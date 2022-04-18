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日職／差一步無安打 西口文也最衰、張誌家也遇過

聯合新聞網 / Hiyan
令和怪物登上日職後的表現震驚世界棒壇，也不禁讓人想起張誌家西武隊時期曾連28局投球出三振，而且也差一點投出一場無安打比賽。 聯合報系資料照片
令和怪物登上日職後的表現震驚世界棒壇，也不禁讓人想起張誌家西武隊時期曾連28局投球出三振，而且也差一點投出一場無安打比賽。 聯合報系資料照片

4月10日有「令和怪物」之稱的羅德隊投手佐佐木朗希，用105球完投27上27下達成「完全比賽」，成為1994年的巨人投手槙原寬己以來，日職相隔28年、史上第16位達成的投手，20歲5個月的年紀則是史上最年輕。同時，佐佐木朗希也是日本職棒史上第83人第94度「無安打無失分」的投手。加上17日對日本火腿先發8局，演出24上24下，雖然無緣締造史上第一次的連續2場完全比賽或是無安打比賽，不過跨場連續解決52人次的偉大成就，近來「令和怪物旋風」完全席捲日本職棒。

相對於全場令對手一名打者都沒有辦法上壘的完全比賽，無安打無失分難度稍低，以近幾年來說，2018年、2019年、2020年都有投手達成，不過回顧整個日本職棒史上也有數名投手只差一步就可以達成，或是在最後關頭飲恨的悲情例子，其中還不乏跟台灣球界有淵源的投手，值得回顧。

大家最熟悉的應該是現任西武投手教練西口文也，他曾經在2016年應統一獅之邀擔任客座投手教練。21年的職棒生涯中西口文也投出182勝，卻有3度與無安打比賽擦肩而過，堪稱最典型的時運不濟！日本職棒史上曾經3度投出無安打比賽的投手只有澤村榮治（1940年）、外木場義郎（1972年），都是70年代前的事，西口文也如果兼具球運，絕對是近代的「無安打比賽先生」。

但可惜西口文也最欠缺的就是球運，竟然3度在最後關頭錯失機會，因此在引退記者會上他感嘆地說：「3度失去無安打比賽的機會是我心中的遺憾！」

西口文也在球員時期三度有機會投出無安打比賽，但可惜最後都是功虧一簣。 圖／統一獅隊提供
西口文也在球員時期三度有機會投出無安打比賽，但可惜最後都是功虧一簣。 圖／統一獅隊提供

西口文也2002年8月對千葉羅德、2005年5月交流戰對巨人，分別在九局兩人出局之後，分別被小坂誠、清水隆行搞砸，其中慘遭清水隆行毒手的還是一支全壘打，連完封都丟掉，唯一的安慰是勝投都順利保住。2005年8月西口文也再度在主場有機會達成，事實上這一次投完9局他也的確「進步」投出9局無安打，甚至沒有讓對手任何一個人上壘的完全比賽。但這一次運氣還是不好，碰到對手樂天先發一場靖弘投完9局也不惶多讓無失分，使得比賽進入延長賽。結果西口文也完投10局1安打1保送，靠著隊友的再見安打以1比0獲得勝投，卻無緣成為延長賽締造完全比賽的史上第一人，也錯失在今年的佐佐木朗希之前成為槙原寬己之後的無安打比賽達成者。

張誌家2002年季中加入西武就投出10勝，到了2003年成績下降到7勝，防禦率也從2.71漲到4.98，不過這一年他的代表作是2003年6月14日對羅德投出10次奪三振、1安打的完封。其中這唯一的安打是由羅德第八棒喜多隆治擊出的飛球，碰到西武外野手和田一浩的手套落地，紀錄上有判定為失誤的空間，十分可惜。

這顆球發生在第三局1人出局之後，判決還不起眼，但自此之後張誌家就再也沒有被羅德隊打者擊出任何安打，因此以結果來看是相當殘念的結果。否則張誌家可以成為繼2002年8月的川上憲伸之後，日本職棒史上第71人、第82次的無安打比賽締造者。也是繼1985年西武的郭泰源之後，第二名投出無安打比賽的台灣投手、第9名外籍洋投。

在張誌家之前，也有機會成為留名日本職棒的無安打比賽洋投是前時報鷹洋投奇戈（Robinson Checo）。1996年5月18日對阪神虎，奇戈前面4局就飆出10次奪三振，第九局兩人出局情況下面對的是守優於攻的內野手久慈照嘉，機會大好，最後左中外野的飛球也有機會被接殺，可惜中外野手緒方孝市追趕不及落地形成安打。奇戈跟張誌家類似，經過第一年的風光之後大幅走下坡，1996年15勝掉到4勝，這一場1安打完封的比賽是最佳代表作。成為日職史上的「無安打比賽」洋投第七人不成，加上受傷而黯然退團，結束短暫的「奇戈旋風」。

棒球專欄 佐佐木朗希 千葉羅德 張誌家

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