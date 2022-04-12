快訊

馬勒卡最快今轉中颱！今明暖如夏、周四中部以北變天驟降8度

取代楚奧特成大聯盟頭牌 大谷翔平旋風在美越刮越猛

聯合新聞網 / 陳光立
大谷翔平本季已成為美國職棒招牌球星，不論是投球或是打擊都成為媒體與球迷每天必定關注的焦點。 美聯社
大谷翔平本季已成為美國職棒招牌球星，不論是投球或是打擊都成為媒體與球迷每天必定關注的焦點。 美聯社

普荷斯（Albert Pujols）揮別洛杉磯後，原本天使隊將交棒給三屆MVP楚奧特（Mike Trout）。未料，這位巨星卻在2021年球季先發36場後，就因右小腿進入傷兵名單，足足缺席306天，這段時間大谷翔平接管賽季，以「投打二刀流」破繭而出，2022年開季我再度踏入球場，每一個角落都屬於大谷翔平，楚奧特地位已被取代。

早在春訓營，大谷翔平、楚奧特的地位天平就已偏疑，以往圍繞大谷的記者多半國際背景，偶有洛杉磯小報穿插，大部分主流媒體均緊隨楚奧特。今年起，只要大谷一拿起手套或球棒，所有記者立刻蜂擁而至，雖說兩者一個是三屆MVP、一個是新鮮出爐的美聯MVP，但大谷吸引人之處是既能投、又能打，只要踩進球場內就有故事。

位於洛杉磯近郊的天使球場，本季湧入大量日本觀光客，他們均是前來追逐超級偶像大谷翔平，相對帶動地方經濟。 陳光立／攝影
位於洛杉磯近郊的天使球場，本季湧入大量日本觀光客，他們均是前來追逐超級偶像大谷翔平，相對帶動地方經濟。 陳光立／攝影

別說是媒體，就連球員們也是粉絲。楚奧特一次受訪時，高調推崇大谷翔平的天賦，他說：「對棒球選手來說，欲調整從小到大習慣的打擊姿勢很困難，但大谷翔平卻辦得到。2018年春訓，當教練團建議大谷從高抬腿（Leg kick）變為墊腳尖（Toe tap）時，他卻成功了！」那年春訓期間，大谷翔平打擊率僅1成25，調整後開季第一個月打擊率提升至3成41。對於與新科MVP聯手，楚奧特態度落落大方說：「我喜歡跟大谷翔平聯手，也願意配合任何調度。」

僅僅缺席306天，楚奧特三屆MVP的閃爍星光已經被隊友所掩蓋，如今來自日本的二刀流球星大谷翔平才是天使隊看板人物。 美聯社
僅僅缺席306天，楚奧特三屆MVP的閃爍星光已經被隊友所掩蓋，如今來自日本的二刀流球星大谷翔平才是天使隊看板人物。 美聯社

甫加盟的投手辛德加德（Noah Syndergaard）被大谷翔平迅速圈粉，他說：「大谷就跟貝比魯斯（Babe Ruth） 一樣，當你有這一號人物在隊伍裡，全聯盟沒任何球隊值得畏懼。」終究，大谷翔平的解鎖成就傲人，2021年達成45支全壘打、25次盜壘成功，上一次要追溯到1998年的坎塞柯（Jose Canseco）。在投手丘上，大谷投130.1局貢獻9勝2敗，23場先發共三振156人次，最猛的是在天使隊主場戰績6勝0敗、78.1局防禦率只有1.95，一共K掉93名打者。同年，他亦締造大聯盟史上第一位單季10轟、100次三振的球員，過去從來沒人辦到。

這表現足以讓球迷轉向，2022開幕戰以來，廣播員一喊到大谷翔平的英文名字，MVP喊叫聲此起彼落，兩年前還是楚奧特才有這待遇，而今是大谷翔平專利，至於楚奧特獲得的是掌聲，待遇差異相當明顯。同樣地，禮品店內除了背後繡有Ohtani 17號球衣，如今也開賣漢字：「大谷翔平」的限量版，觀眾席上身穿Ohtani球衫的人數與Trout相當，還有一些老美穿日本國家隊御武士（Samurai）16號球衣，藉此突顯對大谷翔平的熱愛。

