完全熄火。

4、公牛防守對位確實有一套：公牛幾名防守尖兵卡魯索、瓊斯、格林、威廉斯等角色球員玩命防守，積極協防，打出高效團隊防守，造成公鹿第二得分手米道頓失準，第三得分手哈勒戴前三節也找不到空間和進攻節奏。

公牛防守效率排名第23，屬聯盟後段班水平，但G1只讓公鹿勉強攻下93分，同時限制米道頓、哈勒戴發揮。

公鹿是衛冕軍，戰力和陣容深度都比公牛好上至少一個檔次，公鹿最終也會順利晉級，但公牛展現非凡攻防表現，一旦把戰線拖到第六戰，好戲還在後頭。

公鹿第四節幸運逆轉贏球，中鋒洛培茲是關鍵球員，哈勒戴是第一功臣。213公分洛培茲今年因傷例行賽只出賽13場，他的出色身高、護框，扮演禁區最後一道防線成了拯救公鹿G1關鍵人物。洛培茲第四節最後五分鐘三度在籃下進球連得8分，全場貢獻18分，彌補安戴托昆波五犯纏身困窘。

公鹿應該慶幸中鋒洛培茲(中)能趕在季後賽之前就回到場上，要不然季後賽首戰恐怕就要出槌了。 美聯社

哈勒戴第四節攻下9分，包括神來一擊三分球扭轉情勢和氣勢，終場前15秒一次助攻加兩次罰球，幫公鹿把比分拉開到91：86領先，奠定勝基。

安戴托昆波打得就像MVP，投籃、罰球充滿自信，不害怕面對哨音和身體對抗，這就是公鹿贏球最大優勢和本錢，公牛最終也會栽在安戴托昆波這個牽制點。

公牛應該有能力把系列賽打得更精采、更緊張、更扣人心弦，儘管他們面對公鹿真的很難贏球。