中職／戰績低迷來自球隊文化 悍將頻換帥根本劃錯重點

去年11月23日筆者曾寫一篇「富邦悍將若不對症下藥，換再多人恐怕都是枉然」，大意是說，富邦教練團改組，只是換湯不換藥的做法，富邦真正要做的是建立良好體系和球隊文化，否則再怎麼換依舊是枉然。

今年開季至今富邦表現「有目共睹」，無論投、打、守和戰績都不理想，比賽內容也缺乏品質，富邦進軍中職第6年，總教練從葉君璋、陳連宏、洪一中換到丘昌榮，始終無法帶兵打出亮眼成績，洪一中轉任顧問，今年富邦戰績反而更差，但問題真的出在總教練身上嗎？

陳連宏在2018年季中從悍將二軍總教練升上教頭，帶到2019年球季結束，領軍164場比賽85勝2和77敗，勝率5成25是悍將教頭最佳紀錄，這也顯示後面頻頻換帥並沒有收到什麼成效。 聯合報系資料照片

上篇提到，中信兄弟近年即使頻換帥，但黃衫軍已建立良好體系和球隊文化，二軍農場、球探編成、訓練基地到位，即使教頭再怎麼換，球隊體質依舊健在，才能8年7度打進總冠軍賽。

這次不提中信兄弟，來看新軍味全龍，去年重返中職首年打一軍例行賽，經過上半季磨合，下半季立即打出令人耳目一新的氣象，戰績甚至在富邦之上，今年無論團隊競爭力和年輕有活力的球風，都令人刮目相看。

坦白說，味全選手一個一個分拆開來比較，無論名氣或實力，可能都不如富邦主力球員，但整合在一起形成良好化學效應，比賽內容確實優於富邦，而且，味全主帥葉君璋還是過去富邦教頭，在葉總「從零開始」一點一滴累積操盤下，味全短時間內崛起，讓富邦只有在後追趕的份。

葉君璋在富邦悍將的一個半球季帶兵非常辛苦，但始終於法突破一個無形的巨大鍋蓋。他轉任味全龍總教練之後，一個球季就讓味全龍進步不少。 聯合報系資料照片

今年球季富邦依舊以老將為骨幹，搭配幾名中生代應戰，許多球迷質疑，為何教練團不讓年輕有潛力的選手上場，問題是，富邦戰力青黃不接，年輕人無法撼動老將地位，在隊內並沒有形成競爭氛圍，也沒有建立優良的團隊文化，導致球怎麼打都是這一批老面孔，否則富邦教練怎麼可能不用年輕好手下場。

有沒有想過一個問題，為什麼洪一中在帶桃猿，戰績能一路長紅，來富邦執教卻跌落谷底？為什麼葉君璋在富邦難施展拳腳，領軍味全卻能展現全然不同的風貌？丘昌榮帶中信兄弟，只差1勝就能拿到總冠軍，是名符其實的常勝軍，執掌富邦兵符，例行賽要拿1勝卻是如此困難？

洪一中已是中職有史以來經驗最豐富的總教練，連他都沒辦法在短時間內改善悍將戰績，可見球隊內部可能有總教練都無法解決的問題。 聯合報系資料照片

如果富邦評估，不斷更換主帥和教練團成員，就能拉抬戰績，進而換得一張總冠軍賽門票，那有沒有想過一個問題，球都是同一批球員在打，戰績長年不佳，為什麼被檢討的是教練而非球員？

從義大犀牛到富邦悍將，算一算已邁入第10年，唯一一次拿到總冠軍是2016年，時間點是義大即將轉賣給富邦，嚴格來講，當時義大戰力絕對不如中信兄弟，卻能在轉賣消息一出逆勢拿到下半季冠軍，並在總冠軍賽逆轉勝黃衫軍登頂，在危機意識趨使下激發選手潛能，拿到可貴的總冠軍，為義大末年畫下完美句點。

富邦投入的資源和心力絕對不亞於義大，願意給選手高薪，吃好穿好住好，新莊主場煥然一新，但選手待遇提升，有沒有拿出該有的職業態度和精神拚搏？

常聽球員說：「打球就是要快樂。」然而鈴木一朗說過：「沒有快樂打球這回事。」一朗解釋：「我當然和一般人一樣，討厭念書或練球，不斷重複做同樣一件事，辛苦且枯燥，我隨時承受壓力恐懼，處在不安的情緒中，如果只想以快樂的心情打球，是無法在職棒世界裡存活的。」

鈴木一朗告誡後輩球員，只想快快樂樂地打球是很難把球打好。 歐新社資料照片

一朗選手時期是著名的練球狂，既然那麼討厭練球，為何持續努力不懈？一朗說：「世界上有很多事情無法說清楚，我只能說，我真的很喜歡棒球。」

職棒賽場是很現實的世界，快樂打球是建構在贏球上，正如洪一中最常講的：「贏球治百病。」平常累積多少努力，下多少苦功，上了場決勝負一目了然，騙不了人的。富邦離常勝軍還有一段距離，現在的比賽樣貌和品質絕對不是富邦高層所樂見的，真正要做的是了解問題癥結並對症下藥，否則換再多教練都是枉然。