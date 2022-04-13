中職／金鏞連線名不虛傳 勝龜、三番刀後再現經典

「金鏞連線，經典再現」！這是2月統一獅開訓時，陳鏞基所寫下新球季的年度目標，這也是許多資深球迷的心聲。2020年胡金龍因為胡弟風波遭富邦悍將冷凍，又因複數年合約存在，長達一年半無緣登場亮相。在他正式取得離隊證明後，台南家鄉的獅隊決定網羅，因此也能跟好朋友陳鏞基再次並肩作戰。

在距今已經超過20年的2001年亞洲盃青棒錦標賽，陳鏞基及胡金龍分別鎮守二、游防區。之後他們旅外分別效力西雅圖水手及洛杉磯道奇的小聯盟球隊，但包含2005年世界盃、2006年經典賽、2010亞運等，都可以見到兩人聯手捍衛中華隊內野防線，可說是國家級經典組合。

金鏞連線早已成名多年，這次一起為獅隊效勞，讓資深球迷又可以回味當年兩人合作的往事。 聯合報系資料照片

陳鏞基與胡金龍分別在2010年及2012年參加中職的季末選秀會，也都成為當屆的選秀狀元。不過陳鏞基加入統一獅，胡金龍則分別效力義大犀牛及富邦悍將，兩人未能同隊。而且即使當時聯盟只有四隊，他們卻連明星賽都分屬不同陣營，直到2019年才再有同隊機會，但當年陳鏞基因傷未能出賽，還是無法看到他們再次連線的畫面。2022年胡金龍加入獅隊後，球迷總算盼來兩人聯手的機會。

在中職出賽近十年，兩人已無法像年輕時那麼靈活，守備位置也有所改變，陳鏞基改守一、三壘邊線防區，而胡金龍則因手傷早已移防外野。兩人雖然無法在二、游連線，但在打擊上則可以串聯，尤其是目前獅隊三帥中的蘇智傑及林安可缺陣，中心打線出現空缺，過去具有打擊實力的兩人立刻被點名，老將這時候需要挺身而出。2022年4月8日，胡金龍正式重返一軍，連續兩戰他都跟陳鏞基分別排在第五、六棒，他們合力拿下這兩場勝利，分別拿下單場MVP。

中華職棒歷史上也曾出現其他二、游連線，其中令球迷記憶猶新的是因為今年王勝偉轉隊，而再度被提起的「勝龜連線」。陳江和及王勝偉分別在2007年及2008年加入兄弟象，成為黃衫軍的中線防守大將。他們雖不是大砲型打者，但固若金湯的守備功夫，加上球隊那時講求守備野球，讓他們成為聯盟中最穩定的二、游陣容，還一度聯手拿下金手套三連霸。這樣的組合一直到了2016年，球隊改成強攻打線，長打能力較差的陳江和多從替補登板，才漸漸未能連線。另外La New熊曾組成「勝石連線」，不過兩人守備位置時常更動，並不是常態的二、游組合。

王勝偉當年與陳江和的配合堪稱一絕，然而陳江和退役、王勝偉轉隊，這樣的經典組合只能在場邊鬥嘴了。 聯合報系資料照片

另外經典的內野連線則有興農牛黃忠義、張泰山及鄭兆行，三位原住民球員所組成的「三番刀」。他們分別擔任二壘、三壘及游擊守備，尤其黃忠義在二壘的教科書級動作，及與鄭兆行流暢的接傳，被球迷稱為內野魔術師。自2000年起至2006年，是他們最耀眼的時期，還幫助球隊拿下二連霸的佳績。而且他們不但守備精彩，也有很不錯的打擊能力，都是球隊中心打者。

中職過去有很多經典組合，其中興農三番刀、兄弟黃金三劍客等，都是令球迷津津樂道的歷史畫面。 聯合報系資料照片

若是論及打擊的經典組合，最讓球迷津津樂道的，應該是兄弟象2001年至2006年由彭政閔、陳致遠及蔡豐安所組成的「黃金三劍客」，他們都具有極高的長打率，替球隊打下三連霸的成績。另外火力最凶猛的則是由林智勝與陳金鋒所組的「勝母鋒連線」，他們自2006年至2015年，聯手10年共擊出299支全壘打，其中2009年更是合力貢獻58轟。

中職歷史上有不少名稱聽起來響亮的組合，實際上維持的時間都不久，像是「下馬威」打線、「全太危險」打線等。現在雖有統一三帥、兄弟雙子星等，但因現代職棒球隊人數龐大，球員輪休或穩定度問題，已經不常有既長久又令人津津樂道的特殊組合，要成為經典都還需要考驗。「金鏞連線」兩人都處於職棒球員生涯的後期，但還是具有一定的身手，今年應當會有不少精采打線串聯的場面，球迷要好好珍惜，真的是看一場就少一場！