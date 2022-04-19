日職／稍微打爆老東家火腿 西川遙輝的另類「恩返」

被富邦冷凍一年多的胡金龍，新球季是否有其他球隊提供合約，是中職今年季前的話題之一，最終胡金龍被統一網羅，與昔日國家隊隊友陳鏞基再組「金鏞連線」，而將近兩年未在職棒場上出賽的胡金龍，重回球場後的表現令人意外，今年首場對上樂天的比賽就開轟，至今出賽6場只有1場沒有安打，21個打數打出6支安打，打擊率維持在2成86，還有1轟及5分打點，算是不錯的成績。

胡金龍在10日首次面對前東家富邦，該場比賽打出1支帶有2分打點的安打，目前總計對富邦出賽2場，7個打數打出2支安打，還有2分打點，雖然不到打爆的程度，但一樣有著穩定的輸出；日職去年也有幾位球員算是與球隊關係不佳而離開，但在今年季前成功被別支球隊網羅，這支球隊就是火腿。

火腿去年季中因霸凌事件而將主砲中田翔無償交易至巨人，之後又傳出西川遙輝對教練不禮貌的行為，季後火腿不續約西川、大田泰示及秋吉亮等幾名主力球員，幾名攻擊主力的離開對火腿的火力造成一定程度的影響，火腿今年13支全壘打是聯盟最多，但團隊打擊率2成19排第4名，48分的總得分則是聯盟最低，雖說目前6勝12敗的戰績跟最差的投手防禦率有關係，但打擊火力不強也是一個大問題；但這些離開火腿的球員，今年球季在新球隊的表現如何呢？是不是跟胡金龍一樣還有著穩定的貢獻？

去年第一個離開火腿的是中田，中田去年8月底在巨人首次出賽，雖然在第二次出賽就打了一發2分砲，之後的表現仍持續低迷，總計出賽34場，打擊率僅有1成54，3轟及7分打點的成績也不甚理想；今年中田在開季名單內，開季之後也大多擔任先發一壘手，本季首轟跟去年一樣也很快就出爐，但之後陷入小低潮，3日打出一發滿貫彈，終結連4場無安打的窘境，不過目前的打擊率仍是偏低的1成94，即使2轟及8分打點都在隊上還是前5名，近期幾場的先發一壘手有漸漸被中島宏之取代的跡象。

中田翔去年季中被無償交易至巨人，但表現不佳，今年雖然開季第2場就開轟，但目前打擊成績仍不理想。 聯合報系資料照片

轉到DeNA的是大田，由於隊上有佐野惠太、楠本泰史及桑原將志這3名固定的先發外野手，大田今年上場的機會並不多，至今出賽7場只有2場先發，4月中還因爲是確診球員的濃厚接觸者而暫時離開一軍，17日被列入先發名單，該場也打出一支陽春全壘打，目前的成績與中田一樣是不理想的1成67，及1轟、4分打點，對他而言，把握這次隊上有多名外野競爭對手缺席的機會，是他未來職棒生涯能不能繼續走下去的關鍵。

大田泰示到DeNA後上場機會不多，17日把握難得先發的機會，打出本季首轟。 擷圖自橫濱DeNA灣星FB官方粉絲團

西川是火腿釋出3人組中今年表現最好的一個，事實上他去年在火腿的打擊表現雖然是近幾年來最差的，不過仍有超過百安及20次以上盜壘的成績，本季轉戰樂天，從開季至今都擔任開路先發第一棒的角色，目前出賽13場，47個打數打出17支安打，打擊率高達3成62，暫居打擊排行榜第2名，另外還有聯盟第2的3轟及最多的14分打點，盜壘也已有4次，優異的表現不但緩解了樂天因岡島豪郎身體不適所失去的外野戰力，甚至比去年更強。

由於樂天與火腿同是洋聯球隊，因此西川是本季唯一對戰過老東家的球員，中田及大田兩人則要等到交流戰才有可能對上火腿，西川今年在4月初首度對上火腿，3連戰每場都有安打，11個打數打出5支安打，4成55的打擊率是對戰其他隊伍中最高的，還有4分打點及1次盜壘，雖不到打爆老東家的程度，但也對火腿造成嚴重的傷害，算是另類的「恩返」。