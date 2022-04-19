負資產尾大甩不掉 湖人如何處置衛少成大難題

除了聘請新的總教練，提早放假的洛杉磯湖人隊休賽期間，首要任務是如何搞定衛斯特布魯克（Russell Westbrook），實驗證明他無法與詹姆斯（LeBron James）配，湖人隊要重返競爭行列，必須將衛斯特布魯克交易走。但我們都知道，這會是個大挑戰，下季這位球星的薪資高達4700萬美元，本季表現不符身價。

經過一整季，衛斯特布魯克證明自己真的是問題人物，他在場上猶豫不決、投籃選擇的時機欠佳，外線與防守也低於期望。儘管在NBA是毋庸置疑的大人物，擁有九次全明星頭銜、一次MVP，但事實是衛斯特布魯克沒辦法帶隊獲勝。他從開季就在掙扎，湖人隊給了一整季時間，衛斯特布魯克是以表現不穩回應。也許數據沒那麼差，2021-22年球季平均每場18.5分、7.4個籃板、7.1次助攻，但聯盟各隊經理人都看穿他只能單打，不能帶隊奪冠，更何況單場18.5分創近年新低，上回少於20分是剛進聯盟時。在商言商的聯盟，以負資產看待衛斯特布魯克的價值，那湖人隊又怎麼端上檯面交易？

任何人手上只要有4700萬美元，都可以參加衛少慈善撲克大賽！湖人心知肚明衛斯特布魯克交易的難度高，勢必得犧牲賠上自家的年輕小將或選秀權，最糟頂多是吃下這一年約，等2023年清空薪資上限補強。 美聯社

湖人隊曾希望靠詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）的搭檔，能點燃衛斯特布魯克的奪冠慾望，進而做出犧牲改變。但是，差勁的投籃效率一直沒改善，投籃命中率雖有44.4%，三分線的命中率卻僅有29.8%。要說唯一進步的只有失誤，過去7個球季他平均每場製造4.3次失誤，本季卻降到3.8次，可惜這不是球團要的東西，湖人隊需要的是勝利。

球團理解衛斯特布魯克的真正價值，那一紙4700萬美元合約要兜售也難，所以對交易的態度不積極，目標要放在2023年自由市場，屆時將有比爾（Bradley Beal）、威金斯（Andrew Wilggins）、約柯奇（Nikola Jokic）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）等大物進場，而衛斯特布魯克2023年截止的合約可清除薪資上限，除此之外無其他用途。洛杉磯時報撰文指出，對聯盟各隊補衛斯特布魯克就是拿一年約，以避免被長約影響佈局，顯然他不值近5000萬美元身價，會交易僅就是快到期的大約。

公無渡河，公竟渡河！墮河而死，將奈公何！在泡泡聯盟奪冠之後，湖人隊補強屢屢受挫，本季找來衛斯特布魯克欲補強一號位的缺口，結果卻是更糟，讓球隊提早放暑假。 美聯社

身為聯盟負資產還有人要？誠如前言所述，他的約最多就只有一年，若有球隊計畫補強，或用短約墊檔等2023年的自由市場，衛斯特布魯克還不至於乏人問津，只是湖人隊可能要追加一些籌碼，譬如陣容內表現可圈可點的年輕球員，抑或明年或後年選秀權，是否要認賠殺出決定在湖人隊，若他們還想拼一把2022-23年球季重返榮耀，送走衛斯特布魯克是當務之急。