大谷翔平征戰大聯盟，家人也低調混在群眾中給予支持，圖為作者(左)在球場活逮大谷翔平的父親大谷徹(右)。 陳光立／攝影
大谷翔平征戰大聯盟，家人也低調混在群眾中給予支持，圖為作者(左)在球場活逮大谷翔平的父親大谷徹(右)。 陳光立／攝影

在 MLB Network's 十大球星排行榜中，大谷翔平亦躍升榜首，取代楚奧特成為大聯盟MLB頭號人物，其排名依次為：大谷翔平、楚奧特、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、索托（Juan Soto）、哈波（Bryce Harper）、貝茲（Mookie Betts）、狄葛隆（Jacob deGrom）、小葛雷諾（Vladdy Jr.）、弗里曼（Freddie Freeman），以及亞古納（Ronald Acuña Jr.）。大谷絕對值得這座王冠，因為其他九人沒有對比賽的絕對影響力，以投手身份大谷不僅僅是3.18的防禦率，平均每9局可三振10.8人，顯示他能獨立壓制對方打線。以打者身份來說，大谷不是僅止於2成57打擊率，而是敲出巨砲等級的46支全壘打，能把球轟出場外可證明，他可不需依賴隊友安打，就可自己得分。更枉論大谷還可盜壘、守右外野，他能辦到的全聯盟沒一人可相提並論。

楚奧特仍舊是閃爍的巨星，小腿受傷前打擊三圍是 .333/.466/.624，還有1.090的OPS攻擊指數。只要能健康打完整季，楚奧特一定會成為MVP的熱門候選人，只是今年他還將面臨強力隊友大谷翔平的競爭，能否促成良性互動並進帶天使隊走更遠，將是兩位MVP本季的首要任務。

MLB專欄 天使 普荷斯 楚奧特 大谷翔平

相關新聞

取代楚奧特成大聯盟頭牌 大谷翔平旋風在美越刮越猛

在普荷斯（Albert Pujols）揮別洛杉磯後，原本天使隊將交棒給三屆MVP楚奧特（Mike Trout）。未料，這位巨星卻在2021年球季先發36場後，就因右小腿進入傷兵名單，足足缺席306天，

日職／不只佐佐木朗希 U23層級還有多位怪物新秀

羅德年輕投手「令和怪物」佐佐木朗希在10日先發，對上去年洋聯的優勝隊伍歐力士，結果演出極致的個人秀，完投9局只用了105球，不但創下連續13人次奪三振的日職新紀錄，整場19次三振也並列史上最多，重點是

NBA附加賽／西區快馬加鞭搶兩席 東區看杜蘭特傳奇開始

NBA例行賽台北時間4月11日結束，東、西區各有大冷門。季前爭冠排名第一籃網落入東區季後賽附加賽，還沒確定掙到一席季後賽資格。籃網附加賽第一輪要跟騎士一戰定生死，贏球取得東區第七種子，輸球的球隊還得再

日職／挑戰新人王+救援王 巨人大勢還需一些運氣

巨人隊開季之後戰績第二，以0.5場勝差緊追在廣島鯉魚隊之後，第一指名的新人大勢竄起功不可沒，他也成了開季至今最耀眼的菜鳥新人。 大勢出賽8場拿下1勝7次救援成功，8局失掉3分投出10次奪三振、防

中職／陳冠宇先發、朱俊祥關門 真是桃猿最佳安排嗎？

樂天桃猿開季打出不錯的成績，接下來朱育賢、廖健富歸隊，郭嚴文調整到位，戰力再升級，今年球季大有可為，總教練曾豪駒領軍有機會首次揮師季後賽。 不過，桃猿仍有潛在隱憂，就是投手群定位，被討論最多的就

小葛瑞菲接班人J-Rod降臨 水手球迷苦等21年看到希望

隔壁棚NBA的沙加緬度國王隊最近剛創下聯盟史上最長時間未晉級季後賽的不名譽紀錄。身為本世紀初的西區勁旅，國王曾連續八年打進季後賽，而且是當時湖人王朝三連霸的一大障礙。但自2006年季後賽第一輪鎩羽後已

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。