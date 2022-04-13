怪物一般的擊球技巧 史蒂文．關究竟是何方神聖？

本季的守護者隊充滿著新氣象，除了新的隊名、新的LOGO，以及開幕戰全員皆不滿30歲的年輕打線，當然還有台灣球迷熟悉的內野手張育成，而在今年開幕戰，守護者外野卻出現了一張亞裔的生面孔，並且屢次打破菜鳥年的上壘紀錄，那就是今日的主角——史蒂文．關（Steven Kwan）。

24歲的關從小在美國加州長大，之所以會有著亞洲人的外型，是因為他的母親是日本人，父親則來自廣東，從小最喜歡的球員是鈴木一朗與現任道奇隊主帥羅伯茲（Dave Roberts），大學代表俄勒岡州立大學，大三時在66場比賽中繳出 .355/.463/.457的打擊三圍，包括2支全壘打、8支二壘安打、6支三壘安打，附帶41分打點並跑回60分，其出色的Contact能力、低於平均的力量、優秀的腳程都與他視為偶像的兩人如出一徹，最令人驚豔的是，他那突出到異於常人本壘板紀律。

道奇總教練羅伯茲(右)出生在沖繩，母親也是日本人，史蒂文．關就是以他為學習對象。 美聯社

2018年的MLB選秀，20歲的關在第5輪、第163順位被當時的印第安人選中，19年正式升到高階1A，其中123場出賽中被三振率低到僅有9.4%，甚至比他的保送率9.8%還低，且這個現象並非曇花一現，在關2018-21年的3個小聯盟賽季，只有在2A的51場賽事裡三振多於保送，到了最高層級的3A甚至將此數據進一步拉大，BB/K（保送三振比）來到了1.75，2021年總計341個打席中只被三振31次，另外打擊三圍也是優異的.311/ .398/ .505，完美符合「Old School」心目中的開路先鋒要件：左打者、高打擊率、高上壘率，更別提他還擁有出色的跑速。

在2021年的球探報告中，關的擊球能力有著55的高評價，他的準備姿勢雙手幾乎要碰到下巴，雖然出棒被動，但這也讓他可以把球看得更清楚，比起揮大棒更傾向以平揮的軌跡擊球，Contact能力整體皆優於平均，防守也在水準之上，惟身高不到175公分、體重約79公斤的纖瘦身材成了難以彌補的硬傷——力量評分只有30，球探認為他的揮棒速度約落於平均，但不佳的揮棒軌跡使得擊球力道不盡理想，雖有機會透過評分50的腳程將安打跑成長打，仍不太具有將球穩定送往深遠外野的能力。

球探報告對史蒂文．關的未來發展並不看好，但對他的擊球能力是有很不錯的評價。 美聯社

幸運的是，守護者是支願意培養新血的球隊，在經過3個優異的小聯盟賽季後，關總算在24歲迎來大聯盟初登場，甚至還是聯盟開幕戰的先發右外野手，首戰即繳出2支1、2次保送的成績，接下來的表現更令人吃驚，他在生涯前3場比賽上壘了12次、8成打擊率一舉敲破了大聯盟自1901年以來的新秀紀錄，前4戰上壘15次，在印地安人以17比3血洗皇家的比賽，關單場上壘6次（包括5支安打及1次觸身球保送），也成為史上第6位在生涯前3場比賽就上演單場5安的球員，合計他在第一個系列戰的打擊三圍—— .692/ .790/ 1.000，理所當然的成了聯盟中的超新星，如此令人瞠目結舌的表現也讓他贏得了守護者隊第二棒殊榮，似乎連他自己也沒想過登上最高殿堂的初試啼聲會是如此美妙，他在一次受訪中笑著說：「這感覺很不真實，我很怕會太早醒來。」