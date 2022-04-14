擅打逆勢戰的快艇 得靠喬治保住季後賽生機

快艇在附加賽首戰不敵灰狼，陷入了背水一戰的局面。雖然快艇本季曾經克服主戰球星缺陣的逆境，打出了傲人的陣容深度，但無論接下來的對手是鵜鶘還是馬刺，快艇想要保住第八種子的席次，還是得靠喬治（Paul George）重啟個人去年的季後賽模式來贏球。

這幾年，快艇是一支經常陷入逆境的球隊：老闆出包，球星出走，比賽出狀況。好不容易換了闊老闆，找來了雙核星，又換了總教練之後，去年終於首次打進了西區決賽。但沒想到，今年的快艇也還是面臨一樣的逆勢格局。

第一球星雷納德（Kawhi Leonard）繼續躺在傷兵名單，開季不久之後連二當家喬治也倒下去陪著養傷。就連透過交易從拓荒者換來的鮑威爾（Norman Powell），到隊三場之後也一樣受傷，長達兩個月不能出賽。

一度看來快要沈船的快艇，在總教練泰隆魯（Tyronn Lue）的調度之下，居然打出了平均的戰力，硬是吊在八強末段沒被甩開，最後還等到了喬治及鮑威爾的回歸。看著同城的湖人吞下連敗之後先去放假，快艇季末卻是拉出一波五連勝，就這麼一路搖搖晃晃地取得了西區第八的位置。

在快艇雙星長期缺賽的情況下，總教練泰隆魯還能把陣容殘破的球隊帶進附加賽，已經是非常厲害了，如果能進季後賽再創奇蹟，肯定會讓人更加佩服。 美聯社

本以為快艇可以趁著連勝的勢頭搶下第七種子，沒想到附加賽的第一戰，陣中最重要的外線主砲肯納德（Luke Kennard）居然無法上場。本季肯納德投進全隊最多的190顆三分球，領先全聯盟的命中率（.449）更是致命的穩定。這場比賽若是他能上場，補上了他場均2.7顆三分球的輸出，快艇正好足以贏球。

接下來的對手無論是鵜鶘（一勝三敗）或是馬刺（一勝兩敗），快艇本季的對戰成績都不像對上灰狼（三勝一敗）那樣出色，也就是說他們錯失了最有把握的對手。面對這樣的逆境，許多快艇球迷會覺得怎麼又來了？但也有不少人相信善打逆風球的快艇將能扭轉劣勢，因為喬治回來了。

喬治的帶頭作用

去年季後賽，喬治一共打了19場比賽，上場時間平均超過40分鐘，拿下場均26.9分，9.6個籃板，5.4次助攻及2.7個三分球。最高曾拿下單場41分，也曾單場投進7記三分，他在關鍵時刻的帶頭作用，是快艇之所以能一路打進西區決賽的原因。

快艇在去年季後賽的三個系列賽，全數都是以零勝兩敗的落後劣勢來開局。喬治曾經帶領球隊渡過這樣的逆境，面對今年情況類似的附加賽生死戰，已經吞下一敗的快艇更需要喬治率隊反擊。

快艇去年季後賽在首輪對獨行俠和第二輪對爵士都先吞下兩敗，喬治力挽狂瀾連續帶領球隊逆轉對手晉級。快艇本季從附加賽打起，首戰又敗，形勢更加惡劣，喬治還能再演神蹟嗎？ 美聯社

喬治的決勝表現

附加賽第一戰，快艇成功執行了他們的作戰A計畫，也就是靠著破壞對手中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的得分來影響灰狼的進攻，然後己方則由喬治來拉高快艇的得分火力。快艇也因此一度取得了十分的領先，但是在唐斯犯滿畢業之後，沒有B計畫的快艇在場上的防守反而頓失重心，最終被對手反超。

話雖如此，喬治依舊拿下了全場最高的34分，第四節最後六分鐘也拿下9分。若不是貝佛利（Patrick Beverley）在讀秒階段抄掉了傑克森（Reggie Jackson）的球，而讓艾德華（Anthony Edwards）得以追加一記罰球，把比分拉到七分差，喬治隨後補上的那一記三分球，就能把雙方比分拉進到一次球權的差距。若真是如此，比賽的勝負還很難說。未來這樣的決勝攻防，快艇絕對需要喬治在場上。

喬治的對戰成績

無論是對戰排名第九的鵜鶘還是第十的馬刺，快艇本季的對戰成績都沒討到便宜。而有喬治在陣的快艇，本季對戰這兩支球隊也曾吃下了三場敗績，乍看之下，喬治似乎沒為球隊帶來太多的對戰優勢。然而，這些輸球的場次全都在去年底和今年初，換句話說，那時的快艇仍是處在極度不穩的狀況。

四月初，喬治在復出之後的第三場比賽就曾率隊打退鵜鶘。那場比賽他仍在調整，只打了不到30分鐘，照樣擊敗對手。而在那之後，喬治的得分數就一路升溫走高。雖然復出的喬治還未曾與馬刺交手，但本季先前他平均拿下快30分，在他對戰的球隊當中高居第四名，可見喬治對黑衫軍仍有他的一套。

快艇本季對鵜鶘吞下3連敗，第4次對戰時，喬治(右)上場不到30分鐘，就投進了5顆三分球，並有5籃板7助攻2抄截，幫助球隊痛宰鵜鶘19分！ 美聯社

近年來總是陷入逆境的快艇，已經從中發展出了一套與之對抗的強健心理和板凳深度。回想上季勇士打完例行賽排名第八，卻在附加賽連續輸給第七的湖人和第九的灰熊，到手的季後賽席次也飛了，快艇可不想重演去年勇士的悲劇。而他們想要保住季後賽的一線生機，仍是得靠喬治才行。