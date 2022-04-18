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亞洲打者開季表現超亮眼 張育成斯人獨憔悴

聯合新聞網 / tyruschen
日籍打者鈴木誠也(左)和韓籍打者崔志萬(中)在開季後的打擊都是火熱無比，台籍打者張育成(右)因為中暑影響只有7個打數，沒能延續春訓時的好手感。 美聯社
日籍打者鈴木誠也(左)和韓籍打者崔志萬(中)在開季後的打擊都是火熱無比，台籍打者張育成(右)因為中暑影響只有7個打數，沒能延續春訓時的好手感。 美聯社

大聯盟前兩週賽事正如火如荼進行中，出乎意料地，率先攻佔頭條版面的既不是當紅炸子雞的大谷翔平或小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr.），也不是小威特（Bobby Witt Jr.）、拉契曼（Adley Rutschman）或哪位超級新秀。搶盡鋒頭的反倒是一位體型並不高大（身高只有175）、走在美國大街上不說可能沒人猜到他是運動員的黃面孔——史蒂文．關（Steven Kwan）。這位中日混血的24歲「老」新人不但生涯第三戰就來個單場五安打，前六場比賽上壘19次是史上第二多，還創了個連續115球揮棒未落空的神奇紀錄。雖然之後三場比賽都交了白卷，但憑藉著出色的控制球棒及選球能力（關在小聯盟的保送及三振次數分別是100及87次，目前在大聯盟更高達8:2）還有硬底子的守備功夫，相信未來很長一段時間都能看到這位「關家之光」馳騁於守護者的外野。

史蒂文．關的神奇表現暫告一個段落，但以他良好的打擊、守備基本動作來看，應該還是可以站穩守護者先發外野位置。 美聯社
史蒂文．關的神奇表現暫告一個段落，但以他良好的打擊、守備基本動作來看，應該還是可以站穩守護者先發外野位置。 美聯社

表現絕佳的亞洲球員還不只關一人。身為日本職棒兩屆打擊王，去年全壘打38發創生涯新高的最新版東洋巨砲鈴木誠也在入札前就被看好來到大聯盟也能繼續發光發熱，披上小熊球衣後也確實不負所望。首發全壘打在生涯第三場比賽就順利出爐，下一戰更直接轟出雙響砲，目前不但以五成純長打率（ISO）位居第五，就連保送率23.3%也是聯盟中的佼佼者（第三名）。今年27歲的「類」新人鈴木還順手創了個生涯前四戰八打點外加四保送的大聯盟紀錄，同時他也是繼大谷之後第二位頭四戰就轟出三發全壘打的日本球員，已然成為呼聲最高的國聯新人王候選人。

鈴木誠也以日職央聯兩度打擊王的身份來挑戰美國職棒，並不像許多的前輩一樣需要過渡時期，一開季就頻頻製造驚奇。 美聯社
鈴木誠也以日職央聯兩度打擊王的身份來挑戰美國職棒，並不像許多的前輩一樣需要過渡時期，一開季就頻頻製造驚奇。 美聯社

身為鈴木在大聯盟的「老前輩」（其實年紀只比他大不到兩個月），大谷打完前七場比賽別說全壘打還未開張，打擊三圍更只有.172/.200/241，低潮到他搞笑要幫球棒做心肺復甦術（CPR）的程度。然而事實證明這些只是無須多慮的了樣本，「妙手回春」的大谷下一戰第一球就將之轟出牆外，兩天之內就追上鈴木誠也的進度。現在唯一值得他多加思考的，應該只剩下在霸氣地揮棒後要怎麼來個更霸氣的甩棒而已。

大谷翔平在開季前7戰打擊略顯低迷，也沒有打點和全壘打，但近兩戰他馬上打出3轟、6分打點。 美聯社
大谷翔平在開季前7戰打擊略顯低迷，也沒有打點和全壘打，但近兩戰他馬上打出3轟、6分打點。 美聯社

日本打者棒棒開花，同樣來自亞洲棒球強國的韓籍打者也沒閒著。看起來「心寬體胖」（體重超過110公斤）、臉上總是掛著微笑的光芒一壘手崔志萬連續七場比賽有安打，目前打擊三圍.526/.654/1.000不但超越大谷等日本選手，OPS更是一人之下眾人之上（僅次於守護者一壘手米勒（Owen Miller）的1.666）。自升上大聯盟後，年年OPS+都在108以上的崔志萬是個典型的右投「專武」（他生涯對左右投的OPS分別是.588/.848）。今年不知是不是終於開竅，面對左投五打數不僅擊出四安而且有兩隻二壘安打。如果崔志萬真能改善他的恐左症，不但有機會躋身明星賽，而且大有可能改寫秋信守所保持的韓籍球員單季最多全壘打紀錄（24發）。

今年球季光芒最亮眼的打者不是兩位天才少年法蘭柯與阿羅薩雷納，反而是下個月就要31歲的崔志萬(中)。他生涯對左投的打擊率只有.195，本季目前是5打數4安打，是真的已不再恐左還是一時好運，值得觀察。 美聯社
今年球季光芒最亮眼的打者不是兩位天才少年法蘭柯與阿羅薩雷納，反而是下個月就要31歲的崔志萬(中)。他生涯對左投的打擊率只有.195，本季目前是5打數4安打，是真的已不再恐左還是一時好運，值得觀察。 美聯社

正當日、韓打者甚至一半血緣來自中國廣東的隊友史蒂文．關正大放異彩之時，身為大聯盟唯一台灣球員的張育成猶在掙扎。自開幕三連戰後就不曾上場的張育成目前只打了七個打數，不但安打未開張還吞下五次三振，全無春訓打擊率三成、OPS .925的意氣風發。雖然只有微不足道的七個打數，但從他追打壞球率（Chase%）高達47.1%、揮空率（Whiff%）暴漲到60%（去年分別只有28.2%及26.8%）的數據來看，張育成的打擊顯然亂了章法。

在上週末被守護者放進傷兵名單後，雖然張育成表示自己只是輕微中暑，但或許教練也看出他的打擊走樣。由於選擇權已用完，守護者如果要將他下放到小聯盟調整，必須冒著在讓渡程序（Designate for Assignment）被其他隊撿走的風險。因此一方面讓張育成「報病號」空出位子，也給他一些時間去找回他的揮棒。無論實情是如何，在決定他球員生涯至為關鍵的今年，張育成都必須及早恢復健康並迎頭趕上。

張育成在春訓38個打數擊出11支安打，其中2支是全壘打、4支是二壘安打，打進9分打點。從成績看來本季頗有大爆發的氣勢，就看能否快點調整到位了。 中央社
張育成在春訓38個打數擊出11支安打，其中2支是全壘打、4支是二壘安打，打進9分打點。從成績看來本季頗有大爆發的氣勢，就看能否快點調整到位了。 中央社

不是每一位來自亞洲的打者都能春風得意，比張育成更慘的大有人在。像是前兩年表現一直沒有起色，不但大聯盟生涯首轟遲未出爐（打了317個打數仍掛零）、就連安打也越來越少見的秋山翔吾在熱身賽表現依舊不振後，季前就被紅人認賠釋出。雖然年薪八百萬美金照樣入袋，卻很可能從此與他夢寐以求的大聯盟舞台絕緣。如今亞洲球員尤其投手站穩大聯盟已是司空見慣，像大谷這樣不世出的天才更是超越了種族、膚色成為大聯盟的頭牌。但亞洲打者要想與美國本土、拉美球員「鼎足而三」，則顯然還有很長的一段路要走。

MLB專欄 鈴木誠也 崔志萬 張育成 秋山翔吾

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