NBA附加賽／西區快馬加鞭搶兩席 東區看杜蘭特傳奇開始

NBA例行賽台北時間4月11日結束，東、西區各有大冷門。季前爭冠排名第一籃網落入東區季後賽附加賽，還沒確定掙到一席季後賽資格。籃網附加賽第一輪要跟騎士一戰定生死，贏球取得東區第七種子，輸球的球隊還得再跟附加賽「老鷹vs.黃蜂」勝隊交手，搶第八。

季前爭冠排名第二湖人比籃網更慘，湖人最終只打出33勝49敗戰績西區第11，連打西區季後賽附加賽資格都沒有。詹姆斯帶隊能力被世人譏笑，湖人隊史最失敗一季成為笑柄。

湖人成了本季最大笑柄，籃網則是逃過一劫，悶了一個球季的怒氣很可能會在季後賽大爆發。 歐新社資料照片

湖人故事結束，沒有傳奇，但籃網故事才剛開始，杜蘭特如果能帶領籃網翻身，將會成就偉大故事。

今年附加賽戰情： 東區第七籃網vs.第八騎士，勝隊摘東區第七種子，敗隊要跟第九老鷹vs.第十黃蜂的勝隊搶第八種子。 西區第七灰狼vs.第八快艇，勝隊摘西區第七種子，敗隊要跟第九鵜鶘vs.第十馬刺的勝隊搶第八種子。

除了籃網，其他七支附加賽球隊還真的都沒有絕對優勢贏球晉級。但一戰定生死的比賽，球運、手氣、臨場狀況影響更大，實力再強、天賦再好、球星再多球隊都有可能翻船，沒有球隊有必勝把握。

東區第七、八名預測：籃網實力超群、黃蜂攻擊力強

籃網應該是最有把握拿下季後賽名額的附加賽球隊，杜蘭特+厄文超級雙星搭配一群出色角色球員和滿滿天賦，進攻端無解，即使騎士是附加賽防守最好，防守效率排在聯盟第七，但籃網晉級東區季後賽仍被看好。

騎士、老鷹、黃蜂誰最可能摘下東區第八，我看好黃蜂。黃蜂防守是東區附加賽四隊最差，但黃蜂進攻得分和整體性更有優勢。球家小弟鮑爾已經展現巨星風華，場面愈大壓力愈大，鮑爾表現更值得球迷期待。

在小鮑爾(右)的帶領之下，黃蜂本季華麗變身，場均得分115.3在東區僅次於公鹿的115.5分。 美聯社

西區第七、八名預測：「快」「馬」加鞭搶進季後賽

西區附加賽四隊，快艇是防守效率最好球隊，灰狼是進攻效率最佳球隊，兩隊近況都不錯。防守更硬、團隊更完整、更富季後賽經驗快艇將搶下第七種子。

快艇一整季都打得很有競爭力，快艇教練泰隆魯今年把二線球員和角色球員挖掘出最大潛能，帶出最棒團隊。灰狼儘管進攻、得分效率不錯，下半季信心滿滿，火力更凶猛，但季後賽遭遇快艇防守，灰狼會遇上不小麻煩。

快艇總教練泰隆魯(左二)竟然能把一艘原本快沉的船開到岸邊，在季末主將喬治歸隊後，他們後勢不容小覷。 美聯社

灰狼、鵜鶘、馬刺三隊誰最可能摘下西區第八，我看好馬刺。三隊戰力、實力、近況其實都差不多，我總得講出一個比較有說服力理由和震撼關鍵，我一向不喜歡要死不活、平鋪直述、都不得罪的預測分析。馬刺會贏在教練波波維奇，另外就是馬刺明星全能後衛墨瑞在季後賽將展現更關鍵表現，帶領馬刺關闖。

東區附加賽四隊籃網實力最強，籃網如果取得東區第七種子，他們將會對決東區第二塞爾蒂克，塞爾蒂克在ESPN戰力指數(BPI)預測分析佔盡優勢，被視為東冠最熱門，東冠戰力指數更勝東區第一種子熱火和第三種子衛冕軍公鹿。

馬刺總教練波波維奇(右)花了好幾年的功，硬是把選秀第29順位的墨瑞(左)磨成陣中唯一大將，師徒之情宛如父子。然後他本季又費盡千辛萬苦讓球隊吊車尾擠進附加賽，相信有非常多的球迷都希望看到馬刺打出奇蹟。 美聯社

杜蘭特生涯最傳奇一季應該就在今年附加賽+季後賽，塞爾蒂克整體實力和防守效率都比籃網更出色、更穩定，但杜蘭特擁有另一個超級得分殺手厄文，只要杜蘭特+厄文都很健康也夠殺，籃網季後賽之路可能大不同。

結論：詹姆斯提早放暑假，今年季後賽就看杜蘭特表演，塞爾蒂克要小心了！