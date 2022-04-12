取代楚奧特成大聯盟頭牌 大谷翔平旋風在美越刮越猛

在普荷斯（Albert Pujols）揮別洛杉磯後，原本天使隊將交棒給三屆MVP楚奧特（Mike Trout）。未料，這位巨星卻在2021年球季先發36場後，就因右小腿進入傷兵名單，足足缺席306天，這段時間大谷翔平接管賽季，以「投打二刀流」破繭而出，2022年開季我再度踏入球場，每一個角落都屬於大谷翔平，楚奧特地位已被取代。

早在春訓營，大谷翔平、楚奧特的地位天平就已偏疑，以往圍繞大谷的記者多半國際背景，偶有洛杉磯小報穿插，大部分主流媒體均緊隨楚奧特。今年起，只要大谷一拿起手套或球棒，所有記者立刻蜂擁而至，雖說兩者一個是三屆MVP、一個是新鮮出爐的美聯MVP，但大谷吸引人之處是既能投、又能打，只要踩進球場內就有故事。

位於洛杉磯近郊的天使球場，本季湧入大量日本觀光客，他們均是前來追逐超級偶像大谷翔平，相對帶動地方經濟。 陳光立／攝影

別說是媒體，就連球員們也是粉絲。楚奧特一次受訪時，高調推崇大谷翔平的天賦，他說：「對棒球選手來說，欲調整從小到大習慣的打擊姿勢很困難，但大谷翔平卻辦得到。2018年春訓，當教練團建議大谷從高抬腿（Leg kick）變為墊腳尖（Toe tap）時，他卻成功了！」那年春訓期間，大谷翔平打擊率僅1成25，調整後開季第一個月打擊率提升至3成41。對於與新科MVP聯手，楚奧特態度落落大方說：「我喜歡跟大谷翔平聯手，也願意配合任何調度。」

僅僅缺席306天，楚奧特三屆MVP的閃爍星光已經被隊友所掩蓋，如今來自日本的二刀流球星大谷翔平才是天使隊看板人物。 美聯社

甫加盟的投手辛德加德（Noah Syndergaard）被大谷翔平迅速圈粉，他說：「大谷就跟貝比魯斯（Babe Ruth） 一樣，當你有這一號人物在隊伍裡，全聯盟沒任何球隊值得畏懼。」終究，大谷翔平的解鎖成就傲人，2021年達成45支全壘打、25次盜壘成功，上一次要追溯到1998年的坎塞柯（Jose Canseco）。在投手丘上，大谷投130.1局貢獻9勝2敗，23場先發共三振156人次，最猛的是在天使隊主場戰績6勝0敗、78.1局防禦率只有1.95，一共K掉93名打者。同年，他亦締造大聯盟史上第一位單季10轟、100次三振的球員，過去從來沒人辦到。

這表現足以讓球迷轉向，2022開幕戰以來，廣播員一喊到大谷翔平的英文名字，MVP喊叫聲此起彼落，兩年前還是楚奧特才有這待遇，而今是大谷翔平專利，至於楚奧特獲得的是掌聲，待遇差異相當明顯。同樣地，禮品店內除了背後繡有Ohtani 17號球衣，如今也開賣漢字：「大谷翔平」的限量版，觀眾席上身穿Ohtani球衫的人數與Trout相當，還有一些老美穿日本國家隊御武士（Samurai）16號球衣，藉此突顯對大谷翔平的熱愛。

大谷翔平征戰大聯盟，家人也低調混在群眾中給予支持，圖為作者(左)在球場活逮大谷翔平的父親大谷徹(右)。 陳光立／攝影

在 MLB Network's 十大球星排行榜中，大谷翔平亦躍升榜首，取代楚奧特成為大聯盟MLB頭號人物，其排名依次為：大谷翔平、楚奧特、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、索托（Juan Soto）、哈波（Bryce Harper）、貝茲（Mookie Betts）、狄葛隆（Jacob deGrom）、小葛雷諾（Vladdy Jr.）、弗里曼（Freddie Freeman），以及亞古納（Ronald Acuña Jr.）。大谷絕對值得這座王冠，因為其他九人沒有對比賽的絕對影響力，以投手身份大谷不僅僅是3.18的防禦率，平均每9局可三振10.8人，顯示他能獨立壓制對方打線。以打者身份來說，大谷不是僅止於2成57打擊率，而是敲出巨砲等級的46支全壘打，能把球轟出場外可證明，他可不需依賴隊友安打，就可自己得分。更枉論大谷還可盜壘、守右外野，他能辦到的全聯盟沒一人可相提並論。

楚奧特仍舊是閃爍的巨星，小腿受傷前打擊三圍是 .333/.466/.624，還有1.090的OPS攻擊指數。只要能健康打完整季，楚奧特一定會成為MVP的熱門候選人，只是今年他還將面臨強力隊友大谷翔平的競爭，能否促成良性互動並進帶天使隊走更遠，將是兩位MVP本季的首要任務。