中職／痛的記憶落在新莊球場裡 悍將何時等到下個花季？

季前被視為仍是日職央聯本季奪冠勁旅的阪神，打完前15場比賽後，戰績卻只有1勝13敗1和，與前段班已有6.5場勝差；中職在進行完第一週的賽程後，也出現僅拿到1勝的隊伍，那就是富邦，富邦在上週打了6場比賽，戰績是1勝5敗，本週要在客場進行3連戰，期待能拿下第2勝。

從數據上看來，富邦的團隊投打成績幾乎都敬陪末座，投手防禦率4.66是聯盟最差，這幾場比賽的先發投手沒有1人投到7局，最長的竟然是陳仕朋的6局，王牌江少慶及新秀李子強都投不滿4局，新洋投范米特（Joe Van Meter）先發兩場表現不佳已吞2敗，先發投手局數無法投長，只好燃燒牛棚投手，球隊打了6場比賽，王尉永及江國豪2人都已出賽4場，王尉永連3天登板中繼，9日對味全的比賽已看出疲態，最終失1分吞敗；江國豪雖然中間有休一天，但對於一個傷後復出的投手，如此頻繁地出賽並不是件好事；而轉戰富邦的洋投威迪茲（José Valdez），本季首次亮相內容不好，或許還在調整。

江少慶去年球季表現優異，但本季首戰挨了兩轟，還沒有找到球感。 聯合報系資料照片

雖然投手群在開幕週有些狀況，打擊才是富邦更頭痛的問題，富邦本季的團隊打擊率是2成31，僅略優於味全，但總得分卻只有18分，是聯盟最少，得點圈有人時的得分把握度十分差，畢竟上週的比賽中有多次滿壘的狀況，只要適時一擊或是謹慎選球獲得保送，該場比賽就能取得領先的優勢甚至一舉獲勝，如此一來就不會打延長賽，更不用燃燒牛棚，引起後續連鎖的骨牌效應。

富邦打線中目前表現最好的是張進德及申皓瑋，2人的打擊率都超過3成，老將林益全也有2成86，其中申皓瑋本季首轟已出爐，還有4分打點，在隊上僅次於洋砲霸帝士（Xavier Batista）的5分打點；申皓瑋是義大16年的第一指名，歷經3年的時間，20年在一軍有超過200個打席的出賽機會，交出8轟、27分打點、2成79打擊率的成績，去年突破百場出賽，打席數來到354個，4轟、33分打點、2成72打擊率的成績算是維持穩定，外野的守備也常有佳作，是富邦這幾年來農場最大的收穫，另外在近幾年也成為富邦主力打者的范國宸及高國麟2人，也算是農場的收穫，不過與其他隊比起來，富邦的年輕攻擊手相對來說仍有一段落差，加上打線中的多位老將退化嚴重，使得富邦這一兩年的得分能力不佳，去年團隊總得分僅有499分，只贏過剛回到一軍戰場的味全。

申皓瑋是義大2016年第一指名，經過多年磨練，總算被評為有發芽的感覺。 擷圖自富邦悍將FB官方粉絲團

林哲瑄及高國輝是打擊退化最明顯的2人，林哲瑄從16到19年連續4季的安打數都破百，打擊率平均也都在3成左右，20年雖然因傷出賽較少，仍有2成91打擊率及9轟的成績，去年出賽數跟打席數都回升，但打擊率反而掉到2成38；本季至今出賽5場，多場比賽也擔任第一棒，但11個打數僅打出1支安打，打擊率只有0成91，其中有多次滿壘的打擊機會都毫無建樹，直接影響該場賽事的勝負；高國輝這幾年因傷及體能退化，導致打擊成績每季都不穩定，20年球季是近5年來表現最好的一季，有3成打擊率、25轟及70分打點，安打也再度破百，還奪下當年的東山再起獎，但去年成績再度衰退，打擊率剩2成30，只有全壘打還維持在12支，而且快速直球及外角低球揮空的頻率大增，今年開季狀況依然不佳，目前16個打數3支安打，打擊率僅有1成88，多場比賽擔任第4棒的他，與林哲瑄2人成為前幾場比賽富邦在攻擊上的斷層。

高國輝前年才獲得東山再起獎，去年球季至今的打擊狀況又陷入低迷。 聯合報系資料照片

林哲瑄及高國輝2人真的有其不可取代性嗎？以現今富邦一軍陣容來說，仍然需要林哲瑄在外野的守備功力，但如果打擊仍持續低迷，守備再好也對球隊戰力貢獻有限，至於守備範圍逐年縮小的高國輝，如果在打擊方面無起色，那就真的是要暫時休息了，當然，假如2人的狀況在一軍都還調整不回來，下二軍換幾名年輕新秀上來賺取經驗值也是個方法，畢竟要學長讓出位置，才有學弟成長的可能，前兩年的胡金龍事件就空出一個外野的位置，間接讓申皓瑋有更多出賽機會，現在申皓瑋也發出嫩芽了。

前兩年富邦發生胡金龍事件，也間接地讓申皓瑋在外野有更多上場機會。 福耳／攝影

去年季末富邦多名新秀升上一軍，也有讓人印象深刻的表現，例如王苡丞的首打席全壘打、董子恩的連續未被三振紀錄等，讓球迷對未來充滿希望，今年丘昌榮新接任富邦總教練，開季之初起用有較多經驗的老將算是合理，但開幕週球隊戰績不佳，老將表現也不盡理想，或許是該想想要讓這些老將調整到何時，是要等一、兩個月後，勝差被拉開再做陣容變動，還是陸續讓二軍表現不錯的球員，如昨日打出全壘打，已有2轟的陳真、高打擊率的王苡丞、董子恩及王詩聰等上來一軍試試，讓更多年輕球員發芽呢？否則只會讓球迷們落到在新莊球場裡留下痛苦的回憶，卻遲遲等不到下一個花季的心死狀態。