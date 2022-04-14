法官即將轉庭？ 賈吉棒球人生的一場豪賭

在洋基隊開幕戰當天，總經理現金人凱許曼（Brian Cashman）臨時召開一場記者會，昭告天下賈吉（Aaron Judge）拒絕了洋基開出七年兩億一千三百五十萬元的續約。這在美國職業運動的薪資談判中是極為罕見的舉動，雖然在歐洲足球的談判中，球團和球員兩造間互掀底牌的情形時有所聞，但美國的江湖規矩是各自留點情面，買賣不成仁義在，所以凱許曼這一招也立即在球界掀起一陣風波。

如果凱許曼說的價碼是真的，那這筆合約真的算誠意十足。以年薪（AAV）來說，這是洋基隊史上給野手最大的一筆約，超過當年隊長基特的十年長約，也比A-Rod的那筆12年巨約的年薪更高，僅次於柯爾（Gerrit Cole）的3600萬美金，這也會讓法官成為大聯盟年薪第二高的外野手，只遜於楚奧特（Mike Trout）和天使那筆12年超級合約的3600萬，也比貝茲（Mookie Betts）的3040萬略高，而且貝茲和道奇的合約還包括延遲付款條約，所以按照球員工會的公式，貝茲實際的平均年薪為2550萬。根據資深記者羅森索（Ken Rosenthal）的報導，洋基隊給賈吉的合約並無延遲支付，所以3050萬美金的年薪是貨真價實，真金白銀。

賈吉想要的天價長約，完全就是想要比照天使球星楚奧特。 美聯社

那為什麼法官和他的經紀人不滿意洋基的開價？很有可能在於他這幾年所受到的待遇。自從2017年的菜鳥球季一鳴驚人後，大聯盟就不斷地把他塑造成超級新星，聲勢直逼楚奧特，各類宣傳中都不忘用上這兩人，猶如東法官西鱒魚，這兩人就是棒球的代表面孔。再加上他又身處在世界第一大市場，紐約的其他球隊又沒幾支像樣的，讓賈吉成為大蘋果最閃亮的運動明星，使得他在談約時，眼中只有鱒魚的那紙合約差堪比擬。

法官會被挑惕的地方在於他的傷痛史和年紀，在他四個完整球季中，只有兩次打112場以上，但他從2017年至2021年打席數有2370次，比楚奧特的2012次還多。不過他在2018年斷過手腕，2019年拉傷過腹肌，連2020年的短賽季都因為小腿拉傷只打了28場。雖然這四季他的fWAR值累積為24.5，在所有野手中排名第四，前三名是楚奧特、林多（Francisco Lindor）和拉米瑞茲（Jose Ramirez）。林多爭取到大都會隊的十年三億4100萬的長約，會把他從28歲綁到37歲，拉米瑞茲則從小市場的克里夫蘭手中據報拿到五年一億2400萬的續約，而他今年是29歲。

如果新的合約還不如大都會的林多，對賈吉來說可能是萬萬不能接受。 美聯社

此外賈吉也會看著楚奧特那位沒那麼耀眼的隊友瑞登（Anthony Rendon），他在幫助國民隊贏得2019年世界大賽後，就拿到了天使隊的七年，AAV三千五百萬的肥約，這些人雖然都負責內野這個相對繁重的守備工作，但他們都不是法官這種等級的天王巨星，賈吉的團隊難道不會拿這些合約來估算他們心目中的合理價位嗎？「他每年都會是MVP候選人等級，」洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）說，「而他很清楚這一點。」

有一派說法認為洋基不能沒有法官，但法官不一定需要條紋軍團。因為今年洋基在球員補強上毫無進展，眼睜睜看著席格（Corey Seager）、拜亞茲（Javier Baez）和卡斯提蘭諾（Nick Castellanos）等大咖紛紛在別處落腳，許多人臆測洋基就是要留下子彈好續簽賈吉。如今局面發展至此，洋基隊底牌已現，反而讓雙方進入尷尬的一年，兩邊肯定無法坐下來談，只能等賈吉取得自由球員身份後，才能再展開對話。

洋基季前沒有補進其他大球星，更需要想辦法留下賈吉(中)這個超級巨砲，但談判失敗後，可能要等到球季結束後才適合再次協商。 美聯社

賈吉的成績和星光亮度的確都不遜於聯盟中任何一人，但對他的合約談判卻有一點是致命影響，就是年紀。法官即將在四月底滿30歲，楚奧特和貝茲都是在27歲球季時簽下大約，哈波則是26歲，洋基隊願意給這種巨星等級的年薪，但不可能是八年以上的超長約。

法官這季想要拿到心目中的理想價碼，最基本要求就是保持健康，如果又是只有七成多的出席率，就會影響下一位買家的心證，畢竟年紀越大，受傷的風險就越高；而且還要拿出2017年般的統計數字，才能說服老闆掏出支票簿。這兩個條件要達成都頗有難度，但如果法官自我感覺良好，覺得這只是小事情，那我們就只好看下去，反正不用太久，我們就有答案了。